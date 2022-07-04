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İstanbul İl Seçim Kurulu belli oldu!

İstanbul Adliyesinde gerçekleşen kura töreniyle İstanbul’un yeni İl ve İlçe Seçim Kurulu Başkanları belli oldu. Yeni Kuraya göre İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı Ramazan Seçkin oldu.

Ekleme: 4.07.2022 - 16:01 Güncelleme: 4.07.2022 - 16:02 / Editör: Ozge Selin
İstanbul İl Seçim Kurulu belli oldu!
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçim kanunundaki değişikliğinin ardından il seçim kurulu başkanı, üyeler ve ilçe seçim kurulu başkanlarının 6 Temmuz'a kadar yeniden belirlenmesine karar vermişti. Birinci sınıfa ayrılmış hakimler arasından kura ile yapılacak atamalar bugün İstanbul Adliyesinde gerçekleşti.

139 İSİM TEK TEK OKUNDU

Saat 14.00'te başlayan kura seçimine İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz, İstanbul Adalet Sarayı Komisyon Başkanı Okan Albayrak'la birlikte 1. sınıf hakimler ve parti temsilcileri katıldı. Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından seçimlere başlamadan önce kurada seçilecek 139 hakimin isimleri tek tek okunarak şeffaf kutu içerisine yerleştirildi.

RAMAZAN SEÇKİN İL SEÇİM KURULU BAŞKANI

Birinci sınıfa ayrılan hakimler arasında yapılan kuraya göre İl Seçim Kurulu Başkanı Ramazan Seçkin seçildi. Hamza Emre ve Özlem Aktaş asil üye olarak seçildi.

TAM LİSTE

Yapılan kura seçimine göre İstanbul ve İlçelerinin tam listesi şu şekilde;

İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı Ramazan Seçkin

İstanbul İl Seçim Kurulu 1. Asıl Üye Hamza Emre

İstanbul İl Seçim Kurulu 2. Asıl Üye Özlem Aktaş

İstanbul İl Seçim Kurulu 1. Yedek Üyesi Ömer Seyfettin Yılmaz

İstanbul İl Seçim Kurulu 2. Yedek Üyesi Önder Karavaizoğlu

Kağıthane 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanı Ersin Öztürk

Kağıthane. 2. İlçe Seçim Kurulu Başkanı Serap Nebioğlu

Fatih 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanı Adem Aygün

Fatih 2. İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hacer Dönmez

Fatih 3. İlçe Seçim Kurulu Başkanı Metin Özdemir

Eyüpsultan 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanı Nazan Çiçek

Eyüpsultan 2. İlçe Seçim Kurulu Başkanı Atila Karatoy

Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanı Mustafa Edibali

Sarıyer 2. İlçe Seçim Kurulu Başkanı Fatih Durmuş

Şişli 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanı Yasin Karaca

Şişli 2. İlçe Seçim Kurulu Başkanı Sonay Özdemir

Bayrampaşa 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanı Necmi Arslan

Bayrampaşa 2. İlçe Seçim Kurulu Başkanı Rabia Yazkan Onay

Beyoğlu 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanı Bora Coşar

Beuiyoğlu 2. İlçe Seçim Kurulu Başkanı Mustafa Çürük

Beşiktaş 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanı Engin Bedir

Gaziosmanpaşa 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanı Fatih Kurt

Gaziosmanpaşa 2. İlçe Seçim Kurulu Başkanı Naciye Alev Polat Özder

Gaziosmanpaşa 3. İlçe Seçim Kurulu Başkanı Metin Cengiz

Sultangazi 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanı Sema Aytaç

Sultangazi 2. İlçe Seçim Kurulu Başkanı Yasemin Yuntar

Arnavutköy İlçe Seçim Kurulu Başkanı Sevilay Aslantaş
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