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Cinsel ilişki yaşamak istemişlerdi: Erkeklere kadın iç çamaşırı giydirip video çektiler!

Dehşete düşüren olay Osmaniye'de gerçekleşti. Bir çete, fuhuş vaadiyle kandırdıkları erkeklere kadın iç çamaşırı giydirip video çekti. Sonra da silahla paralarını ve eşyalarını gasp etti…

Ekleme: 3.07.2022 - 15:42 Güncelleme: 3.07.2022 - 17:03 / Editör: Ozge Selin
Cinsel ilişki yaşamak istemişlerdi: Erkeklere kadın iç çamaşırı giydirip video çektiler!
Para karşılığında cinsel ilişki yaşamak isteyen erkekler kabusu yaşadı… Gaziantep'ten Osmaniye'ye gelerek fuhuş vaadiyle kandırdıkları erkeklerin para, cep telefonu, kol saati ve banka kartlarını silah zoruyla gasbeden çeteye yönelik soruşturma başlatıldı

Cinsel ilişki yaşamak istemişlerdi: Erkeklere kadın iç çamaşırı giydirip video çektiler!

Teknik ve fiziki takip başlatan Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, 100'ün üzerinde güvenlik kamerası görüntüsünü inceledi. Kimlikleri belirlenen şüphelilerin adreslerine baskın yapan ekipler, A.K. isimli kadın ile A.Ş., T.Ö., V.Ş. ve M.Y.'yi gözaltına aldı.

Cinsel ilişki yaşamak istemişlerdi: Erkeklere kadın iç çamaşırı giydirip video çektiler!

Yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek, bıçak, dansöz kıyafetleri, kadın iç çamaşırları, cep telefonları, kol saatleri ve bir miktar para ele geçirildi.

Cinsel ilişki yaşamak istemişlerdi: Erkeklere kadın iç çamaşırı giydirip video çektiler!

Şüphelilerin, fuhuş için anlaştıkları erkekleri eve çağırıp, dansöz ve kadın iç çamaşırı giydirdikleri, daha sonra videoya çektikleri belirlendi.

Cinsel ilişki yaşamak istemişlerdi: Erkeklere kadın iç çamaşırı giydirip video çektiler!

Şüphelilerin ayrıca erkek müşterileri silahla tehdit ederek para, cep telefonu, kol saati ve banka kartlarını gasbettikleri tespit edildi.

Cinsel ilişki yaşamak istemişlerdi: Erkeklere kadın iç çamaşırı giydirip video çektiler!

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.K., A.Ş. ve T.Ö. tutuklandı.

V.Ş. ile M.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı...
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