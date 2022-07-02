İBB doğaçlama dans festivali için kesenin ağzını açmış! İlginç figürleri ile gündem olmuştu: Dudak uçuklatan rakam

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği doğaçlama dans festivali, garip figürleri ile gündem olmuştu. Festival açılışında Alman bir dansçının gösterisi sosyal medyada çok konuşuldu. İBB meclisinde de bu garip gösteri tepkilere neden oldu. İBB'nin bu organizasyona ödediği para da ortaya çıktı. Bu garip gösteri için kesenin ağzını açmışlar...





İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Haziran ayında İstanbul Uluslararası Doğaçlama Dans Festivali adı altında bir organizasyon düzenledi.



İBB'nin ev sahipliğindeki festivalde dünyanın çeşitli ülkelerinden 180'in üzerinde dansçı, koreografi kurgulamadan, kompozisyon çalışmadan doğaçlama performans sergileyerek İstanbul'un farklı alanlarında gösteriler yaptı.



İLGİNÇ FİGÜRLER GÜNDEM OLMUŞTU

Festivale 10 Haziran'da Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda gerçekleştirilen lansman ile start verildi. Salondaki festival açılışında Alman bir dansçının gösterisi ise sosyal medyanın gündemine oturdu.





MECLİSTE SORU ÖNERGESİ VERİLDİ



İBB meclisinin bile gündemine gelen bu garip gösteriye tepki yağdı.



İBB Meclisi Kültür Sanat Komisyonu Başkanı Ahmet Rasim Yücel konuyla ilgili soru önergesi vererek "Alman dansçı Ingo Reulecke'nin 'Anlık Kompozisyon' adlı gösterisi ve garip hareketleri birçok kişi tarafından alaya alınmış, televizyonlarda haber olmuştur. Hatta bu sabah buraya gelirken yine bir dans grubu yolcu vapurunda 'Kertenkele' dansı yaparken döşemeleri sökmüşler. O da alay konusu oldu. Biz sanata ve sanatçıya karşı değiliz. Benim oğlum da İstanbul Devlet Opera ve Bale sanatçısı. Biz doğru ve güzel olanı destekler, alkışlarız. Sanat diye alay konusu olan bu tür gösterilerin sergilenmesine sebep olmak İBB'ye yakışmamaktadır. Bu gösteriyi sergilemesi için Alman dansçıya ne kadar para ödediniz?" diye sordu.



215 BİN TL ÖDENDİ



Sosyal medyada tepkilerin artması üzerine festivalin PR çalışmaları durdurulurken, organizasyon için harcanan paranın miktarı da belli oldu. Elektronik Kamu Alımları Platformu üzerinden yapılan sorgulamada yönetimin 'İstisna' usulüne göre Kültür A.Ş üzerinden ihaleye tek katılımcı olarak katılan ve organizasyonu gerçekleştiren Vera Müzik Organizasyon Tanıtım San Ve Tic Ltd Şti'ne 215 bin lira ödedi.