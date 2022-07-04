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Ersin Tatar'dan Başkan Erdoğan’a misilleme teşekkürü: Tarihi cevaba sevindik

NATO zirvesinde Başkan Erdoğan, Rum liderin ikili görüşme talebini “KKTC’ye gel orada görüşürüz” diye yanıtladı. KKTC Cumhurbaşkanı, Başkan Erdoğan’a teşekkür etti.

Ekleme: 4.07.2022 - 09:35 Güncelleme: 4.07.2022 - 09:37 / Editör: Ozge Selin
Ersin Tatar'dan Başkan Erdoğan’a misilleme teşekkürü: Tarihi cevaba sevindikKıbrıs Rum Lideri Anastasiadis'in Madrid'deki NATO Liderler Zirvesinde Başkan Erdoğan ile görüşme talebine Erdoğan'ın verdiği yanıt dünya basınızda geniş gündem oldu. Rum Liderin görüşme talebini "KKTC'ye gel orada görüşürüz" diye yanıtlayan Erdoğan' KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar teşekkür etti.

Ersin Tatar'dan Başkan Erdoğan’a misilleme teşekkürü: Tarihi cevaba sevindik

Başkan Erdoğan'ın bu cevabı ile "Rum tarafı olarak KKTC'yi tanırsan ancak seninle görüşürüm" anlamına geldiğinin altını çizen Tatar, Türkiye'nin Kıbrıs davasındaki bu kararlı ve güçlü tutumunun KKTC ve Doğu Akdeniz'deki Türk hakları açısından hayati önem taşıdığını söyledi. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar şunları söyledi :

Ersin Tatar'dan Başkan Erdoğan’a misilleme teşekkürü: Tarihi cevaba sevindik

"Adada 50 yılı aşkın süredir verdiğimiz mücadelede iki egemen ve eşit devletli bir modelden başka çözüm olmadığını her platformda dile getiriyoruz. Bu süreçte Anavatan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve özellikle Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın Kıbrıs Türklerine verdiği desteğe minnettarız. Sayın Erdoğan'ın her zaman olduğu gibi Madrid'deki NATO toplantısında Rum Lider Anastasiadis'e verdiği cevap, sadece KKTC için değil her muhatap için son derece anlamlıdır.

Benimle görüşmek istiyorsan KKTC'ye gel görüşelim diyerek; 'Benim seni muhatap almamı istiyorsan resmî olarak tanımadığın KKTC'yi tanımak zorundasın. Seninle ancak öyle görüşürüm' demek istemiştir. Bu yıl 20 Temmuz'da 48. Yılını kutlayacağımız bağımsızlık günümüzün arefesinde bizlere moral olmuştur bu tavır ve bu sözler.

Ersin Tatar'dan Başkan Erdoğan’a misilleme teşekkürü: Tarihi cevaba sevindik

İki eşit ve egemen devlet siyasetimizin pekişmesi daha da güçlü vurgulanması anlamına gelir. Bölgesel istikrar ve bütün tarafların kazanacağı tek formül de budur."

Ersin Tatar'dan Başkan Erdoğan’a misilleme teşekkürü: Tarihi cevaba sevindik

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da geçen yıl 25 Haziran tarihinde Brüksel'de BM Genel Sekreteri Guterres ile görüşmesi öncesinde, kaldığı otelde Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile karşılaşmış ve ayak üstü sohbetinde adadaki barış ve huzurun temini için iki egemen ve eşit devlet modelinden başka çözüm olmadığı ve bu konuda destek vermesini istemişti.
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