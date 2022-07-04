İçişleri Bakanlığı duyurdu! İşte kayıt altındaki Suriyeli sayısı

çişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, Haziran ayında gerçekleştirilem operasyonlara ve göçmen sayısına ilişkin bilgi verdi. Çataklı, "Kayıt altında olan Suriyeli sayısı 3 milyon 648 bin 983. Yılbaşından itibaren 48 bin 233 göçmen sınır dışı edildi. Haziran ayında ise 16 bin 710 göçmen sınır dışı edildi." ifadelerini kullandı.

.İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı: 2022 Haziran ayında terör örgütü PKK'ya yönelik faaliyetlerimiz kapsamında; kırsal alanda 8'i büyük, 61'i orta çaplı olmak üzere toplam 12 bin654 kırsal operasyon ve tüm terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve iş birlikçilerine yönelik bin 421 operasyon yapılmıştır. Bu operasyonlarda aralarında 1'i liste dışı, 1'i gri 2'si turuncu, 2'si mavi, kategoride aranan teröristlerin de bulunduğu toplam 142 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Haziran ayında 16 terör eylemi engellenmiştir.KAYITLI SURİYELİ SAYISIKayıt altında olan Suriyeli sayısı 3 milyon 648 bin 983.... Yılbaşından itibaren 48 bin 233 göçmen sınır dışı edildi. Haziran ayında ise 16 bin 710 göçmen sınır dışı edildi.