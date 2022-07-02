Emekli zammı ve memur maaşları ne kadar olacak? İşte o tablo...

Milyonlarca memur ve emekli Temmuz zammına odaklandı. Temmuz zammı oranları 4 Temmuz Pazartesi günü belli olacak. Bu süreçte vatandaşlar da, 'emekli ve memur zammı ne kadar olacak' sorularını internet üzerinden araştırıyor.6 aylık enflasyon hesaplarına göre; Merkez Bankası'nın piyasa anketinde yüzde 40.75 gibi bir tahmin ortaya çıkıyor.Böylece hem memurların hem de emeklilerin temmuz artışının yüzde 40'ın üzerinde olacağı görülüyor. Bunların dışında kamu işçileri de toplu sözleşmeden kaynaklı zamlarını ve enflasyon farklarını alacak.Bütün bunların yanında normal Temmuz artışlarının dışında bir de ek refah artışı beklentisi oluştu. Ocak ayında yapılan taban maaş artışı ve toplu sözleşme artışına getirilen 2.5 puanlık artışın benzerinin Temmuz'da yapılması gündemde.Özellikle 6 aylık enflasyonun ve Haziran ayındaki yıllık enflasyonun belli olmasından sonra yapılacak değerlendirme sonucunda bu tür bir refah artışı yapılabilir.Burada en düşük emekli maaşının artırılması, yine toplu sözleşme zammına bir ilave puan konulması ayrıca seyyanen artış ile emekli ve memur maaşlarının yükseltilmesi de söz konusu olabilecek.Bu durumda; SSK ve Bağ-Kur emeklileri için taban maaşın 4.000 TL'ye ulaşması artış oranının yüzde 40'ın üzerinde yüzde 50'ye yaklaşması, memurlar ve memur emeklileri için 2.5 puan ilave ile zammın yüzde 43 civarında olması bekleniyor.*Emekliye 6 aylık enflasyon farkı: Tahmini yüzde 40,75*Memura Temmuz artışı: Yüzde 40,25*Refah artışı formülleri:Taban maaş, 2,5 puan toplu sözleşme veya 10 puan genel artışMevcut: 6.429Yüzde 40.25 zamlı: 9.016Mevcut: 4.289Yüzde 40.25 zamlı: 6.016SSK(2000 öncesi)Mevcut: 3.292Yüzde 40.75 zamlı: 4.634SSK(2000 sonrası)Mevcut: 2.041Yüzde 40.75 zamlı: 2.873Bağ-Kur esnafMevcut: 2.948Yüzde 40.75 zamlı: 4.150Bağ-Kur tarımMevcut: 2.343Yüzde 40.75 zamlı: 3.298Mevcut: 15.459Yüzde 40.25 zamlı: 21.681Mevcut: 13.664Yüzde 40.25 zamlı: 19.163Mevcut: 5.243Yüzde 40.25 zamlı: 7.353Mevcut: 5.130Yüzde 40.25 zamlı: 7.194Mevcut: 5.275Yüzde 40.25 zamlı: 7.398Mevcut: 8.956Yüzde 40.25 zamlı: 12.560Mevcut: 5.456Yüzde 40.25 zamlı: 7.652Mevcut: 5.128Yüzde 40.25 zamlı: 7.192Mevcut: 6.433Yüzde 40.25 zamlı: 9.022Mevcut: 4.477Yüzde 40.25 zamlı: 6.278Mevcut: 12.238Yüzde 40.25 zamlı: 17.163Mevcut: 5.275Yüzde 40.25 zamlı: 7.398Mevcut: 5.275Yüzde 40.25 zamlı: 7.398Mevcut: 21.330Yüzde 40.25 zamlı: 29.915Mevcut: 11.188Yüzde 40.25 zamlı: 15.691Mevcut: 6.854Yüzde 40.25 zamlı: 9.612Mevcut: 8.668Yüzde 40.25 zamlı: 12.156Mevcut: 19.150Yüzde 40.25 zamlı: 27.362Mevcut: 11.162Yüzde 40.25 zamlı: 15.654Mevcut: 9.706Yüzde 40.25 zamlı: 13.612Mevcut: 13.312Yüzde 40.25 zamlı: 18.670Mevcut: 8.351Yüzde 40.25 zamlı: 11.712Mevcut: 11.140Yüzde 40.25 zamlı: 16.044Mevcut: 7.132Yüzde 40.25 zamlı: 10.002Mevcut: 18.369Yüzde 40.25 zamlı: 25.762Mevcut: 10.809Yüzde 40.25 zamlı: 15.519Vaiz (1/4)Mevcut: 9.003Yüzde 40.25 zamlı: 12.626Mevcut: 10.934Yüzde 40.25 zamlı: 15.334