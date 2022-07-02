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Sel felaketini Göktürk-1 uydusu fotoğrafladı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kastamonu'daki sel felaketi sonrası hasar tespit çalışmalarında kullanılmak üzere Hava Kuvvetleri tarafından Göktürk-1 uydusu ile çekilen görüntüleri paylaştı.

Ekleme: 2.07.2022 - 13:53 Güncelleme: 2.07.2022 - 14:00 / Editör: Ozge Selin
Sel felaketini Göktürk-1 uydusu fotoğrafladı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kastamonu'daki sel felaketi sonrası Göktürk-1 Uydusu tarafından çekilen görüntüleri paylaştı.

MSB'den, Göktürk-1 Uydusu ile çekilen fotoğrafların hasar tespit çalışmalarında kullanılması için paylaşıldığı açıklandı.


Açıklamada şu detaylar yer aldı:

'Kastamonu'daki sel felaketi sonrası hasar tespit çalışmalarında kullanılmak üzere Hava Kuvvetlerimiz tarafından Göktürk-1 Uydusu ile çekilen görüntüler, Harita Genel Müdürlüğümüz tarafından kullanıma hazır hâle getirilerek ilgili kurum ve kuruluşlarımızla paylaşıldı.'
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