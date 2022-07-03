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Sivas'ta çok acı olay: 3 ölü 1 yaralı!

İmranlı ilçesinde, cipin şarampole yuvarlandığı kazada araçtaki 3 kişi öldü, sürücü yaralandı.

Ekleme: 3.07.2022 - 15:02 Güncelleme: 3.07.2022 - 15:03 / Editör: Ozge Selin
Sivas'ta çok acı olay: 3 ölü 1 yaralı!
Feci kaza, saat 05.00 sıralarında Beğendik köyü mevkisinde meydana geldi. Göksal Yıldırım'ın kullandığı 60 AAS 007 plakalı cip, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrildi. Kazayı gören çevredekiler durumu 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Kazada araçta bulunan Elmas Yıldırım (49), Mehmet Turunç (35) ve Betül Turunç (31) hayatını kaybetti, sürücü Göksal Yıldırım ise yaralandı.

Sivas'ta çok acı olay: 3 ölü 1 yaralı!

Yıldırım, olay yerine gelen ambulansla İmranlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, burada yapılan ilk müdahalesinin ardından da Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Sivas'ta çok acı olay: 3 ölü 1 yaralı!

Kazada ölen Elmas Yıldırım ile Mehmet Turunç ve Betül Turunç'un cenazeleri olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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