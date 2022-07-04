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Danimarka'yı kana bulamıştı: Saldırgan görüntülendi! Türk vatandaşı dehşet anlarını anlattı

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da bulunan Amager bölgesindeki "Field's" adlı AVM'ye kan donduran bir saldırı düzenlendi. Saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti 4 kişi yaralandı. Dehşeti yaşatan saldırganın görüntüleri ortaya çıkarken korkunç anları Türk vatandaşı anlattı.

Ekleme: 4.07.2022 - 15:53 Güncelleme: 4.07.2022 - 15:54 / Editör: Ozge Selin
Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da bulunan Amager bölgesindeki "Field's" adlı AVM'de dün düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişinin öldüğü, 4 kişinin ağır yaralandığı bildirildi. Korkunç saldırıyı gerçekleştiren kişi görüntülendi. Dehşet anlarını orada bulunan bir Türk vatandaşı anlattı.

Kopenhag Polis Sözcüsü Soren Thomasse, saldırıda 3 kişinin öldüğünü, 2'si İsveç vatandaşı 4 kişinin ağır yaralandığını kaydetti.


Thomasse, çok sayıda hafif yaralının da bulunduğunu aktardı.

Saldırı sonrası zanlının, kısa sürede yakalandığını belirten Thomasse, saldırının terör eylemi olmadığını vurguladı.

Zanlının daha önceden polis tarafından bilindiğini anlatan Thomasse, önceden psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gördüğüne işaret etti.

Saldırganın görüntüleri ortaya çıktı.

22 yaşındaki sanığın polis tarafından alınan ifadesi kamuoyuna açıklanmadı.

"YABANCI VE MÜSLÜMANLARA YÖNELİK ATEŞ AÇIYORDU"

Danimarka'da yaşayan ve saldırıyı gören Türk vatandaşı Cihat Korkmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, önce kesik kesik silah sesleri duyduğunu, bunun saldırı olduğunu anlamadıklarını söyledi.

Daha sonra saldırganın karşısına çıktığını anlatan Korkmaz, "Saldırgan, kızıl saçlı Danimarkalı biriydi. Bölgeye konser için gelen kızlar önünde kaçışıyordu, onlara ateş etmiyordu. Yabancı ve Müslümanlara yönelik ateş açıyordu." dedi.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, yayımladığı taziye mesajında, "Yakınlarını kaybedenlere en derin taziyelerimi iletiyorum. Danimarkalıları bu zor zamanda bir arada durmaya ve birbirlerine destek olmaya teşvik etmek istiyorum." ifadesini kullandı.

OLAY

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da bulunan Amager bölgesindeki "Field's" adlı AVM'de dün silahlı saldırı düzenlenmiş, olayın ardından yakalanan zanlının 22 yaşında bir Danimarkalı olduğu ifade edilmişti.
Danimarka'yı kana bulamıştı: Saldırgan görüntülendi! Türk vatandaşı dehşet anlarını anlattı
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