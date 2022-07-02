Rusya vanayı kapattı, hesaplar karıştı! Almanya televizyonundan tasarruf tüyoları... 'Daha hızlı ve soğuk su ile yıkanın'

Rusya Ukrayna savaşının etkileri, küresel bir enerji krizini de beraberinde getirdi. Savaşla birlikte Batılı ülkeler, Rusya'ya peş peşe yaptırım uygularken Rusya yaptırımlara enerji alanındaki kısıtlamalarıyla misilleme yaptı.ÜLKEYİ ENERJİ KRİZİ VURDUAvrupa ciddi bir güç krizi devam ederken Almanya, gıda ve enerji alanındaki kısıtlamalardan en çok etkilenen ülkelerden biri oldu.Geçtiğimiz günlerde yüksek enflasyon nedeniyle alım gücünün azaldığı ülkelerden biri olan Almanya'da gazetelerin, vatandaşlara yaptığı çağrı gündeme oturmuştu. Ülkenin en çok okunan gazetelerinden Bild 6 Alman'dan birinin öğününden vazgeçmek zorunda kaldığını yazmıştı.Ülkede yaşanan gıda ve enerji krizinin boyutuna dair yeni bir tablo, bu kez Alman devlet kanalı tarafından çizildi.'SOĞUK SUYLA HIZLI YIKANIN'Elektrik üretiminde gaz yerine kömür kullanılması salık verilen Almanya'da basın bu kez tasarruf tavsiyeleri konuşuluyor.Alman devlet kanallarından yapılan bilgilendirme yayınlarda, halkın üçte ikisinin günde en az bir kere duş aldığı ülkede duş sürelerinin düşürülmesi çağrısı yapıldı.Haberde, duş sürelerinin ortalama sekiz ila on iki dakika arasında değiştiği bilgisi verilirken, enerji kriziyle mücadele için bu sürenin düşürülmesi önerildi.Daha kısa duş sürelerinin yanı sıra su ısıtmak için harcanılan enerjinin de ciddi bir boyutta olduğu vurgulandı. Bu nedenle duş sürenin yanında su sıcaklığının da düşürülmesi gerektiğine, gerektiği takdirde akıllı duş başlıkları yardımıyla tasarruf yapılması çağrısında bulunuldu.'ÇAMAŞIRLARINIZI KURUTMAYIN'Tasarruf için verilen önerilerde, elektrik tüketiminin dörtte birinden fazlasının televizyon ve dizüstü bilgisayar gibi bilişim teknolojilerinden geldiğini belirtilirken bu cihazların tasarruf moduna alınması gerektiği de vurgulandı.Kanalda, kullanılmayan cihazların fişini çekmek, kurutma makinesi kullanmak yerine yıkanan çamaşırların asılması detayları da yer aldı.