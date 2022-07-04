İnstagram'a beklenen özellik geldi: Kalıcı olarak silinebilecek!

Sosyal medya devi Instagram, iOS uygulamasına uzun süredir beklenen yeni bir özellik ekledi.Söz konusu özelliğin, Instagram kullanıcılarının uygulama üzerinden hesap silebilmelerine olanak tanıdığı ifade edildi.Söz konusu özelliğin Android uygulamasına ne zaman geleceği ise henüz açıklanmadı.Konuya ilişkin açıklama yapan bir şirket sözcüsü, kullanıcıların Instagram deneyimini ve uygulamada geçirdikleri zamanı kontrol edebilmeleri için daha fazla seçenek sunmak istediklerine işaret etti.iOS kullanıcıları artık, uygulama üzerinden hesap silme işlemi yapabilecek veya geçici olarak hesaplarını kapatabilecek.HESAP SİLME İŞLEMİ NASIL YAPILIR?Söz konusu işlem, uygulamadaki 'Profil' sekmesinde yer alan 'Hesap' ayarları üzerinden yapılacak.Hesaplarını silen kullanıcılara Instagram, 30 gün süre tanıyacak. Bu süre içerisinde fikrini değiştiren kullanıcılar, hesaplarını tekrar açabilecek.ZORUNLU OLDUĞU İÇİN BAŞLADIÖte yandan; Instagram, söz konusu hamleyi Apple'ın yeni AppStore kurallarına uymak için yaptı. AppStore, yaptığı güncelleme ile uygulama üzerinden kaydolmaya izin veren platformların hesap silmeye de izin vermesini zorunlu kılmaya başlamıştı.