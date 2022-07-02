Geçtiğimiz günlerde Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde Şeyhmus Baraş isimli doktorun hasta yakınları tarafından darp edildiği görüntüler ortaya çıkmış söz konusu olay büyük tepkiyle karşılanmıştı.GALERİ DEVAM EDİYORİşte FETÖ’nün ele geçirdiği doktorlar üzerinden kurgulanan sağlık sistemini çökertme planı! Diplomasını yırtan hekim Şeyhmus Baraş tiyatrosu ince ince işlenmişOlayın ardından 4 kişinin gözaltına alındığı ifade edilirken saldırıya uğrayan doktor Baraş işinden istifa etmiş, saldırganların mahkeme tarafından serbest bırakıldığını öğrenince de diplomasını yırtmıştı.İşte FETÖ’nün ele geçirdiği doktorlar üzerinden kurgulanan sağlık sistemini çökertme planı! Diplomasını yırtan hekim Şeyhmus Baraş tiyatrosu ince ince işlenmişSöz konusu bu olayla ilgili dikkat çeken detaylar da günyüzüne çıkmaya başladı.Hasta yakınlarının ifadesinde, söz konusu hekimin olay yerine sonradan geldiği anlaşıldı. Üstüne üstelik 39 derece ateşle yanan bir çocuğun tedavisi için sadece muayene ücreti değil ilaçlar için de ayrı ücret talep edildiği öğrenildi.Bu durum karşısında devlet hastanesine gitmek isteyen aileye, hekim tarafından yakışıksız bir sözle kapı gösterilince olayın cereyan ettiği ve arbede çıktığı anlaşıldı.İşte FETÖ’nün ele geçirdiği doktorlar üzerinden kurgulanan sağlık sistemini çökertme planı! Diplomasını yırtan hekim Şeyhmus Baraş tiyatrosu ince ince işlenmişUCUZ ŞOV: KAMUDA ÇALIŞAN BİR HEKİM EDASIYLA DİPLOMASINI PARÇALADIYaşadığı olayı bir algı malzemesi haline getirerek propaganda furyası oluşturan özel sektör çalışanı Şeyhmus Baraş isimli hekimin kamuda çalışan ve diplomasını yırtan bir hekim edasıyla diplomasını yırtması ise dikkatlerden kaçmadı.Adliye önünde hekimlik diplomasını parçaladıktan sonra fotoğrafları bütün medyaya kendisinin servis etmesi, özelde çalıştığı halde kamuda çalışan tüm hekimleri istifaya davet etmesi bu durumu kanıtlar nitelikte.İşte FETÖ’nün ele geçirdiği doktorlar üzerinden kurgulanan sağlık sistemini çökertme planı! Diplomasını yırtan hekim Şeyhmus Baraş tiyatrosu ince ince işlenmişFETÖ İLTİSAKLI HEKİMSEN KOKUYU ALINCA HEMEN ATLADI!Başkanı FETÖ iltisaklı olan HEKİMSEN isimli oluşum da bu olay üzerinden kendisine rol devşirerek yayımladığı basın açıklamasında herkesi istifaya ve isyana çağırdı.İşte FETÖ'nün ele geçirdiği doktorlar üzerinden kurgulanan sağlık sistemini çökertme planı! Diplomasını yırtan hekim Şeyhmus Baraş tiyatrosu ince ince işlenmişFETÖ'NÜN YENİ KAOS PLANI DEŞİFRE OLDU! SAĞLIK SEKTÖRÜ NASIL HEDEF ALINDI? İŞTE "DOKTORA ŞİDDET" KUMPASININ PERDE ARKASIBaşlık haberimizde; 14 Mart Tıp Bayramı'nda tedavi için geldiği Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servis doktoru Tahir Tarımer'e şiddet uyguladığı iddiasıyla tedbiren görevden uzaklaştırılan uzman Çavuş Ali Akdağlı, sosyal medyada FETÖ'cüler tarafından linç edilmişti.PEKİ, ŞANLIURFA'DA ASLINDA NE YAŞANDI?Sosyal medyada servis edilen bilgilerin aksine olayın hastanede değil bir tıp merkezinde meydana geldiği öğrenildi. SGK ile olan anlaşması gereği acilden gelen hastalar için bedel talep etmeden hizmet vermesi gereken söz konusu tıp merkezinin ise SGK ile olan sözleşmesinin bittiği için skandal bir şekilde hastalardan ücret talep ettiği anlaşıldı.SİCİLİ KİRLİ BİR TIP MERKEZİ: USULSÜZ İŞLEMLER GIRLAOlayın vuku bulduğu merkezin geçmişinin ise çok da temiz olmadığı kayıtlarla sabit...Daha önce usulsüz işlemler (ölmüş hastayı muayene etmiş göstermek gibi) sebebiyle SGK tarafından cezalandırılmış ve hizmet sözleşmesi askıya alınan tıp merkezinin 2016 ve 2017 yıllarında iki kez usulsüzlük sebebiyle SGK tarafından sözleşmesi iptal edilmiş.ÜCRETSİZ BAKILMASI GEREKEN ACİL SERVİSTE PARA TALEP EDİLDİ!Acil servise gelen her hastaya anlaşma olsun ya da olmasın ücretsiz bakılması gerekirken; tıp merkezinde olayın yaşandığı güne mahsus hasta yakınından muayene ücreti talep edildiği anlaşıldı.DARP EDİLDİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ: O HEKİM OLAY YERİNE SONRADA GELDİŞanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yaşanan bu olayın adli makamlar tarafından incelenmesinin ardından ortaya bambaşka bir tablo çıktı.Hasta yakınlarının ifadesinde darp edildiğini söyleyen Şeyhmus Baraş isimli hekimin olay yerine sonradan geldiği anlaşıldıHASTA YAKININA EDİLEN KÜFÜR OLAYIN FİTİLİNİ ATEŞLEDİ: "S...TİRİN GİDİN O ZAMAN"Söz konusu hasta yakınlarından hem muayene ücreti hem de ilaçlar için ayrı bir para talep edilince olayın farklı bir boyut kazandığı gözlemlendi. Durum karşısında hastayı devlet hastanesine götürmek isteyen aileye hekim tarafından edilen yakışıksız bir küfür ile yol gösterildi. Bu durumun ardından sinirlerine hakim olamayan vatandaş ise arbede çıkarıyor.DOKTORDAN BÜYÜK ŞOV!Küfür edip hasta yakınıyla arbede yaşayan hekim cephesi ise olayı çarpıtarak 'mağdur' algısı oluşturmaya çalıştı. "Bu meslek artık yürütülemez her gün bir şiddet olayı ile karşı karşıyayız. İstifa ediyorum. Diplomamı yırtıyorum." diyerek adliye önünde büyük bir şova imza attı.