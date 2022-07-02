  • USD: 16,72 - 16,75
  • EURO: 17,47 - 17,50
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Rusya vanayı kapattı, hesaplar karıştı! Almanya televizyonundan tasarruf tüyoları... 'Daha hızlı ve soğuk su ile yıkanın'

Küresel enerji krizi özellikle Batılı ülkelerdeki artan etkisini sürdürüyor. Rusya ile yaşanan yaptırım anlaşmazlıklarının ardından gıda ve enerji alanında kırmızı alarm veren Avrupa ülkeleri, krizden çıkmanın yollarını arıyor. Avrupa’nın en büyük ekonomileri arasında yer alan Almanya, kriz yönetimi taktikleriyle çok konuşuluyor. Son olarak devlet kanalları yoluyla, ekonomik olarak geçimlerini sağlamakta zorlanan Alman halkına yapılan tasarruf önerileri dikkat çekti.

Rusya vanayı kapattı, hesaplar karıştı! Almanya televizyonundan tasarruf tüyoları... 'Daha hızlı ve soğuk su ile yıkanın'
Ekleme: 2.07.2022 - 19:01 Güncelleme: 2.07.2022 - 19:06 / Editör: Ozge Selin
Rusya vanayı kapattı, hesaplar karıştı! Almanya televizyonundan tasarruf tüyoları... 'Daha hızlı ve soğuk su ile yıkanın'
Rusya Ukrayna savaşının etkileri, küresel bir enerji krizini de beraberinde getirdi. Savaşla birlikte Batılı ülkeler, Rusya'ya peş peşe yaptırım uygularken Rusya yaptırımlara enerji alanındaki kısıtlamalarıyla misilleme yaptı.

ÜLKEYİ ENERJİ KRİZİ VURDU

Avrupa ciddi bir güç krizi devam ederken Almanya, gıda ve enerji alanındaki kısıtlamalardan en çok etkilenen ülkelerden biri oldu.

Geçtiğimiz günlerde yüksek enflasyon nedeniyle alım gücünün azaldığı ülkelerden biri olan Almanya'da gazetelerin, vatandaşlara yaptığı çağrı gündeme oturmuştu. Ülkenin en çok okunan gazetelerinden Bild 6 Alman'dan birinin öğününden vazgeçmek zorunda kaldığını yazmıştı.

Ülkede yaşanan gıda ve enerji krizinin boyutuna dair yeni bir tablo, bu kez Alman devlet kanalı tarafından çizildi.

Rusya vanayı kapattı, hesaplar karıştı! Almanya televizyonundan tasarruf tüyoları... 'Daha hızlı ve soğuk su ile yıkanın'

'SOĞUK SUYLA HIZLI YIKANIN'

Elektrik üretiminde gaz yerine kömür kullanılması salık verilen Almanya'da basın bu kez tasarruf tavsiyeleri konuşuluyor.

Alman devlet kanallarından yapılan bilgilendirme yayınlarda, halkın üçte ikisinin günde en az bir kere duş aldığı ülkede duş sürelerinin düşürülmesi çağrısı yapıldı.

Haberde, duş sürelerinin ortalama sekiz ila on iki dakika arasında değiştiği bilgisi verilirken, enerji kriziyle mücadele için bu sürenin düşürülmesi önerildi.

Daha kısa duş sürelerinin yanı sıra su ısıtmak için harcanılan enerjinin de ciddi bir boyutta olduğu vurgulandı. Bu nedenle duş sürenin yanında su sıcaklığının da düşürülmesi gerektiğine, gerektiği takdirde akıllı duş başlıkları yardımıyla tasarruf yapılması çağrısında bulunuldu.

Rusya vanayı kapattı, hesaplar karıştı! Almanya televizyonundan tasarruf tüyoları... 'Daha hızlı ve soğuk su ile yıkanın'

'ÇAMAŞIRLARINIZI KURUTMAYIN'

Tasarruf için verilen önerilerde, elektrik tüketiminin dörtte birinden fazlasının televizyon ve dizüstü bilgisayar gibi bilişim teknolojilerinden geldiğini belirtilirken bu cihazların tasarruf moduna alınması gerektiği de vurgulandı.

Kanalda, kullanılmayan cihazların fişini çekmek, kurutma makinesi kullanmak yerine yıkanan çamaşırların asılması detayları da yer aldı.
Rusya vanayı kapattı, hesaplar karıştı! Almanya televizyonundan tasarruf tüyoları... 'Daha hızlı ve soğuk su ile yıkanın'
Emekli zammı ve memur maaşları ne kadar olacak? İşte o tablo...
Suriye Milli Ordusu'ndan dikkat çeken adım: Tel Rıfat'a yeni askeri takviye! Böyle görüntülendi
Ukrayna için yeni karar: Zelenski dünyaya duyurdu! Grubun başında Fogh Rasmussen var...
İşte FETÖ'nün ele geçirdiği doktorlar üzerinden kurgulanan sağlık sistemini çökertme planı!.
İBB doğaçlama dans festivali için kesenin ağzını açmış! İlginç figürleri ile gündem olmuştu: Dudak uçuklatan rakam
Yunanistan’da erken seçim krizi! Miçotakis’e tepki büyüyor!
Sinop’ta denizde ceset bulundu: Selde kaybolan kişiye ait olmasından şüpheleniliyor
Ticaret Bakanı Mehmet Muş duyurdu! Haziran ayı ihracat rekoru kırıldı
CHP’li başkan sözleşmeli memurların ikramiyelerini kesti
Ankara'da sel felaketi! Ölüm Buse Nur'u bodrumda yakaladı: Boğuluyorum, yardım edin
Haliç'te metrobüs cayır cayır yandı! Korku dolu anlar...
CHP'li başkandan meyhane için tarih katliamı
35 göçmen barınma merkezinden kaçtı! 24'ü yakalandı!
Kılıçdaroğlu 'özgürlük' vadetmişti! Terörist başı 'barış' aktörüymüş HDP'li Demirtaş'tan skandal çağrı!
Ek gösterge düzenlemesi ve öğrenci affında yeni gelişme...
CHP'li belediyeden PKK'lı skandal afiş!
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan muhalefete adaylık sorusu... '20 günde mi yıpranacak?'
ABD'den Ukrayna'ya 820 milyon dolarlık yeni yardım!
18-25 yaş arasındaki tüm gençlere ücretsiz! Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu açıkladı!
DSÖ’den yeni açıklama! İşte maymun çiçeği vakalarında son durum!

DSÖ’den yeni açıklama! İşte maymun çiçeği vakalarında son durum!

Sel felaketini Göktürk-1 uydusu fotoğrafladı

Sel felaketini Göktürk-1 uydusu fotoğrafladı

Terör yok, huzur var... Hakkari'de PKK'dan arındırılan Sat Buzul Gölleri'nde renkli festival...

Terör yok, huzur var... Hakkari'de PKK'dan arındırılan Sat Buzul Gölleri'nde renkli festival...

Klasik otomobiller göz kamaştırdı Konya'da düzenlenen klasik otomobil sergisi büyük ilgi gördü!

Klasik otomobiller göz kamaştırdı Konya'da düzenlenen klasik otomobil sergisi büyük ilgi gördü!

İmzalar atıldı: NATO, deniz korsanlarına karşı Türk yazılımlarıyla hazırlanacak!

İmzalar atıldı: NATO, deniz korsanlarına karşı Türk yazılımlarıyla hazırlanacak!

Euro bölgesinde enflasyon krizi! 25 yılın en yükseği...

Euro bölgesinde enflasyon krizi! 25 yılın en yükseği...