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CHP'li belediyeden PKK'lı skandal afiş!

CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı kutlaması için hazırlattığı afişlerde terör örgütü PKK'nın renklerini kullandı. Afişte kullanılan kelimelerin baş harflerine bakıldığında da "PKK" kelimesinin ortaya çıktığı görülüyor.

CHP'li belediyeden PKK'lı skandal afiş!
Ekleme: 2.07.2022 - 00:14 Güncelleme: 2.07.2022 - 00:19 / Editör: Ozge Selin
CHP'li belediyeden PKK'lı skandal afiş!
CHP'li Vahap Seçer yönetimindeki Mersin Büyükşehir Belediyesi, kentin çeşitli yerlerine Kurban Bayramı kutlaması için afişler astırdı.

Mersin'de Kurban Bayramı kutlaması için belediye tarafından asılan afişler görenleri şoke etti. Haber7'de yer alan habere göre terör örgütünü temsil eden renklerin kullanıldığı ve PKK'ya gönderme yapan kelimeler seçildiği afişte, kelimelerin baş harflerinin terör örgütünün ismini ortaya çıkardığı fark edildi.

Afişte “Paylaşmanın, Kavuşmanın, Kaynaşmanın Bayramı” sloganını kullanan CHP'li belediyenin afişin kenarlarındaki simgelerde de kullanılan renklerin terör örgütü PKK'nın kullandığı sarı, kırmızı ve yeşilden seçildiği görüldü.

CHP'li belediyeden PKK'lı skandal afiş!

MHP'Lİ KILAVUZ'DAN BAŞKAN SEÇER'E TEPKİ

MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, TBMM'de gerçekleştirdiği basın toplantısında CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye kadrolarının PKK'lılara peşkeş çekildiğini belirterek, “Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, belediye kadrolarını PKK'lılara peşkeş çekmiş, Ali Mahir Başarır, Alpay Antmen ve Cengiz Gökçel ise bu ihanete kol kanat germiştir.' ifadelerini kullanmıştı.

BAŞKAN SEÇER'DEN SKANDAL ŞEHİT ÇIKIŞI

Mersin'de Akdeniz Belediye Meclisinde tartışmalara neden olan ve CHP-HDP-EMEP ve bağımsız üyelerin oylarıyla engellenen Huzurkent'te yapımı tamamlanan bir parka Eren Bülbül isminin verilmesi görüşmesi, Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinde de gündeme geldi. CHP'li Serhat Servet Dövenci, “Her köşe başına, her parka şehit ismi verilmemesi lazım” derken, daha sonra konuşan Vahap Seçer ise “Dövenci'nin sözlerinin tamamına katılıyorum, imzamı atıyorum. Bazı değerlerinin istismarına katılmıyorum' ifadelerini kullanarak skandal bir çıkışta bulunmuştu.
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CHP'li belediyeden PKK'lı skandal afiş!
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