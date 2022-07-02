Terör örgütü PKK/YPG yandaşları İsveç'te gösteri düzenledi!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, İsveç Başbakanı Andersson ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in katıldığı Madrid'deki 4'lü zirvede yapıkan mutabakat terör örgütü PKK/YPG yandaşlarını epey korkuttu. İsveç'te toplanan bir grup terör örgütü yandaşı Türkiye ile İsveç ve Finlandiya arasında imzalanan muhtıranın iptal edilmesi talebiyle gösteri yaptı.