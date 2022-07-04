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Anadolu Otoyolu’nda korkunç kaza: Sürücü yanarak öldü!

Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde bu sabah korkunç bir kaza yaşandı. İki tırın çarpışması sonucu; bebek bezi ve ıslak mendil taşıyan tır alevler içinde kaldı. Alev alan TIR'ın sürücüsü kurtarılamadı

Anadolu Otoyolu’nda korkunç kaza: Sürücü yanarak öldü!
Ekleme: 4.07.2022 - 09:28 Güncelleme: 4.07.2022 - 09:35 / Editör: Ozge Selin
Anadolu Otoyolu’nda korkunç kaza: Sürücü yanarak öldü!
Feci kaza, sabah saatlerinde Hendek ilçesi Çakallı mevkiinde yaşandı.

Anadolu Otoyolu’nda korkunç kaza: Sürücü yanarak öldü!

FECİ KAZADA SÜRÜCÜ KURTARILAMADI

İstanbul istikametinde ilerlemekte olan ve bebek bezi ile ıslak mendil taşıdığı öğrenilen 47 DB 064 plakalı tır, 34 EEV 650 plakalı tıra arkadan çarptı.

Anadolu Otoyolu’nda korkunç kaza: Sürücü yanarak öldü!

Çarpışmanın etkisi ile 47 DB 064 plakalı tır alev aldı. Tırın dorsesinde bulunan ve yola savrulan bebek bezi ile ıslak mendiller de alev aldı.

Anadolu Otoyolu’nda korkunç kaza: Sürücü yanarak öldü!

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Anadolu Otoyolu’nda korkunç kaza: Sürücü yanarak öldü!

YANGIN KONTROL ALTINDA

Bölgeye gelen itfaiye ekiplerince tırda çıkan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Anadolu Otoyolu’nda korkunç kaza: Sürücü yanarak öldü!

Alevlere teslim olan ve ardından geriye demir yığınları kalan tırın sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Anadolu Otoyolu’nda korkunç kaza: Sürücü yanarak öldü!

Kaza sebebi ile İstanbul istikametinde trafik durma noktasına geldi.

Anadolu Otoyolu’nda korkunç kaza: Sürücü yanarak öldü!

Ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınan yangının ardından polis ve jandarma ekipleri uzun araç kuyruklarının oluştuğu bölgede trafiği kontrollü şekilde tek şerit üzerinden sağlıyor.

Anadolu Otoyolu’nda korkunç kaza: Sürücü yanarak öldü!

Hayatını kaybeden sürücünün ise cansız bedeninin tırdan çıkartılması bekleniyor.

Anadolu Otoyolu’nda korkunç kaza: Sürücü yanarak öldü!

Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.
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