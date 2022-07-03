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CHP’li Aylin Nazlıaka’dan tepki çeken kare! Irkçı Marine Le Pen’e benzetildi: Dokunamıyorsunuz!

İslam karşıtı aşırı sağcı Marine Le Pen, seçim sürecinde kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen siyahi kadına dokunmamaya çalışmıştı. CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka da benzer bir davranışa imza attı. Irkçı Le Pen'e benzetilen Nazlıaka'ya tepki yağdı…

CHP’li Aylin Nazlıaka’dan tepki çeken kare! Irkçı Marine Le Pen’e benzetildi: Dokunamıyorsunuz!
Ekleme: 3.07.2022 - 13:44 Güncelleme: 3.07.2022 - 13:51 / Editör: Ozge Selin
CHP’li Aylin Nazlıaka’dan tepki çeken kare! Irkçı Marine Le Pen’e benzetildi: Dokunamıyorsunuz!
Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi lideri Marine Le Pen'in, seçim sürecinde paylaştığı bir kare tepki çekmişti.

Le Pen, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen siyahi kadına dokunmamak için büyük çaba sarf etmişti.

CHP’li Aylin Nazlıaka’dan tepki çeken kare! Irkçı Marine Le Pen’e benzetildi: Dokunamıyorsunuz!

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka da benzer bir skandala imza attı.

Nazlıaka, fotoğraf çektirdiği kadına dokunmamak için elini duvara yasladı.

CHP’li Aylin Nazlıaka’dan tepki çeken kare! Irkçı Marine Le Pen’e benzetildi: Dokunamıyorsunuz!

DİL FARKLI İKLİM FARKLI DAVRANIŞ AYNI

25. ve 26. Dönem AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu ise Le Pen ile Nazlıaka'nın karelerini birleştirerek şu yorumu yaptı:

Fransa nire Türkiye nire! Memleket farkı, isim farkı, dil farkı, saat ve iklim farkı var, ama davranış aynı, hiç farketmiyor! Ne yapsan olmuyor! Dokunamıyorsunuz!

CHP’li Aylin Nazlıaka’dan tepki çeken kare! Irkçı Marine Le Pen’e benzetildi: Dokunamıyorsunuz!

'OY AVCILIĞI YAPAN BİR ZİHNİYET'

Sosyal medya kullanıcıları da Aylin Nazlıaka tepki gösterdi:

- Samimiyetiniz ortada bizim sizin gibi vekillere de çalışmalarınıza da ihtiyacımız yok.

- CHP'yi tek karede anlatın derseniz buyurun…

-Köylü olduğu için sarılamıyor bunlar nasıl bir karaktere sahip ayıp.

-Samimiyetsizlik akan bir poz…

-Oy avcılığı yapan bir zihniyet…
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