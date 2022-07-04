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Demirk Yumruk'ta flaş gelişme! Kamuyu 25 milyar lira zarara uğrattılar!

Son dakika bilgisine göre Demir-çelik sektöründe faaliyet gösteren 3 ayrı suç örgütüne yönelik ‘Demir Yumruk’ operasyonunda gözaltına alınan Erol Evcil, Fırat Ardıç, Hasan Kabuklu, Tolga Demirel ve Sadun Budinli ‘Kamu kuruluşlarını zararına dolandırıcılık’ ‘Suç işlemek aracıyla örgüt kurmak’ ve ‘Suç örgütüne üye olmak’ suçlarından tutuklandı. Ankara merkezli 29 ilde, 105 milyar TL'lik sahte faturayla kamuyu 25 milyar zarara uğratan şirketlere yönelik operasyonda, aralarında Erol Evcil'in de bulunduğu 323 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Demirk Yumruk'ta flaş gelişme! Kamuyu 25 milyar lira zarara uğrattılar!
Ekleme: 4.07.2022 - 20:28 Güncelleme: 4.07.2022 - 20:30 / Editör: Ozge Selin
Demirk Yumruk'ta flaş gelişme! Kamuyu 25 milyar lira zarara uğrattılar!
Son dakika haberleri... Demir-çelik sektöründe faaliyet gösteren 3 ayrı suç örgütüne yönelik 'Demir Yumruk' operasyonunda gözaltına alınan Erol Evcil, Fırat Ardıç, Hasan Kabuklu, Tolga Demirel ve Sadun Budinli 'Kamu kuruluşlarını zararına dolandırıcılık' 'Suç işlemek aracıyla örgüt kurmak' ve 'Suç örgütüne üye olmak' suçlarından tutuklandı.

25 MİLYAR LİRA ZARARA UĞRATTILAR

Demir çelik sektöründe paravan şirketler üzerinden sahte faturalarla kamuyu 25 milyar lira zarara uğratan firmalara yönelik 'Demir Yumruk' operasyonunda Erol Evcil'in de aralarında bulunduğu 225 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan 225 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edildi. Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı, şüphelilerden 210'u için ek gözaltı talebinde bulunurken, nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından 210şüpheliden bir kısmına 2 bazılarına ise 4 gün ek gözaltı süresi verildi.

EROL EVCİL TUTUKLANDI
Adliyeye sevk edilen ve aralarında Erol Evcil'in de olduğu 15 şüpheli savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Erol Evcil (Eşrefoğlu), Tolga Demirel, Hasan Kabuklu, Fırat Ardıç, 'Kamu kuruluşlarının zararına dolandırıcılık' ve 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçlarından, Sadun Budinli ise 'Kamu kuruluşlarının zararına dolandırıcılık' ile 'Suç örgütüne üye olmak' suçlarından tutuklandı. Alpaslan Gazi A., konutu terk etmeme', Özdemir Ö., Sadık Fırat E., Berat Nuri Ş., Gülderen Evcil A., Mirza Ardahan A., Mithat K, Öznur Çıtlak A., Remziye Evcil Ş. ve Serdar Ç. ise yurt dışı yasağı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Demirk Yumruk'ta flaş gelişme! Kamuyu 25 milyar lira zarara uğrattılar!

3 AYRI SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYON

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 10 aylık teknik ve fiziki takip sonucu demir- çelik sektöründe faaliyet gösteren 3 ayrı suç örgütüne yönelik 'Demir Yumruk' operasyonu düzenledi.

Ankara merkezli 29 ilde, 105 milyar TL'lik sahte faturayla kamuyu 25 milyar zarara uğratan şirketlere yönelik operasyonda, aralarında Erol Eşrefoğlu'nun (Evcil) da bulunduğu 323 şüpheli gözaltına alındı.

Demirk Yumruk'ta flaş gelişme! Kamuyu 25 milyar lira zarara uğrattılar!

SAHTE FATURAYLA HAKSIZ KAZANÇ

Suç örtülerinin, demir- çelik piyasasını manipüle ederek fiyat istikrarını bozdukları, sektördeki diğer firmaları devre dışı bırakarak tekel olmaya çalıştıkları, sahte fatura düzenleyerek 3'üncü kişiler üzerinden kurdukları paravan şirketler aracılığıyla haksız kazanç sağladıkları belirlendi.

Demirk Yumruk'ta flaş gelişme! Kamuyu 25 milyar lira zarara uğrattılar!

'MAĞDUR OLDUM'

Gözaltına alınan şüphelilerden Mustafa G., savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Mustafa G., tanımadığı kişilerle para karşılığı kimlik bilgilerini paylaştığını belirterek, 'İzmir'de fuarda gezerken yanıma tanımadığım arkadaşlar geldi. Benim üzerime şirket açacaklarını söyleyerek bin lira para teklif ettiler.

Ben de sokaklarda kaldığım için kabul ettim. '2 ay sonra şirket kapanacak' demişlerdi. Ama ben 2 ay sonra bunlara ulaşamadım. Mağdur oldum. Ankara'da üzerime şirket açılmış.

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Demirk Yumruk'ta flaş gelişme! Kamuyu 25 milyar lira zarara uğrattılar!
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