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Bakan Karaismailoğlu'nun katılımıyla Bilecik Girişi Köprülü Kavşağı açılıyor!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla, yapımı tamamlanan, şehir içi trafik yoğunluğunu büyük ölçüde azaltacak Bilecik Girişi Köprülü Kavşağı yarın hizmete girecek.

Ekleme: 3.07.2022 - 16:28 Güncelleme: 3.07.2022 - 16:29 / Editör: Ozge Selin
Bakan Karaismailoğlu'nun katılımıyla Bilecik Girişi Köprülü Kavşağı açılıyor!
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, bağlantı yollarıyla toplam 3,7 kilometre uzunluğunda inşa edilen Bilecik Girişi Köprülü Kavşağı'nın 1,8 kilometresinin bölünmüş yol, 1,9 kilometresinin de tek yol standardında olduğu bilgisi paylaşıldı.

Günlük ortalama 20 bin aracın geçiş yaptığı bölgede, Bilecik Girişi Köprülü Kavşağı'nın hizmete girmesiyle şehir içi trafiğinin önemli ölçüde rahatlayacağı belirtilen açıklamada, hızlı, güvenli ve konforlu bir seyahat imkanı sağlanacağı vurgulandı.

Karaismailoğlu'nun, birtakım temaslarda bulunmak üzere yarın Bilecik'e gideceği ifade edilen açıklamada, Bakanın, Bozüyük-Bilecik-Mekece Devlet Yolu'nun Bilecik ayrım noktasında bulunan Bilecik Girişi Köprülü Kavşağı'nın açılışını gerçekleştireceği bildirildi.

Açıklamada, Karaismailoğlu'nun Bilecik'te gerçekleştirilen diğer yatırımları da yerinde inceleyeceği, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret ederek teşkilatla bir araya geleceği kaydedildi.
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