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CHP yandaşı ADD'den skandal açıklama: İstiklal Mahkemeleri'ni kurarız!

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'un açıklamaları hakkında suç duyurusunda bulunan CHP yandaşı Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Kocaeli Şubesi Başkanı Taylan Bingöl, İstiklal Mahkemeleri'ni tekrar kurmaktan çekinmeyeceklerini söyleyerek devletin valisini tehdit etti. AK Parti'ye de saldıran Bingöl, cumhuriyet rejimini ortadan kaldırmaya çalıştıklarını iddia ederek bir skandala daha imza attı.

CHP yandaşı ADD'den skandal açıklama: İstiklal Mahkemeleri'ni kurarız!
Ekleme: 4.07.2022 - 15:16 Güncelleme: 4.07.2022 - 15:21 / Editör: Ozge Selin
CHP yandaşı ADD'den skandal açıklama: İstiklal Mahkemeleri'ni kurarız!
Türkiye'de laikliğin yanlış anlaşıldığı yönündeki açıklamalarına yönelik Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'u hedef alan Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Kocaeli Şubesi Başkanı Taylan Bingöl skandal ifadeler kullanarak suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı. Bingöl, devletin valisini İstiklal Mahkemeleri'ni yeniden kurmakla tehdit etti.

CHP YANDAŞI ADD'NİN BAŞKANI BİNGÖL'DEN SKANDAL SÖZLER: İSTİKLAL MAHKEMELERİ'Nİ KURARIZ
AK Parti'nin adım adım cumhuriyet rejimini değiştirmek istediği iddia edilen skandal açıklamada Bingöl, 'Gerekirse bugün 102. yılını dolduran İstiklal Mahkemeleri'ni tekrar kurmaktan çekindemeden demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'ni koruyacağız. Bu şehirde kimse ses çıkarmasa da Atatürkçü Düşünce Derneği Kocaeli Şubesi ve vatansever Mustafa Kemal'in askerleri görevinin başındadır. Suça göz yummayacağız.' denildi.

CHP yandaşı ADD'den skandal açıklama: İstiklal Mahkemeleri'ni kurarız!

'KEMALİST İDEOLOJİMİZDEN VAZGEÇMEYECEĞİZ'
Kemalist ideolojilerinden vazgeçmeyeceklerini söyleyen Bingöl, gerekirse İstiklal Mahkemeleri'ni tekrar kurmaktan çekinmeyeceklerini söyledi. Bingöl açıklamasında şöyle konuştu:

'Günümüzde yine aynı yapılar tarafından tehdit edilip hedef gösterilsek de Kemalist ideolojimizden taviz vermeyeceğiz. Cumhuriyetimizi kuran o aydınlık ideoloji ışığında, Cumhuriyetimizi ve temel ilkelerini savunmaya devam edeceğiz.

CHP yandaşı ADD'den skandal açıklama: İstiklal Mahkemeleri'ni kurarız!

'GEREKİRSE İSTİKLAL MAHKEMELERİ'Nİ TEKRAR KURARIZ'
Gerekirse bugün 102. yılını dolduran İstiklal Mahkemeleri'ni tekrar kurmaktan çekinmeden demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'ni koruyacağız. Bu şehirde kimse ses çıkarmasa da Atatürkçü Düşünce Derneği Kocaeli Şubesi ve vatansever Mustafa Kemal'in askerleri görevinin başındadır. Suça göz yummayacağız. Atatürkçü Düşünce Derneği Kocaeli Şubesi olarak tekrar tekrar belirtiyoruz ki: Taviz vermeyeceğiz. Siyaset yapmıyoruz. Cumhuriyet devrimlerini koruyoruz.'

CHP yandaşı ADD'den skandal açıklama: İstiklal Mahkemeleri'ni kurarız!

SALDIRILARINA SOSYAL MEDYADAN DEVAM ETTİ
Sosyal medya hesabından bugün de Yavuz'a saldırmaya devam eden Bingöl, 'Kocaeli Valisi Seddar Yavuz laiklik karşıtı eylemlerine devam ediyor, Kocaeli kent muhalefeti ve ülkenin muhalefeti seyrediyor.' dedi.
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CHP yandaşı ADD'den skandal açıklama: İstiklal Mahkemeleri'ni kurarız!
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