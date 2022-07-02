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Terör yok, huzur var... Hakkari'de PKK'dan arındırılan Sat Buzul Gölleri'nde renkli festival...

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonlarla terörden temizlenen 3400 rakımlı Cilo Dağları'ndaki Sat Buzul Gölleri, Doğa Sporları Festivali'ne ev sahipliği yapıyor.

Ekleme: 2.07.2022 - 19:29 Güncelleme: 2.07.2022 - 19:34 / Editör: Ozge Selin
Terör yok, huzur var... Hakkari'de PKK'dan arındırılan Sat Buzul Gölleri'nde renkli festival...
Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sonucu huzur ve güven ortamına kavuşan Hakkari, yıllardır terörün gölgesinde kalan doğal güzellikleriyle doğaseverleri cezbediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Resmi Gazete'de yayımlanan kararı kapsamında 'Milli Park' ilan edilen Yüksekova'da bulunan İkiyaka Dağları'ndaki Sat Buzul Gölleri, kültür, sanat ve sportif faaliyetlerle şenleniyor.

Terör yok, huzur var... Hakkari'de PKK'dan arındırılan Sat Buzul Gölleri'nde renkli festival...

Yüksekova İlçesi'ndeki İkiyaka Dağları'ndaki Sat Buzul Gölleri, bu yıl dördüncüsü düzenlenen Doğa Sporları Festivali'ne ev sahipliği yapıyor.

Muhteşem güzelliği ile dikkat çeken bölgede, Hakkâri Valiliği, Hakkari Belediyesi, Yüksekova Kaymakamlığı ve Yüksekova Belediyesi tarafından düzenlenen “Doğa Sporları Festivali'ne, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Yüksekova Kaymakamı Ömer Çimşit, Yüksekova 3'üncü Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Muammer Alper ve yerli ve yabancı doğaseverler ile sporcular katıldı.

Terör yok, huzur var... Hakkari'de PKK'dan arındırılan Sat Buzul Gölleri'nde renkli festival...

Türkiye'nin dört bir yanından gelerek festivale katılan yüzlerce doğasever ve sporcu, 3 bin rakımlı bölgede kamp kurdu, trekking, yamaç paraşütü, kano, yüzme ve dağ bisikleti gibi etkinliklerle bölgedeki güzelliklerin tadını çıkardı.

Eşsiz güzellikleriyle yerli, yabancı turistlerin ilgisini çeken bölgede şarkılar eşliğinde halaylar çekerek eğlenen doğaseverler, bölgedeki buzullara, şelalelere, göllere, yaylalara ve eşsiz manzaraya hayran kaldı.

Terör yok, huzur var... Hakkari'de PKK'dan arındırılan Sat Buzul Gölleri'nde renkli festival...

Festivalde konuşan Hakkâri Valisi İdris Akbıyık, 'Hakkâri'de büyük bir değişim ve dönüşüm var. Hakkâri ‘de artık doğa ve kış turizmi var.

Şiddettin ve terörün olmadığı bir yerde hep birlikte festival yapıyoruz. Huzurun gelmesiyle birlikte 3 bin 500 rakımlı sat buzul göller başında biz Hakkârililerle beraber sadece burada değil, sınırın içinde de dışında da Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde huzurun, iyiliğin, güvenliğin olması için her türlü gayreti sarf ediyoruz. Hakkâri'nin her yerinde ayrı bir güzellik var.' dedi.

Terör yok, huzur var... Hakkari'de PKK'dan arındırılan Sat Buzul Gölleri'nde renkli festival...

Vali ve beraberindekiler daha sonra festivale katılanlarla birlikte halay çekerek, gölde kanoya bindi.

Terör yok, huzur var... Hakkari'de PKK'dan arındırılan Sat Buzul Gölleri'nde renkli festival...

Terör yok, huzur var... Hakkari'de PKK'dan arındırılan Sat Buzul Gölleri'nde renkli festival...

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Terör yok, huzur var... Hakkari'de PKK'dan arındırılan Sat Buzul Gölleri'nde renkli festival...

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