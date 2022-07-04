  • USD: 16,79 - 16,82
  • EURO: 17,53 - 17,56
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Eski milli atlet Ahmet Pekyen Adana’da öldürüldü! Komşusu balkondan vurdu!

Adana'da korkunç bir cinayet işlendi. Lokman D. (33), eski milli atlet olan komşusu Ahmet Pekyen'i (66) oturdukları apartmanın önünde av tüfeğiyle vurarak katletti.

Ekleme: 4.07.2022 - 13:02 Güncelleme: 4.07.2022 - 13:08 / Editör: Ozge Selin
Eski milli atlet Ahmet Pekyen Adana’da öldürüldü! Komşusu balkondan vurdu!
Kan donduran olay bu sabah saat 07.00 sıralarında Adana Seyhan'da yaşandı.

5 katlı apartmanın 3'üncü katında yaşayan Lokman D. ile alt katta oturan Ahmet Pekyen ve ailesi, dün tartıştı.

Eski milli atlet Ahmet Pekyen Adana’da öldürüldü! Komşusu balkondan vurdu!

Lokman D., bugün de evinin balkonundan apartmanın önündeki Ahmet Pekyen'e av tüfeğiyle ateş etti.

Yaralanan Pekyen, çağırılan ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Eski milli atlet Ahmet Pekyen Adana’da öldürüldü! Komşusu balkondan vurdu!

Cinayet şüphelisi Lokman D., evinde, olayda kullandığı değerlendirilen tüfekle gözaltına alındı.

SİZİ ÖLDÜRECEĞİM

Lokman D.'nin dün akşam, aralarında daha önce de husumet olan Pekyen ailesinin üyelerini 'Sizi öldüreceğim' diye tehdit ettiği iddia edildi.

Şüpheliyi sorguya alan polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Eski milli atlet Ahmet Pekyen Adana’da öldürüldü! Komşusu balkondan vurdu!

AHMET PEKYEN KİMDİR?

Ortaokul yıllarında milli takıma seçilen, Türkiye birincilikleri bulunan ve Balkan Şampiyonası'nda 6'ıncı olan Ahmet Pekyen, 1980 darbesinden sonra sporu bıraktı.

Eski milli atlet Ahmet Pekyen Adana’da öldürüldü! Komşusu balkondan vurdu!

1987 yılında Anavatan Partisi'nin bombalanması olayında suçlanıp gözaltına alındı. Pekyen, iddiaya göre gördüğü işkence nedeniyle omuriliğindeki zedelenme sonucu yüzde 50 engelli kaldı. Bu suçlamadan beraat eden Pekyen, bir dönem Anadolu Halkları Derneği Başkanlığı da yaptı.
ABD’li senatör Graham'dan F-16 mesajı
CHP yandaşı ADD'den skandal açıklama: İstiklal Mahkemeleri'ni kurarız!
CHP'li belediyenin tuvalet işletmecisi çeyrek milyonluk uyuşturucu ile yakalandı
Metrobüs arızalarının ardı arkası kesilmiyor!
İngiliz istihbaratından dikkat çeken Rusya - Ukrayna savaşı raporu: Odak nokta Donetsk
Savcı Sayan 'Adayımız yıpranır' diyen 6'lı masaya sordu: Seçime kadar yıpranacaksa 5 yıl nasıl cumhurbaşkanlığı yapacak?
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı 'iç savaş kışkırtıcılığı' diyerek duyurdu: Ümit Özdağ'a suç duyurusunda bulunacağız
Ekrem İmamoğlu Ramazan kolilerini alkollü paylaşımlar yapan kişilere ulaştırdığı ortaya çıkan İBB'ye kurban bağışı çağrısı yaptı
İETT'nin sert manevrası yüzünden bel kemiğini kırdı!
Danimarka’da AVM'ye silahlı saldırı! 22 yaşındaki genç dehşet saçtı: 'Hedefi yabancılar ve Müslümanlardı'
Bakan Çavuşoğlu'ndan dikkat çeken İsveç ve Finlandiya açıklaması: Esas veto şimdi başlıyor!
Binali Yıldırım, sahneye çıkıp türkü söyledi
MİT'ten nokta operasyon: PKK-HPG konseyi üyesi terörist Hanım Demir Irak'ın kuzeyindeki Gara'da etkisiz hale getirildi
Ekrem İmamoğlu, iş dünyasını İngiliz'e şikayet etti: İş dünyası Erdoğan'a karşı ses çıkarmalı
DEVA Partisi'nin Dodurga'da seçim hazımsızlığı...
Emekli ve memur zammı kesinleşti! 2022 Temmuz zammı, 6 aylık enflasyon farkı ile emekli maaşı hesabı ve memur maaşları ne kadar oldu?
CHP’li belediyede 10 milyon liralık yolsuzluk... 26 belediye çalışanına operasyon
Yunan basını: Erdoğan uluslararası müzakere sanatını gösterdi
Yeşil alan vaadiyle şov yapmıştı! Özlem Çerçioğlu’na vatandaşlarda sert tepki: Bu yalanı affetmeyiz
Kadir Şeker yarın yeniden hakim karşısına çıkacak: Tahliye bekleniyor
Taksim'de ithal dilenci! Hangi ülkenin vatandaşı olduğunu duyunca çok şaşıracaksınız!

Taksim'de ithal dilenci! Hangi ülkenin vatandaşı olduğunu duyunca çok şaşıracaksınız!

Tarlasını sürerken buldu: Topraktan çıkardıklarının değerini öğrenince harekete geçti

Tarlasını sürerken buldu: Topraktan çıkardıklarının değerini öğrenince harekete geçti

Eski milli atlet Ahmet Pekyen Adana’da öldürüldü! Komşusu balkondan vurdu!

Eski milli atlet Ahmet Pekyen Adana’da öldürüldü! Komşusu balkondan vurdu!

Mahkemeden emsal karar! Sıfır aracının boyası döküldü 10 yıl sonra yenisini alacak!

Mahkemeden emsal karar! Sıfır aracının boyası döküldü 10 yıl sonra yenisini alacak!

Açılış için gün sayan Barbaros Hayreddin Paşa Camisi'ndeki denizcilik simgeleri...

Açılış için gün sayan Barbaros Hayreddin Paşa Camisi'ndeki denizcilik simgeleri...

Yazmin Oukhellou Bodrum’da kaza yaptı! İngiliz modelin arkadaşı feci şekilde can verdi!

Yazmin Oukhellou Bodrum’da kaza yaptı! İngiliz modelin arkadaşı feci şekilde can verdi!