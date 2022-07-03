  • USD: 16,72 - 16,75
  • EURO: 17,47 - 17,50
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Karadeniz semalarının koruyucusu: Tunç Filo!

Türk hava sahalarını Karadeniz'de koruyan "Tunç Filo", kendilerini "Karadeniz'in bekçileri" olarak adlandırıyor.

Karadeniz semalarının koruyucusu: Tunç Filo!
Ekleme: 3.07.2022 - 10:56 Güncelleme: 3.07.2022 - 11:01 / Editör: Ozge Selin
Karadeniz semalarının koruyucusu: Tunç Filo!
Angajman kurallarını uygulayan, terör operasyonlarında aktif görev alan ve Karadeniz'de Türk hava sahasına yaklaşan yabancı uçakların takibini yapan 'Tunç Filo' Komutanlığı Türk hava sahalarını korumaya devam ediyor.

Sınırdaki devriye faaliyeti süresince haksız ihlallere anında karşılık veren ve uzun süreli uçuşlarda havada yakıt ikmali de gerçekleştiren F-16 pilotları, hür türlü hava koşulunda 7 gün 24 saat görev alıyor.

Karadeniz semalarının koruyucusu: Tunç Filo!

Uçuş öncesi detaylı hazırlık yapılıyor
Uçuş öncesi yapılan toplantılarda görevle ilgili detayları, hava şartlarını ve oluşabilecek acil durumları değerlendiren pilotlar, buradan teçhizatlarının bulunduğu odaya geçiyor. Teçhizatlarını giyinen pilotlar, uçuşla ilgili dijital verileri aldıktan sonra ekiptekilerin, 'iyi uçuşlar' temennisiyle uğurlanıp araçlarla uçaklarının başına gidiyor.

Karadeniz semalarının koruyucusu: Tunç Filo!

Uçağın yanında teknisyenler tarafından karşılanan pilotlar, son kontrollerin ardından uçaklarına binip kalkış için pist başına geçiyor.

Gökyüzüne kanat açan pilotlar, görevlerini başarıyla tamamlayıp birliklerine döndüklerinde de uçuş değerlendirme toplantısı yapıyor.

Karadeniz semalarının koruyucusu: Tunç Filo!

NATO'nun belirlediği standardın yarısı zamanda hazırlıklarını tamamlıyorlar
Hazırlık sürecinin çok daha hızlı işlediği acil durumlarda ise hazır bekleyen pilotlar, vakit kaybetmeden hemen uçaklarının yanına gidiyor. Pilotların hazırlanması ve uçağın havalanması, NATO'nun belirlediği standardın yarısı kadar zamanda tamamlanıyor.

Görevlerinin dışında eğitim ve spora da önem veren pilotlar, yıl içerisinde çeşitli tatbikatlara katılıyor. Pilotların yemekleri ise filodaki aşçılar tarafından özel olarak hazırlanıyor.

151. Jet Filo Komutanı, 'Tunç Filo'nun F-16 SEAD (Suppression of Enemy Air Defenses - Düşman Hava Savunmasının Baskılanması) filosu olduğuna işaret ederek, bu görevin, yerde konuşlu düşman hava savunma sistemlerini devre dışı bırakmayı, tahrip ve yok etmeyi kapsadığını anlattı.

Karadeniz semalarının koruyucusu: Tunç Filo!

'Kendimize 'Karadeniz'in bekçileriyiz' diyoruz'
Filonun asli görevlerinden birinin NATO'nun 'Alarm Reaksiyonu' nöbeti olduğunu, bu kapsamda gece gündüz, tatil bayram gözetmeksizin 24 saat esasına göre nöbet tuttuklarını dile getiren filo komutanı, şunları kaydetti:

Karadeniz semalarının koruyucusu: Tunç Filo!

'Alarm reaksiyon nöbetinde yerde bekliyoruz. Herhangi bir alarm durumunda kısa süre içinde uçuşla ilgili tüm işlemleri gerçekleştirerek uçağın kalkışını sağlıyoruz. Tanımlanamayan bir hava trafiği veya diğer gerekli durumlarda NATO tarafından daha kısa süreli hazırlık durumları da ikaz edilebiliyor. Karadeniz'e en yakın jet üssü olduğumuz için Karadeniz görevlerinde asli unsur olarak görev almaktayız. Kendimize 'Karadeniz'in bekçileriyiz' diyoruz.'

Karadeniz semalarının koruyucusu: Tunç Filo!
6'lı masada yeni kriz! Eşgal çizilecek toplantı öncesi iletişim sıkıntısı!
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan asgari ücret 2022 açıklaması...
Karadeniz semalarının koruyucusu: Tunç Filo!
Bu yaz gençlere güzel geçecek! Ücretsiz konaklama için Başkan Erdoğan'a teşekkür!
Milyonları rahatlatan maaş ve ikramiye düzenlemesi tamam!
ABD'deki firari FETÖ'cüden pişkin talep: Türkiye'deki emekli maaşının peşine düştü!
Bakan Kasapoğlu'ndan İBB'ye tepki! CHP milli başarılara da karşı!
Ankara'yı sel aldı! 'Bu afetlik durum değil, Ankara'nın Büyükşehir Belediye Başkanı yok!'
Terör örgütü PKK/YPG yandaşları İsveç'te gösteri düzenledi!
150 milyon liralık destek ödemesi! Bakanlık detayları duyurdu! 15 Nisan 2023'te hazır!
Türkiye'den kritik doğal gaz hamlesi! Çalışmalarda sona yaklaşıldı!
Başkan Erdoğan'dan Rum liderinin görüşme talebine yanıt... KKTC'ye gel görüşelim!
'Atmaca' ateşlendi! Karadan denizdeki hedefi vurdu!
Bakan Kurum'dan muhalefete tepki! 'İftira atıyor yalan söylüyorlar!'
Barajdan baraja su takviyesi... 'Milli ekonomiye 348 milyon lira katkı sağlayacak!'
Bakan Varank'tan 'Türkiye'^de üretim yok diyenlere yanıt... Lafla değil icraatla cevap veriyoruz!'
Rusya vanayı kapattı, hesaplar karıştı! Almanya televizyonundan tasarruf tüyoları... 'Daha hızlı ve soğuk su ile yıkanın'
Suriye Milli Ordusu'ndan dikkat çeken adım: Tel Rıfat'a yeni askeri takviye! Böyle görüntülendi
Ukrayna için yeni karar: Zelenski dünyaya duyurdu! Grubun başında Fogh Rasmussen var...
İşte FETÖ'nün ele geçirdiği doktorlar üzerinden kurgulanan sağlık sistemini çökertme planı!.
Dünyanın en zengin 10 insanı 250 milyar dolar kaybetti!

Dünyanın en zengin 10 insanı 250 milyar dolar kaybetti!

Bitcoin'deki tarihi düşüşün 5 sebebi...

Bitcoin'deki tarihi düşüşün 5 sebebi...

Terör yok, huzur var... Hakkari'de PKK'dan arındırılan Sat Buzul Gölleri'nde renkli festival...

Terör yok, huzur var... Hakkari'de PKK'dan arındırılan Sat Buzul Gölleri'nde renkli festival...

Klasik otomobiller göz kamaştırdı Konya'da düzenlenen klasik otomobil sergisi büyük ilgi gördü!

Klasik otomobiller göz kamaştırdı Konya'da düzenlenen klasik otomobil sergisi büyük ilgi gördü!

Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz olacak mı?

Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz olacak mı?

Meteoroloji hava durumu uyarısı yaptı! Bazı iller 40 dereceyi görecek!

Meteoroloji hava durumu uyarısı yaptı! Bazı iller 40 dereceyi görecek!