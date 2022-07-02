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Terör örgütü PKK/YPG yandaşları İsveç'te gösteri düzenledi!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, İsveç Başbakanı Andersson ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in katıldığı Madrid'deki 4'lü zirvede yapıkan mutabakat terör örgütü PKK/YPG yandaşlarını epey korkuttu. İsveç'te toplanan bir grup terör örgütü yandaşı Türkiye ile İsveç ve Finlandiya arasında imzalanan muhtıranın iptal edilmesi talebiyle gösteri yaptı.

Terör örgütü PKK/YPG yandaşları İsveç'te gösteri düzenledi!
Ekleme: 2.07.2022 - 23:32 Güncelleme: 2.07.2022 - 23:35 / Editör: Ozge Selin
Terör örgütü PKK/YPG yandaşları İsveç'te gösteri düzenledi!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, İsveç Başbakanı Andersson ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in katıldığı Madrid'deki 4'lü zirvede yapıkan mutabakat terör örgütü yandaşlarını paniğe sürükledi.

Terör örgütü PKK/YPG yandaşları İsveç'te gösteri düzenledi!

TERÖR ÖRGÜTÜ SİMGELERİYLE SOKAĞA ÇIKTILAR

Göteborg kentinde Järntorget Meydanı'nda toplanan grup, terör örgütü PKK/YPG'yi simgeleyen bez parçaları taşıdı.

Terör örgütü PKK/YPG yandaşları İsveç'te gösteri düzenledi!

ÜÇLÜ MUHTIRANIN İPTAL EDİLMESİNİ İSTEDİLER

Üçlü muhtıranın iptal edilmesini isteyen eylemciler, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterlerini açtı.

Eylemciler, Sosyal Demokrat hükümet aleyhinde sloganlar atıp pankartlar taşıdı.

Öte yandan, terör yandaşları, Malmö kentindeki Möllevangstorget Meydanı'nda aynı gerekçeyle toplandı.

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Terör örgütü PKK/YPG yandaşları İsveç'te gösteri düzenledi!
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