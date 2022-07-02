Ankara'da korkunç olay! 'Aldatma' iddiası sonrası sinir krizi geçirdi! Eşini vurup intihar etti!

Korkunç olay, öğle saatlerinde Şahintepe Mahallesi Hocalı Caddesi'nde meydana geldi. Yasin Serin, iddiaya göre, kendisini aldattığını düşündüğü eşi Dilara Filiz Serin ile evde tartışma yaşadı.OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİKayınvalidesinin de evde bulunduğu sırada tabancasını çıkararak eşine ateş eden Yasin Serin, ardından aynı silahla kendisini de vurdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.HAYATINI KAYBETTİOlay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Yasin Serin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Dilara Filiz Serin ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Hacettepe Hastanesi'ne kaldırıldı. Dilara Filiz Serin'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.