İngiliz istihbaratından dikkat çeken Rusya - Ukrayna savaşı raporu: Odak nokta Donetsk

Ukrayna'daki duruma ilişkin İngiliz istihbarat raporunda, Ukrayna kuvvetlerinin Lıçısansk'tan çekildiği ve muhtemelen hazır savunma pozisyonlarına geri döndüğü belirtilerek, "Şehir,Luhansk Oblastı'nda Ukrayna kontrolündeki son büyük yerleşim merkeziydi. Rusya'nın odak noktası neredeyse kesinlikle, büyük bir kısmı Ukrayna kuvvetlerinin kontrolü altında kalan Donetsk Oblastı'nı ele geçirmeye yönelik olacak" denildi.İngiltere Savunma Bakanlığı tarafından Ukrayna'daki duruma ilişkin paylaşılan istihbarat raporunda, Ukrayna kuvvetlerinin Lıçısansk'tan çekildiği ve muhtemelen hazır savunmapozisyonlarına geri döndüğü belirtilerek, "Rusya Savunma Bakanlığı daha önce Lıçısansk'ın kuşatmasını tamamladığını ve şehrin tam kontrolünü sağladığını iddia etmişti. Luhansk Oblastı'nda şehir içinde ve çevresinde çatışmalar, Rus güçlerinin istikrarlı ilerleme kaydetmesiyle geçen hafta yoğunlaşmıştı. Şehir, LuhanskOblastı'nda Ukrayna kontrolündeki son büyük yerleşim merkeziydi" denildi.Rusya'nın odak noktasının, büyük bir kısmı Ukrayna kuvvetlerinin kontrolü altında kalan Donetsk Oblastı'nı ele geçirmeye yönelik olacağı ifade edilen raporda, "Donbas için verilenmücadele zorlu ve yıpratıcı durumda ve bunun önümüzdeki haftalarda değişmesi pek olası değil" ifadelerine yer verildi."SAVAŞ UKRAYNA'NIN TARIM SEKTÖRÜNDE YIKICI BİR ETKİ YARATIYOR"Savaşın, Ukraynalı çiftçilere gerekli olan tohum ve gübre tedarik zincirlerinde büyük aksamalara neden olduğu belirtilerek, "Hasat devam ederken, Rusya'nın işgali Ukrayna'nın tarım sektörü üzerinde yıkıcı bir etki yaratmaya devam ediyor. Rusya'nın Odesa ablukası, Ukrayna'nın tahıl ihracatını ciddi şekilde kısıtlamaya devam ediyor. Bu nedenle, Ukrayna'nın 2022'deki tarımsal ihracatının 2021 toplamının yüzde 35'inden fazla olması muhtemel değildir.Karadeniz'deki Yılan Adası'ndan çekilmesinin ardından Rusya, yanıltıcı bir şekilde, tahıl ihracatının iyileştirilmesiyle ilgili olarak 'top şimdi Ukrayna'nın sahasında' iddiasında bulundu. Gerçekte, küresel gıda krizini şiddetlendirmeye devam eden şey Rusya'nın Ukrayna'nın tarım sektörünü kesintiye uğratmasıdır" ifadeleri kullanıldı.NÜKLEER SİLAH İDDİASIRusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaş, nükleer silahların kullanılma ihtimalini yeniden gündeme getirdi. ABD merkezli Foreign Policy dergisi, "Nükleer silah kullanmak hâlâtabu mu?" başlıklı analizinde konuyu inceledi.Analizde, "dünyanın nükleer silahlarla ilgili gerçekleri unutmaya başladığı" şeklinde uyarıya yer verildi."DÜNYA, ÇARESİZLİKTEN NÜKLEER SİLAH KULLANIMINA YAKLAŞIYOR"Bugün, 30 yıldan fazla bir süre sonra, nükleer bombalar tekrar konuşulmaya başladığı belirtilerek, "ABD ve Rusya arasındaki nükleer savaş korkusu intikamla geri döndü.Rusya'nın Ukrayna'yı vahşice işgali ve Rus yetkililerin endişe verici nükleer tehditleri sonucunda dünya, çaresizlikten nükleer silah kullanımına daha dayaklaşıyor." denildi.Rusya-Ukrayna savaşının, nükleer silahlarla ilgili bazı gerçeklerin sert bir hatırlatıcısı olarakhizmet ettiği ifade edilen yazıda, "Nükleer caydırıcılığın sağladığı korumanın sınırlarıvar. Bir krizde, caydırıcılık zedelenebilir." tespitine yer verildi.HİROŞİMA VE NAGAZAKİ HATIRLATMASIİkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki ilk yıllarda, birçok Amerikalı askeri ve siyasi liderin ve halkınçoğunun, nükleer silahların yeniden kullanılacağıyla ilgili beklentisi olduğu ya da bu silahlarınkullanılmasından endişe duyduğu kaydedildi.Hiroşima ve Nagazaki hatırlatması yapılarak, bu iki kentin, atom bombalarının dehşetiniherkes için görünür kıldığına dikkat çekilerek, şunlar aktarıldı:"AMERİKAN TOPLUMUNA NÜFUZ ETTİ""Nükleer savaşın her an gerçekleşebileceği fikri Amerikan toplumuna nüfuz etti. Nükleertabu, hem stratejik çıkarların hem de ahlaki kaygıların sonucu olarak ortaya çıktı. Bugün, silahkontrol anlaşmalarının çoğu paramparça edildi ve nükleer silahlı devletler bir kez dahamaliyetli silahlanma yarışlarına girdi. SON DAKİKA4.07.2022 14:27 İngiliz istihbaratından dikkat çeken Rusya - Ukrayna savaşı raporu: Odak nokta Donetsk - Takvimhttps://www.takvim.com.tr/dunya/2022/07/04/ingiliz-istihbaratindan-dikkat-ceken-rusya-ukrayna-savasi-raporu-odak-nokta-donetsk 6/11"PUTİN, UKRAYNA'DA NÜKLEER SİLAH KULLANIR MI" SORUSUKısıtlama yerine nükleer aşırılık dönemindeyiz. Bütün bunlar, bizi herkesin kafasındaki büyüksoruya getiriyor: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'daki savaşta nükleer silahkullanır mı? Kesinlikle dünyanın, özellikle de ABD'nin en azından bunu yapabileceğinidüşünmesini istiyor."RUS YETKİLİLER, YIKICI SONUÇLAR DOĞURACAĞININ FARKINDA"Şimdiye kadar, bu tehditlerin gerçek kullanımdan çok NATO'yu caydırmakla ilgili olmasımuhtemel. Görünüşe göre Rusya, nükleer kuvvetlerinin alarm seviyelerini artırmadı, bununyerine fırlatma emri iletebilecek bir iletişim sistemini etkinleştirdi.Rus yetkililer, nükleer silahların herhangi bir kullanımının, yaygın kınama ve küresel aşağılamadahil olmak üzere Rusya ve Putin'in kendisi için yıkıcı sonuçlar doğuracağının kesinliklefarkında."SON DAKİKA4.07.2022 14:27