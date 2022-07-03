Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan asgari ücret 2022 açıklaması...

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan dikkat çeken asgari ücret açıklaması geldi. Bakanlık, "2022 yılı başında tüm ücretlilerin asgari ücrete kadar olan kısmından gelir vergisiyle damga vergisini kaldırmıştık. Bu düzenlemeyle devletimiz 49,1 milyar TL gelir vergisi, 8,7 milyar TL damga vergisi olmak üzere toplamda 57,8 milyar TL vergiden feragat etmiştir. Temmuz ayından itibaren asgari ücretin net 5.500 TL’ye çıkarılmasıyla birlikte çalışanlarımıza sağladığımız bu vergi istisnalarında da 32,8 milyar TL’lik bir artış gerçekleşerek toplam maliyeti 90,6 milyar TL’ye yükselmiştir" ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı asgari ücrete ara zam sonrası dikkat çeken bir açıklama yaptı. Bakanlık, 2022 yılı başında tüm ücretlilerin asgari ücrete kadar olan kısmından gelir ve damga vergisinin kaldırıldığını belirterek, devletin bu düzenleme ile 57,8 milyar TL vergiden feragat ettiğini duyurdu.HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI'NDAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASIHazine ve Maliye Bakanlığı asgari ücrete Temmuz zammı sonrası sosyal medya hesabı Twitter'dan önemli açıklamalarda bulundu. Bakanlık şu ifadeleri kullandı:"2022 yılı başında tüm ücretlilerin asgari ücrete kadar olan kısmından gelir vergisiyle damga vergisini kaldırmıştık. Bu düzenlemeyle devletimiz 49,1 milyar TL gelir vergisi, 8,7 milyar TL damga vergisi olmak üzere toplamda 57,8 milyar TL vergiden feragat etmiştir.Devletimiz, istikrarlı bir şekilde büyümeye devam eden güçlü ekonomisiyle tüm bu maliyetleri rahatlıkla karşılayabilecek bir konumdadır.Dün olduğu gibi bugün de ekonomimizdeki büyümenin sürdürülebilir, dengeli ve kapsayıcı olmasını; tabana ve tüm vatandaşlarımıza yayılmasını önemsiyor, tüm adımlarımızı bu doğrultuda atıyoruz."