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Üreticiye güzel haber! Bakan Kirişci duyurdu: Tarımsal destekleme ödemelerini hesaplara aktarıyoruz

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 740 milyon 818 bin 713 TL'lik tarımsal destekleme ödemelerinin bugün itibarıyla çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını açıkladı.

Ekleme: 1.07.2022 - 15:03 Güncelleme: 1.07.2022 - 15:09 / Editör: Ozge Selin
Üreticiye güzel haber! Bakan Kirişci duyurdu: Tarımsal destekleme ödemelerini hesaplara aktarıyoruz
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, yaklaşık 741 milyon liralık tarımsal destekleme ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

Üreticiye güzel haber! Bakan Kirişci duyurdu: Tarımsal destekleme ödemelerini hesaplara aktarıyoruz

Kirişci, Twitter hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, '740 milyon 818 bin 713 liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun.' ifadelerini kullandı.

Kirişci'nin paylaşımında yer verdiği bilgiye göre, destekleme ödemelerinin yaklaşık tutarları şöyle:
'- Sürü büyütme ve yenileme desteği 345,1 milyon lira,
- Çiğ süt desteği 282,6 milyon lira,
- Tarımsal yayım ve danışmanlık desteği 25,9 milyon lira,
- Hayvan hastalıkları tazminatı desteği 23,2 milyon lira,
- Dane zeytin desteği 23,2 milyon lira,
- Kırsal kalkınma yatırımları desteği 16,6 milyon lira,

Üreticiye güzel haber! Bakan Kirişci duyurdu: Tarımsal destekleme ödemelerini hesaplara aktarıyoruz

- Hububat, baklagil ve dane mısır desteği 11,2 milyon lira,
- Hayvan gen kaynakları desteği 5,7 milyon lira,
- Uzman Eller Projesi desteği 3,3 milyon lira,
- Geleneksel zeytin bahçelerinin rehabilitasyonu desteği 1,2 milyon lira,
- Alan bazlı verim kaybı desteği 1,1 milyon lira,
- Bartın, Kastamonu ve Sinop illerinde afetten zarar gören küçük ölçekli balıkçıların desteklenmesi 921 bin lira,
- Organik arıcılık desteği 828 bin lira.'
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