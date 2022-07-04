İstanbul İl Seçim Kurulu belli oldu!

İstanbul Adliyesinde gerçekleşen kura töreniyle İstanbul’un yeni İl ve İlçe Seçim Kurulu Başkanları belli oldu. Yeni Kuraya göre İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı Ramazan Seçkin oldu.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçim kanunundaki değişikliğinin ardından il seçim kurulu başkanı, üyeler ve ilçe seçim kurulu başkanlarının 6 Temmuz'a kadar yeniden belirlenmesine karar vermişti. Birinci sınıfa ayrılmış hakimler arasından kura ile yapılacak atamalar bugün İstanbul Adliyesinde gerçekleşti.139 İSİM TEK TEK OKUNDUSaat 14.00'te başlayan kura seçimine İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz, İstanbul Adalet Sarayı Komisyon Başkanı Okan Albayrak'la birlikte 1. sınıf hakimler ve parti temsilcileri katıldı. Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından seçimlere başlamadan önce kurada seçilecek 139 hakimin isimleri tek tek okunarak şeffaf kutu içerisine yerleştirildi.RAMAZAN SEÇKİN İL SEÇİM KURULU BAŞKANIBirinci sınıfa ayrılan hakimler arasında yapılan kuraya göre İl Seçim Kurulu Başkanı Ramazan Seçkin seçildi. Hamza Emre ve Özlem Aktaş asil üye olarak seçildi.TAM LİSTEYapılan kura seçimine göre İstanbul ve İlçelerinin tam listesi şu şekilde;İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı Ramazan Seçkinİstanbul İl Seçim Kurulu 1. Asıl Üye Hamza Emreİstanbul İl Seçim Kurulu 2. Asıl Üye Özlem Aktaşİstanbul İl Seçim Kurulu 1. Yedek Üyesi Ömer Seyfettin Yılmazİstanbul İl Seçim Kurulu 2. Yedek Üyesi Önder KaravaizoğluKağıthane 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanı Ersin ÖztürkKağıthane. 2. İlçe Seçim Kurulu Başkanı Serap NebioğluFatih 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanı Adem AygünFatih 2. İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hacer DönmezFatih 3. İlçe Seçim Kurulu Başkanı Metin ÖzdemirEyüpsultan 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanı Nazan ÇiçekEyüpsultan 2. İlçe Seçim Kurulu Başkanı Atila KaratoySarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanı Mustafa EdibaliSarıyer 2. İlçe Seçim Kurulu Başkanı Fatih DurmuşŞişli 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanı Yasin KaracaŞişli 2. İlçe Seçim Kurulu Başkanı Sonay ÖzdemirBayrampaşa 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanı Necmi ArslanBayrampaşa 2. İlçe Seçim Kurulu Başkanı Rabia Yazkan OnayBeyoğlu 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanı Bora CoşarBeuiyoğlu 2. İlçe Seçim Kurulu Başkanı Mustafa ÇürükBeşiktaş 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanı Engin BedirGaziosmanpaşa 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanı Fatih KurtGaziosmanpaşa 2. İlçe Seçim Kurulu Başkanı Naciye Alev Polat ÖzderGaziosmanpaşa 3. İlçe Seçim Kurulu Başkanı Metin CengizSultangazi 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanı Sema AytaçSultangazi 2. İlçe Seçim Kurulu Başkanı Yasemin YuntarArnavutköy İlçe Seçim Kurulu Başkanı Sevilay Aslantaş