Cinsel ilişki yaşamak istemişlerdi: Erkeklere kadın iç çamaşırı giydirip video çektiler!

Para karşılığında cinsel ilişki yaşamak isteyen erkekler kabusu yaşadı… Gaziantep'ten Osmaniye'ye gelerek fuhuş vaadiyle kandırdıkları erkeklerin para, cep telefonu, kol saati ve banka kartlarını silah zoruyla gasbeden çeteye yönelik soruşturma başlatıldıTeknik ve fiziki takip başlatan Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, 100'ün üzerinde güvenlik kamerası görüntüsünü inceledi. Kimlikleri belirlenen şüphelilerin adreslerine baskın yapan ekipler, A.K. isimli kadın ile A.Ş., T.Ö., V.Ş. ve M.Y.'yi gözaltına aldı.Yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek, bıçak, dansöz kıyafetleri, kadın iç çamaşırları, cep telefonları, kol saatleri ve bir miktar para ele geçirildi.Şüphelilerin, fuhuş için anlaştıkları erkekleri eve çağırıp, dansöz ve kadın iç çamaşırı giydirdikleri, daha sonra videoya çektikleri belirlendi.Şüphelilerin ayrıca erkek müşterileri silahla tehdit ederek para, cep telefonu, kol saati ve banka kartlarını gasbettikleri tespit edildi.İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.K., A.Ş. ve T.Ö. tutuklandı.V.Ş. ile M.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı...