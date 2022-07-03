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MEB'den öğretmen ataması açıklaması! Taban puanlar ve kontenjan listesi açıklandı...

Milli Eğitim Bakanlığı 1 Eylül'deki 20 bin öğretmen ataması ile ilgili detayları açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada alanlar, taban puanlar ve kontenjan listesi yer aldı. İşte en fazla atama yapılacak olan branşlar...

MEB'den öğretmen ataması açıklaması! Taban puanlar ve kontenjan listesi açıklandı...
Ekleme: 3.07.2022 - 14:35 Güncelleme: 3.07.2022 - 14:36 / Editör: Ozge Selin
MEB'den öğretmen ataması açıklaması! Taban puanlar ve kontenjan listesi açıklandı...
Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin öğretmen ataması ile ilgili açıklama yayınladı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, katıldığı bir televizyon programında 20 bin öğretmen atamasına ilişkin branş bazında kontenjan dağılımını açıkladı. İşte 1 Eylül'deki öğretmen atamaları ile ilgili detaylar...

Milli Eğitim Bakanlığının 1 Eylül'deki 20 bin öğretmen atamasına ilişkin alanlar, taban puanlar ve kontenjan listesi 'www.meb.gov.tr' adresinden açıklandı.

MEB'den öğretmen ataması açıklaması! Taban puanlar ve kontenjan listesi açıklandı...

EN FAZLA ATAMA YAPILACAK BRANŞLAR

Bu kapsamda en fazla atama yapılacak ilk 5 branş sırasıyla 7 bin 503 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği, 2 bin 223 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 1.250 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği, 1.218 kontenjanla din kültürü ve ahlâk bilgisi ve 1.004 kontenjanla ilköğretim matematik öğretmenliği oldu.

Ayrıntılar geliyor...
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