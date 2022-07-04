Antalya'da kadınların saç başa kavgası

Bilinmeyen bir nedenle kavga eden iki kadından biri, diğerini darbedip yerde tekmeledi. Kadınların saç saça baş başa kavgası, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Balbey Mahallesi'nde, iki kadın arasında tartışma yaşandı.Henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan tartışma, kısa süre içinde yerini kavgaya bıraktı.Cadde üzerine devam eden kavgada, kadınlardan biri diğerini darbetmeye başladı ve yola yatırdı.Yolda kadının kafasını defalarca tokatlayan kadın, ayağa kalkıp tekmelemeye devam etti.Diğer yandan da kavga esnasında yoldan geçen bazı sürücülerin umursamadan yollarına devam ettiği görüldü.İHA'nın haberine göre; kavganın sonunda yanlarına yanaşan bir aracın içerisindeki sürücüye birbirlerini şikayet eden kadınlar, daha sonra olay yerinden uzaklaştı.