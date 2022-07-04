CHP yandaşı ADD'den skandal açıklama: İstiklal Mahkemeleri'ni kurarız!

Türkiye'de laikliğin yanlış anlaşıldığı yönündeki açıklamalarına yönelik Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'u hedef alan Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Kocaeli Şubesi Başkanı Taylan Bingöl skandal ifadeler kullanarak suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı. Bingöl, devletin valisini İstiklal Mahkemeleri'ni yeniden kurmakla tehdit etti.CHP YANDAŞI ADD'NİN BAŞKANI BİNGÖL'DEN SKANDAL SÖZLER: İSTİKLAL MAHKEMELERİ'Nİ KURARIZAK Parti'nin adım adım cumhuriyet rejimini değiştirmek istediği iddia edilen skandal açıklamada Bingöl, 'Gerekirse bugün 102. yılını dolduran İstiklal Mahkemeleri'ni tekrar kurmaktan çekindemeden demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'ni koruyacağız. Bu şehirde kimse ses çıkarmasa da Atatürkçü Düşünce Derneği Kocaeli Şubesi ve vatansever Mustafa Kemal'in askerleri görevinin başındadır. Suça göz yummayacağız.' denildi.'KEMALİST İDEOLOJİMİZDEN VAZGEÇMEYECEĞİZ'Kemalist ideolojilerinden vazgeçmeyeceklerini söyleyen Bingöl, gerekirse İstiklal Mahkemeleri'ni tekrar kurmaktan çekinmeyeceklerini söyledi. Bingöl açıklamasında şöyle konuştu:'Günümüzde yine aynı yapılar tarafından tehdit edilip hedef gösterilsek de Kemalist ideolojimizden taviz vermeyeceğiz. Cumhuriyetimizi kuran o aydınlık ideoloji ışığında, Cumhuriyetimizi ve temel ilkelerini savunmaya devam edeceğiz.'GEREKİRSE İSTİKLAL MAHKEMELERİ'Nİ TEKRAR KURARIZ'Gerekirse bugün 102. yılını dolduran İstiklal Mahkemeleri'ni tekrar kurmaktan çekinmeden demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'ni koruyacağız. Bu şehirde kimse ses çıkarmasa da Atatürkçü Düşünce Derneği Kocaeli Şubesi ve vatansever Mustafa Kemal'in askerleri görevinin başındadır. Suça göz yummayacağız. Atatürkçü Düşünce Derneği Kocaeli Şubesi olarak tekrar tekrar belirtiyoruz ki: Taviz vermeyeceğiz. Siyaset yapmıyoruz. Cumhuriyet devrimlerini koruyoruz.'SALDIRILARINA SOSYAL MEDYADAN DEVAM ETTİSosyal medya hesabından bugün de Yavuz'a saldırmaya devam eden Bingöl, 'Kocaeli Valisi Seddar Yavuz laiklik karşıtı eylemlerine devam ediyor, Kocaeli kent muhalefeti ve ülkenin muhalefeti seyrediyor.' dedi.