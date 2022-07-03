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Elon Musk, Twitter'daki sessizliğini Papa Francis ile bozdu!

İtalya'yı ziyaret eden Amerikalı milyarder, Katoliklerin ruhani lideri ile bir araya geldi. Musk, buluşmayı Twitter hesabından paylaştı.

Ekleme: 3.07.2022 - 16:31 Güncelleme: 3.07.2022 - 16:34 / Editör: Ozge Selin
Elon Musk, Twitter'daki sessizliğini Papa Francis ile bozdu!Twitter'ı aktif bir şekilde kullanmasıyla bilinen Tesla ve SpaceX'in sahibi Elon Musk, bir süredir sessizliğe büründü.

Musk ile ilgili bu gelişme, milyonlarca takipçisinin dikkatini çekti.

10 günlük tweet sessizliği
İtalya'ya ziyaret düzenleyen Amerikalı milyarder, 10 günlük tweet sessizliğini fotoğraflı paylaşım ile bozdu.

Musk, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis ile yaptığı görüşme sonrası çektirdiği fotoğrafı Twitter profilinden paylaştı.

Elon Musk, Twitter'daki sessizliğini Papa Francis ile bozdu!
Elon Musk, Twitter'daki sessizliğini Papa Francis ile bozdu!

Papa ile buluştu
Paylaştığı fotoğrafa Musk, 'Papa ile buluşmaktan onur duydum.' notunu ekledi. Musk'a çocukları Griffin, Kai, Damian ve Sax eşlik etti.

Elon Musk'ın, Twitter'da 100 milyonu aşkın takipçisi bulunuyor. Musk'ın, söz konusu sosyal paylaşım platformunu 44 milyar dolara satın alma işlemi devam ediyor.


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