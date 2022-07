Ankara'da sel felaketi! Ölüm Buse Nur'u bodrumda yakaladı: Boğuluyorum, yardım edin

Ankara'daki sel felaketi sırasında çok acı bir olay yaşandı. 21 yaşındaki Buse Nur Doğanay, bodrum kattaki evini sel basması sonucu boğularak hayatını kaybetti. Kızının tabutu başında gözyaşı döken anne Figen Doğanay, "Kızımın bütün hayali üniversiteyi okumaktı" dedi. Keçiören, Ostim, İvedik, Yenimahalle bölgelerine 20 dakikada metrekareye 20 kilogram yağışın yağdığı başkentte su baskınları yaşandı. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken, bazı ev ve işyerlerini su bastı.Sel sırasında acı bir olay yaşandı. Keçiören ilçesi İncirli Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Buse Nur Doğanay, evini kaplayan suda boğularak hayatını kaybetti.Buse Nur'un ölümünden dakikalar önce, "Boğazıma kadar suyun içindeyim, yardım edin" feryadında bulunduğu ortaya çıktı. Yardıma giden komşuların çabaları kapıyı açmaya yetmedi ve genç kadın hayatının baharında sel kurbanı oldu.GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDIGenç kadın için dün Karşıyaka Mezarlığı'ndaki Ahmet Efendi Camisi'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına, Doğanay'ın ailesinin yanı sıra Ankara Valisi Vasip Şahin ve Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok da katıldı. Anne Figen Doğanay, kızının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. SABAH'a konuşan Figen Doğanay, "Kızım evde tek başına oturuyordu.O gün ablamın oğlunun düğünü vardı. Ben kuafördeydim. Teyzesi kızıma telefon açıyor ve 'Hadi geç kaldık, gidelim' diyor. Kızım da, 'Çıkamıyorum. Boyuma kadar su doldu. Kurtarın beni' diyor. Biz ve komşularımız kızımı kurtarmaya gittik. Bütün çabalarımıza rağmen kapıyı açamadık, çünkü sel arka taraftaki istinat duvarını yıkarak içeri girmiş. Kızımın bütün hayalinin üniversiteyi okumaktı. 'Anne bu kapıcı dairelerinden kurtulacağız ve sana gözüm gibi bakacağım' derdi" diye konuştu. Buse Nur Doğanay, cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi.3 AYDA BİR TEMİZLENMELİ'SABAH'a konuşan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok da Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne tepkisini dile getirdi. ASKİ'nin 3 ayda düzenli olarak temizlemesi gerekli olan mazgalları temizlemediğini belirten Altınok, özetle şunları söyledi: "Şiddetli yağış öncesinde 'Yağmur yağıyor, Keçiören'de caddeleri sel götürüyor, dikkatli olalım, önlemleri alalım ve bir felaket yaşamayalım' diye uyardım. ASKİ'nin mazgalları acilen temizlemesi lazım, eğer temizlenmezse yağmur yağdığında insan kayıpları olabilir. Telafisi mümkün olmayan acılar yaşayabiliriz' dedim ama dikkate almadılar. Yine uyarıyorum Ankara'da tedbir ve önlemler alınmazsa daha şiddetli yağmurda daha çok insanımızın canına mal olacak."'KAÇ KEZ DİLEKÇE VERDİK'Facianın yaşandığı sokakta oturan Adnan Ceylan ise kendi evini de su bastığını, eşini ve çocuğunu alıp evden çıkmasını söylediğini aktardı. Yağmur suyunun tahliye olması amacıyla evlerinin altında kuyu bulunduğunu belirten Ceylan, "Her yağmurda böyle oluyor. Çünkü binamızın altında 3-4 tane kuyu var. 'Gelen suyu tahliye etsin' diye ben de kuyu yaptım. Ama son afette fayda etmedi, yapacak bir şey yok. Kaç kez gittik belediyeye dilekçe verdik ama sonuç çıkmadı. Bizim burada altyapı problemi var, belediyelik sorun var. İlla can kaybı mı olması gerekiyordu?" dedi.YAVAŞ'TAN VATANDAŞA: VALİLİĞE İLETİN!Ankara'da pek çok vatandaş yağış sonrası oluşan sel felaketinde mağdur olurken Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın bir görüntüsü büyük tepki çekti.Yavaş, kendisinden yardım isteyen bir vatandaşa, "Siz de afet olarak valiliğe iletin. Biraz da başkası elini taşın altına koysun. Her yere dilekçe verin, ATO'ya da verin" dedi.