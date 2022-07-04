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Bakan Yanık: Fırsat eşitliği sadece kadınlar için değil, toplumun bütün üyeleri için vazgeçilmez!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Bakanlık sorumluluğundaki alanlarda faaliyetlerin güçlendirilmesi için düzenlenen “Akademi Buluşmaları I: KADIN” programında akademisyenler ve sosyal hizmet uzmanları ile bir araya geldi.

Ekleme: 4.07.2022 - 13:45 Güncelleme: 4.07.2022 - 13:45 / Editör: Ozge Selin
Bakan Yanık: Fırsat eşitliği sadece kadınlar için değil, toplumun bütün üyeleri için vazgeçilmez!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenlenen ve üniversiteler arasında iş birliği sağlayan programların ilki 'Akademi Buluşmaları I: KADIN' programı Ankara'da bir otelde gerçekleşti. Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) iş birliği ile düzenlenen 'Kadın' temalı program bakanlık sorumluluğundaki alanlarda faaliyetlerin güçlendirilmesini öngörüyor. 'Politika Geliştirme Süreçlerine Sivil Toplumun Etkin Katılımının Sağlanması' hedefi taşıyan programa Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın yanı sıra çok sayıda akademisyen katıldı.

'FIRSAT EŞİTLİĞİNİN SADECE KADINLAR İÇİN DEĞİL, TOPLUMUN BÜTÜN ÜYELERİ İÇİN TEMEL BİR HAK OLDUĞUNA İNANIYORUZ'

Akademi Buluşmaları programında konuşan Bakan Yanık, fırsat eşitliğinin sadece kadınlar için olmadığını toplumun bütün üyeleri için temel bir hak olduğunu belirterek, 'Bizler bugün kadınların insan onuruna yakışan bir hayat sürmeleri adına birçok çalışma yürütüyoruz. Hak temelli sosyal hizmet anlayışımız çerçevesinde kadınların hak savunuculuğunu ve güçlenmesini ülkemizin kalkınma sürecinde olmazsa olmaz görüyoruz. Fırsat eşitliğinin sadece kadınlar için değil, toplumun bütün üyeleri için vazgeçilmez ve temel bir hak olduğuna inanıyoruz. Bu anlamda dezavantajlı konumda bulunan kesimlerin özel olarak desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz' diye konuştu.

'KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEYE İLİŞKİN DÜZENLEMELERİ GERÇEKLEŞTİRMİŞ BULUNUYORUZ'

Aile ve Sosyal Hizmet Bakanı Yanık, kadınların aile ve toplumdaki konumunu güçlendirmek için gerekli mevzuat düzenlemelerinin gerçekleştirildiğini belirterek, 'Türkiye'de kadınların aile içindeki ve toplumdaki konumunu güçlendirmeye, kadınların medeni haklarını garanti altına almaya ve en kritik nokta olan kadına yönelik şiddetle mücadeleye ilişkin Anayasamız başta olmak üzere gerekli mevzuat düzenlemelerini gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Bildiğiniz üzere en son 27 Mayıs 2022 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan Türk Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile kadına karşı şiddetle daha etkin mücadele edilmesi ve caydırıcılığın sağlanması için önemli bir adım daha attık. Bu adımla kadına yönelik işlenen kasten öldürme, kasten yaralama, tehdit, işkence, eziyet suçlarında cezaların artmasını, kadına yönelik şiddette hafifletici unsurların yeniden düzenlenmesini sağladık. En son Pınar Gültekin cinayetinin yargı sonucunu istinafa taşıma sebebimiz de bu doğrultuda bir karardı. Kamu vicdanının bir yansımasıydı' ifadelerine yer verdi.

'KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE YILI FAALİYET PLANIMIZI UYGULAMAYA DEVAM EDİYORUZ'

Kadına yönelik şiddetle mücadele yılı faaliyet planlarını uygulamaya devam ettiklerini aktaran Bakan Yanık, 'Kadına yönelik şiddetle mücadelede Bakanlığımız koordinasyonunda, Adalet Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız, Milli Eğitim Bakanlığımız, Sağlık Bakanlığımız ve Diyanet İşleri Başkanlığı işbirliğinde hazırladığımız kadına yönelik şiddetle mücadele 2022 yılı faaliyet planımızı uygulamaya devam ediyoruz. Bu faaliyet planı öncesinde çok titizlikle teknik toplantıların içerik paylaşımının yapıldığı ciddi anlamda hem geçmiş yıllardaki faaliyet planlarımızın uygulamasından edindiğimiz tecrübeyle hem de bundan sonraki süreçte neler yapmamız gerektiğini değerlendirerek adeta her bir bakanlığımız ve Diyanet İşleri Başkanlığımız da dahil olmak üzere bir görev, sorumluluk paylaşımı yaparak faaliyet planımızı belirliyoruz. Her yılın başında bu faaliyet planını kamuoyuyla paylaşıyor ve yılın sonunda da faaliyet planını birlikte değerlendirmiş bir anlamda yapıp ettiklerimizin karnesini ortaya çıkarmış oluyoruz' dedi.

'RİSK HARİTALARI OLUŞTURUYORUZ'

Kadına yönelik şiddetle mücadele çerçevesinde risk haritaları oluşturduklarını söyleyen Bakan Yanık, 'Öte yandan, hedef ve stratejilerimizi yerel düzeyde işlevsel kılmak adına 81 ilimizde kadına yönelik şiddetle mücadele il eylem planlarını uyguluyor, gerçekleşebilecek riskleri önceden tespit etmek ve çözüm önerileri sunmak üzere 'Risk Haritaları' oluşturuyoruz. Bu planlar doğrultusunda kadın konukevlerimizi şiddet mağdurlarına açıyoruz. Konukevlerinde kalan kadınlar ve çocuklarına barınma hizmetlerinin yanı sıra, psiko-sosyal, hukuki ve tıbbi destek sağlıyoruz. Ülke genelinde toplam 149 kadın konukevi 3 bin 624 kapasite ile hizmet veriyor. Bakanlığımıza bağlı kadın konukevlerinden 2020 yılında şiddet mağduru kadın ve beraberindeki çocuklar olmak üzere toplam 53 bin kişi ve 2021 yılında toplam 84 bin kişi, 2022 yılı Haziran itibariyle toplam 33 bin kişi hizmet almıştır' ifadelerini kullandı.

Bakan Yanık sözlerini şu ifadelerle noktaladı:

'Güçlü kadınların ülkesi, güçlü Türkiye için emek sarf eden herkese en içten duygularımla teşekkür ediyorum ve başarılar diliyorum. Programda emeği geçen Birleşmiş Milletler Kadın Birimi, Bakanlığımız temsilcileri ve kıymetli akademisyenlerimize katkı ve katılımları için teşekkür ediyor, herkesi sevgiyle selamlıyorum.'
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