  • USD: 16,72 - 16,75
  • EURO: 17,47 - 17,50
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ankara'da korkunç olay! 'Aldatma' iddiası sonrası sinir krizi geçirdi! Eşini vurup intihar etti!

Ankara'nın Mamak ilçesinde kan donduran bir olay meydana geldi. Yasin Serin, evde tartıştığı eşi Dilara Filiz Serin'i tabancayla ağır yaraladı, aynı silahla kendini vurdu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Yasin Serin'in hayatını kaybettiği belirlenirken, hastaneye kaldırılan kaldırılan Dilara Filiz Serin'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Öte yandan, olayın aldatma iddiası yüzünden çıktığı ifade edildi.

Ekleme: 2.07.2022 - 23:06 Güncelleme: 2.07.2022 - 23:08 / Editör: Ozge Selin
Ankara'da korkunç olay! 'Aldatma' iddiası sonrası sinir krizi geçirdi! Eşini vurup intihar etti!Korkunç olay, öğle saatlerinde Şahintepe Mahallesi Hocalı Caddesi'nde meydana geldi. Yasin Serin, iddiaya göre, kendisini aldattığını düşündüğü eşi Dilara Filiz Serin ile evde tartışma yaşadı.

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Kayınvalidesinin de evde bulunduğu sırada tabancasını çıkararak eşine ateş eden Yasin Serin, ardından aynı silahla kendisini de vurdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ankara'da korkunç olay! 'Aldatma' iddiası sonrası sinir krizi geçirdi! Eşini vurup intihar etti!

HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Yasin Serin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Dilara Filiz Serin ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Hacettepe Hastanesi'ne kaldırıldı. Dilara Filiz Serin'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bakan Kasapoğlu'ndan İBB'ye tepki! CHP milli başarılara da karşı!
Ankara'yı sel aldı! 'Bu afetlik durum değil, Ankara'nın Büyükşehir Belediye Başkanı yok!'
Terör örgütü PKK/YPG yandaşları İsveç'te gösteri düzenledi!
150 milyon liralık destek ödemesi! Bakanlık detayları duyurdu! 15 Nisan 2023'te hazır!
Türkiye'den kritik doğal gaz hamlesi! Çalışmalarda sona yaklaşıldı!
Başkan Erdoğan'dan Rum liderinin görüşme talebine yanıt... KKTC'ye gel görüşelim!
'Atmaca' ateşlendi! Karadan denizdeki hedefi vurdu!
Bakan Kurum'dan muhalefete tepki! 'İftira atıyor yalan söylüyorlar!'
Barajdan baraja su takviyesi... 'Milli ekonomiye 348 milyon lira katkı sağlayacak!'
Bakan Varank'tan 'Türkiye'^de üretim yok diyenlere yanıt... Lafla değil icraatla cevap veriyoruz!'
Rusya vanayı kapattı, hesaplar karıştı! Almanya televizyonundan tasarruf tüyoları... 'Daha hızlı ve soğuk su ile yıkanın'
Emekli zammı ve memur maaşları ne kadar olacak? İşte o tablo...
Suriye Milli Ordusu'ndan dikkat çeken adım: Tel Rıfat'a yeni askeri takviye! Böyle görüntülendi
Ukrayna için yeni karar: Zelenski dünyaya duyurdu! Grubun başında Fogh Rasmussen var...
İşte FETÖ'nün ele geçirdiği doktorlar üzerinden kurgulanan sağlık sistemini çökertme planı!.
İBB doğaçlama dans festivali için kesenin ağzını açmış! İlginç figürleri ile gündem olmuştu: Dudak uçuklatan rakam
Yunanistan’da erken seçim krizi! Miçotakis’e tepki büyüyor!
Sinop’ta denizde ceset bulundu: Selde kaybolan kişiye ait olmasından şüpheleniliyor
Ticaret Bakanı Mehmet Muş duyurdu! Haziran ayı ihracat rekoru kırıldı
CHP’li başkan sözleşmeli memurların ikramiyelerini kesti
DSÖ’den yeni açıklama! İşte maymun çiçeği vakalarında son durum!

DSÖ’den yeni açıklama! İşte maymun çiçeği vakalarında son durum!

Sel felaketini Göktürk-1 uydusu fotoğrafladı

Sel felaketini Göktürk-1 uydusu fotoğrafladı

Terör yok, huzur var... Hakkari'de PKK'dan arındırılan Sat Buzul Gölleri'nde renkli festival...

Terör yok, huzur var... Hakkari'de PKK'dan arındırılan Sat Buzul Gölleri'nde renkli festival...

Klasik otomobiller göz kamaştırdı Konya'da düzenlenen klasik otomobil sergisi büyük ilgi gördü!

Klasik otomobiller göz kamaştırdı Konya'da düzenlenen klasik otomobil sergisi büyük ilgi gördü!

Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz olacak mı?

Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz olacak mı?

Meteoroloji hava durumu uyarısı yaptı! Bazı iller 40 dereceyi görecek!

Meteoroloji hava durumu uyarısı yaptı! Bazı iller 40 dereceyi görecek!