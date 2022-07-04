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Açılış için gün sayan Barbaros Hayreddin Paşa Camisi'ndeki denizcilik simgeleri...

İstanbul Levent'te yapımı süren Türk ve dünya denizcilik tarihinin en büyük isimlerinden Barbaros Hayreddin Paşa'nın isminin verildiği cami, denizcilik sembolleriyle dikkati çekiyor.

Ekleme: 4.07.2022 - 15:34 Güncelleme: 4.07.2022 - 15:42 / Editör: Ozge Selin
Açılış için gün sayan Barbaros Hayreddin Paşa Camisi'ndeki denizcilik simgeleri...
Hizmete alındığında Yıldız Hamidiye Camisi'nden Sarıyer Büyükdere'ye kadar 18 bin 500 metrekarelik alanıyla ana arterdeki en büyük cami olarak bölgedeki ihtiyacı karşılayacak Barbaros Hayreddin Paşa Camisi'nin inşaatında sona yaklaşıldı.

Açılış için gün sayan Barbaros Hayreddin Paşa Camisi'ndeki denizcilik simgeleri...

Levent Camisi Eğitim Kültür Hizmet Birimleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ergin Külünk, yaptığı açıklamada, hazırlıkların ardından cami inşaatına 3 Temmuz 2020'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı temel atma töreniyle başladıklarını hatırlattı.

Açılış için gün sayan Barbaros Hayreddin Paşa Camisi'ndeki denizcilik simgeleri...

Semtin, Barbaros Hayreddin Paşa'nın leventlerinin eğitim alanı olduğunu ifade eden Külünk, onun hatırasına bu ismin verildiğini anlattı.

Açılış için gün sayan Barbaros Hayreddin Paşa Camisi'ndeki denizcilik simgeleri...

Projesinde su ve denizcilikle ilgili detaylara yer verdiklerini belirten Külünk, 'Ana kubbemiz gemi dümeni süslemesi şeklinde. Tam ortasında 16 yıldızlı bir pusulamız var. Hepsinden kıymetlisi de ana kubbe yazımızda suyun ve denizin önemine işaret eden İbrahim Suresi 32. ayet-i kerimesi yer alıyor. Yazıyı Hasan Çelebi hocanın talebesi Ferhat Kurlu yazdı. Tezhip ve süslemeleri ise Mustafa Çelebi hazırlıyor. Denize atıf yapacak süslemeler ve mavi tonlara yer verdik. Ana kubbemizin etrafındaki 32 penceremizde yelkenli ve mavi vitraylar yer alıyor. Minarelerimizde martı detayları yer alıyor.' diye konuştu.

Açılış için gün sayan Barbaros Hayreddin Paşa Camisi'ndeki denizcilik simgeleri...

Külünk, her yaptıkları projede bir öncekine göre farklılıklar bulunduğunu dile getirerek, Büyük Çamlıca Camisi'ndeki ana kubbede olduğu gibi nano teknolojiyi kullandıklarını, masif bakır levhalar ile altın ve gümüş renkli çeliklerin yer aldığını aktardı.

Açılış için gün sayan Barbaros Hayreddin Paşa Camisi'ndeki denizcilik simgeleri...

Mimar Sinan detayı

Hattın üç boyutlu olması için kubbeye 40 santimetre mesafede yer aldığını anlatan Külünk, binanın akustiği ile ilgili de şu bilgileri verdi:

Açılış için gün sayan Barbaros Hayreddin Paşa Camisi'ndeki denizcilik simgeleri...

'Mimar Sinan'ın cami akustiğine getirmiş olduğu o müthiş buluşu yaklaşık 500 yıl sonra modern bilimle denedik. Kubbemizde 242 tane delik var. Bu delikleri ses mühendisimizin tavsiyeleriyle kimyasallarla doldurduk ve cami içerisindeki akustiği en güzel şekilde temin etmenin yolunu açtık.'

Açılış için gün sayan Barbaros Hayreddin Paşa Camisi'ndeki denizcilik simgeleri...

İnce işçilik ve süslemelere geçildi

Külünk, caminin kaba inşaatını bitirdiklerini, ince inşaat ve süslemelerle ilgili hızlı bir çalışmanın yürütüldüğünü kaydetti.

Açılış için gün sayan Barbaros Hayreddin Paşa Camisi'ndeki denizcilik simgeleri...

Şantiye sahasında 200 kişi ile çalışmaların büyük titizlikle sürdürüldüğünü bildiren Külünk, şöyle devam etti:

Açılış için gün sayan Barbaros Hayreddin Paşa Camisi'ndeki denizcilik simgeleri...

'Şantiye dışında, Konya, Kütahya, İzmit gibi Anadolu şehirleri ile İstanbul'daki 10'dan fazla atölyede kapı, pencere, kepenk, çini, alçı, mermer, taş işleri gibi çalışmaları yapılıyor. Altyapıları hazır olan işler bittikçe gelip burada uygulanıp, monte ediliyor. Ana kubbemiz bitti, iskelemiz sökülüyor. Halı, kaligrafi, minyatür gibi çalışmalar da hızla devam ediyor. Halıda da mavi tonlar yer alacak ve denizi hatırlayacaksınız.'

Açılış için gün sayan Barbaros Hayreddin Paşa Camisi'ndeki denizcilik simgeleri...

Külünk, caminin kuşak yazısında Rahman Suresi'nin tamamının yer alacağını, minare kütüğünde ise özel bir minyatür planladıklarını söyledi.

Açılış için gün sayan Barbaros Hayreddin Paşa Camisi'ndeki denizcilik simgeleri...

Rakamlarla Barbaros Hayreddin Paşa Camisi

Toplam 18 bin 500 metrekarelik arsaya yapılan cami, 7 bin metrekarelik alan üzerinde yükseliyor.

Açılış için gün sayan Barbaros Hayreddin Paşa Camisi'ndeki denizcilik simgeleri...

Açık ve kapalı alanlarıyla toplam 20 bin kişi kapasiteli olacak cami, klasik Osmanlı mimari özelliklerine sahip.

Açılış için gün sayan Barbaros Hayreddin Paşa Camisi'ndeki denizcilik simgeleri...

Ana kubbesinin çapı 24, yüksekliği 44 metre olacak yapıdaki 4 minareden ikisi 79, ikisi de 92 metre uzunluğunda inşa edildi.

Açılış için gün sayan Barbaros Hayreddin Paşa Camisi'ndeki denizcilik simgeleri...

Mimar Sinan'ın Süleymaniye Camisi'nden esinlenilen caminin inşasında, modern inşaat tekniklerinden istifade ediliyor.

Açılış için gün sayan Barbaros Hayreddin Paşa Camisi'ndeki denizcilik simgeleri...

Projeleri depreme dayanıklı hazırlanan caminin açık alanları deprem toplanma alanı olarak da kullanılacak.

Açılış için gün sayan Barbaros Hayreddin Paşa Camisi'ndeki denizcilik simgeleri...

Camide 900 araçlık yer altı katlı otopark bulunacak.

Açılış için gün sayan Barbaros Hayreddin Paşa Camisi'ndeki denizcilik simgeleri...

İçinde 9 asansörün de bulunacağı camide, farklı amaçlarla da kullanılabilecek birden fazla salon ve donatı alanı yer alacak.
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Açılış için gün sayan Barbaros Hayreddin Paşa Camisi'ndeki denizcilik simgeleri...

Açılış için gün sayan Barbaros Hayreddin Paşa Camisi'ndeki denizcilik simgeleri...

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