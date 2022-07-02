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Emekli zammı ve memur maaşları ne kadar olacak? İşte o tablo...

Türkiye'deki milyonlarca emekli ve memurun beklediği günler geldi. Pazartesi, yeni zamlı maaşlar yılın ilk yarısındaki enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından öğrenilecek. Peki emekli zammı ve memur zammı ne kadar olacak? Temmuz zammı ile maaşlar nasıl şekillenecek? İşte milyonların merak ettiği o tablo!

Ekleme: 2.07.2022 - 19:47 Güncelleme: 2.07.2022 - 19:57 / Editör: Ozge Selin
Emekli zammı ve memur maaşları ne kadar olacak? İşte o tablo...
Milyonlarca memur ve emekli Temmuz zammına odaklandı. Temmuz zammı oranları 4 Temmuz Pazartesi günü belli olacak. Bu süreçte vatandaşlar da, 'emekli ve memur zammı ne kadar olacak' sorularını internet üzerinden araştırıyor.

6 aylık enflasyon hesaplarına göre; Merkez Bankası'nın piyasa anketinde yüzde 40.75 gibi bir tahmin ortaya çıkıyor.

Böylece hem memurların hem de emeklilerin temmuz artışının yüzde 40'ın üzerinde olacağı görülüyor. Bunların dışında kamu işçileri de toplu sözleşmeden kaynaklı zamlarını ve enflasyon farklarını alacak.

Bütün bunların yanında normal Temmuz artışlarının dışında bir de ek refah artışı beklentisi oluştu. Ocak ayında yapılan taban maaş artışı ve toplu sözleşme artışına getirilen 2.5 puanlık artışın benzerinin Temmuz'da yapılması gündemde.

Özellikle 6 aylık enflasyonun ve Haziran ayındaki yıllık enflasyonun belli olmasından sonra yapılacak değerlendirme sonucunda bu tür bir refah artışı yapılabilir.

Burada en düşük emekli maaşının artırılması, yine toplu sözleşme zammına bir ilave puan konulması ayrıca seyyanen artış ile emekli ve memur maaşlarının yükseltilmesi de söz konusu olabilecek.

Bu durumda; SSK ve Bağ-Kur emeklileri için taban maaşın 4.000 TL'ye ulaşması artış oranının yüzde 40'ın üzerinde yüzde 50'ye yaklaşması, memurlar ve memur emeklileri için 2.5 puan ilave ile zammın yüzde 43 civarında olması bekleniyor.

Emekli zammı ve memur maaşları ne kadar olacak? İşte o tablo...

TEMMUZ'DA KİM NE ALACAK?
*Emekliye 6 aylık enflasyon farkı: Tahmini yüzde 40,75

*Memura Temmuz artışı: Yüzde 40,25

*Refah artışı formülleri:

Taban maaş, 2,5 puan toplu sözleşme veya 10 puan genel artış

Emekli zammı ve memur maaşları ne kadar olacak? İşte o tablo...

TABAN AYLIKLAR NASIL DEĞİŞECEK?
Memur

Mevcut: 6.429
Yüzde 40.25 zamlı: 9.016

Memur emeklisi:
Mevcut: 4.289
Yüzde 40.25 zamlı: 6.016

Emekli zammı ve memur maaşları ne kadar olacak? İşte o tablo...

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ
SSK(2000 öncesi)
Mevcut: 3.292
Yüzde 40.75 zamlı: 4.634

SSK(2000 sonrası)
Mevcut: 2.041
Yüzde 40.75 zamlı: 2.873

Bağ-Kur esnaf
Mevcut: 2.948
Yüzde 40.75 zamlı: 4.150

Bağ-Kur tarım
Mevcut: 2.343
Yüzde 40.75 zamlı: 3.298

Emekli zammı ve memur maaşları ne kadar olacak? İşte o tablo...

EMEKLİ MEMUR AYLIKLARI
Müsteşar

Mevcut: 15.459
Yüzde 40.25 zamlı: 21.681

Genel Müdür
Mevcut: 13.664
Yüzde 40.25 zamlı: 19.163

Şube müdürü
Mevcut: 5.243
Yüzde 40.25 zamlı: 7.353

Memur (Lisans 1/4)
Mevcut: 5.130
Yüzde 40.25 zamlı: 7.194

Öğretmen
Mevcut: 5.275
Yüzde 40.25 zamlı: 7.398

Kaymakam 1. sınıf
Mevcut: 8.956
Yüzde 40.25 zamlı: 12.560

Polis memuru (8/1)
Mevcut: 5.456
Yüzde 40.25 zamlı: 7.652

Hemşire (Lisans 1/4)
Mevcut: 5.128
Yüzde 40.25 zamlı: 7.192

Mühendis (1/4)
Mevcut: 6.433
Yüzde 40.25 zamlı: 9.022

Teknisyen

Mevcut: 4.477
Yüzde 40.25 zamlı: 6.278

Profesör (1/4)
Mevcut: 12.238
Yüzde 40.25 zamlı: 17.163

Avukat
Mevcut: 5.275
Yüzde 40.25 zamlı: 7.398

İmam hatip
Mevcut: 5.275
Yüzde 40.25 zamlı: 7.398

Emekli zammı ve memur maaşları ne kadar olacak? İşte o tablo...

MESLEKLERE GÖRE MEMUR MAAŞLARI
Genel müdür
Mevcut: 21.330
Yüzde 40.25 zamlı: 29.915

Şube müdürü (Üni mezunu, 1/4)
Mevcut: 11.188
Yüzde 40.25 zamlı: 15.691

Memur (Üni mezunu, 9/1)
Mevcut: 6.854
Yüzde 40.25 zamlı: 9.612

Öğretmen (1/4)
Mevcut: 8.668
Yüzde 40.25 zamlı: 12.156

Kaymakam 1. sınıf (1/4)
Mevcut: 19.150
Yüzde 40.25 zamlı: 27.362

Başkomiser (3/1)
Mevcut: 11.162
Yüzde 40.25 zamlı: 15.654

Polis memuru (8/1)
Mevcut: 9.706
Yüzde 40.25 zamlı: 13.612

Uzman doktor (1/4)
Mevcut: 13.312
Yüzde 40.25 zamlı: 18.670

Hemşire- (Üni mezunu, 5/1)
Mevcut: 8.351
Yüzde 40.25 zamlı: 11.712

Mühendis (1/4)
Mevcut: 11.140
Yüzde 40.25 zamlı: 16.044

Teknisyen (Lise mezunu, 11/1)
Mevcut: 7.132
Yüzde 40.25 zamlı: 10.002

Profesör (1/4)
Mevcut: 18.369
Yüzde 40.25 zamlı: 25.762

Araştırma görevlisi (7/1)
Mevcut: 10.809
Yüzde 40.25 zamlı: 15.519

Vaiz (1/4)

Mevcut: 9.003
Yüzde 40.25 zamlı: 12.626

Avukat (1/4)
Mevcut: 10.934
Yüzde 40.25 zamlı: 15.334
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