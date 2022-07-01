  • USD: 16,72 - 16,75
  • EURO: 17,47 - 17,50
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Klasik otomobiller göz kamaştırdı Konya'da düzenlenen klasik otomobil sergisi büyük ilgi gördü!

Konya'da düzenlenen klasik otomobil sergisi, tutkunlarına araçları yakından görme fırsatı sunarken, araçlar göz kamaştırdı.

Ekleme: 1.07.2022 - 21:17 Güncelleme: 1.07.2022 - 21:22 / Editör: Ozge Selin
Klasik otomobiller göz kamaştırdı Konya'da düzenlenen klasik otomobil sergisi büyük ilgi gördü!
Meram Belediyesi tarafından Tantavi Kültür Merkezi'nde düzenlenen klasik otomobil sergisi, gerçekleştirilen törenle ziyaretçilere kapılarını açtı. Sergide 1956 ile 1986 model arasında çeşitli marka klasik otomobiller ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Eski filmlerde gördükleri otomobiller ile anılarını tazeleyen vatandaşlar fotoğraf çekmeyi de ihmal etmedi.

'Klasik araç geldiğini görürsem arabayı sağa çekiyorum'

Açılışın ardından sergiyi gezen Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, otomobillerin her birinin ayrı güzel renkte olduğunu belirterek, “Burası butik bir sergi. 20 tane araç var. Hepsinin rengi, yaşı, modeli, markası birbirinden farklı. Arabaların yıllar önce yapıldığındaki teknolojiye baktığımız zaman hala son 4-5 yılda yapılan araçlarda var olan teknolojinin 50-60 yıl önceki araçların bir kısmında bulunduğuna şahit olduk. Koltuğu, pencereleri otomatik olan, hatta bagaj kapağı vakumlu olan araç gördüm burada. 60-65 yaşında olan araçlar var ve hala bugün bagajı o şekilde çalışan araç birkaç tane var. Birkaç tanesini çalıştırdık, sesleri muhteşem. Ben trafikte araç sürerken arkamdan klasik araç geldiğini görürsem arabayı sağa çekiyorum. Eğer vakit varsa arabadan iniyorum, o aracın süzülerek geçişini resmen izliyorum, duruyorsa sahibiyle muhakkak konuşuyorum' dedi.

Klasik otomobiller göz kamaştırdı Konya'da düzenlenen klasik otomobil sergisi büyük ilgi gördü!

'Buraya gelenlerin de pişman olmayacaklarını biliyorum'

Başkan Mustafa Kavuş, “Şu anda burada gördüğünüz bütün araçlar normal hayatta diğer araçlar kadar olmasa da her hafta muhakkak belli bir kilometre yapması için sahipleri tarafından bir tur yapılıyor. Bu da onların daha geç eskimelerine vesile oluyor. Bütün Konyalı hemşehrilerimi 4 gün sürecek sergiye davet ediyorum. Çünkü böyle sergiler her zaman denk gelmez. 100 veya 150 civarında açık havada daha büyük bir organizasyon için şimdiden hazırlığımızı yapmaya başladık. Ama buraya gelenlerin de pişman olmayacaklarını biliyorum. Sergi, eski Türk filmlerinde gördüğümüz günlere götürüp o anıların tazelenmesine de vesile oluyor. Ben emeği geçen arkadaşlarımıza ve koleksiyoncularımıza çok teşekkür ediyorum' şeklinde konuştu.

Klasik otomobiller göz kamaştırdı Konya'da düzenlenen klasik otomobil sergisi büyük ilgi gördü!

Klasik otomobil tutkunu Mehmet Koç da klasik otomobillere gönül verdiğini söyleyerek, “Burada Meram Belediyemizin verdiği imkanla sergi düzenledik. Buradaki araçlar bizim bu işe gönül vermiş grubumuzun araçları. İnsanların fotoğraflarda, filmlerde, kartpostallarda gördüğü araçları canlı olarak göstermeyi, onlarla tanıştırmayı amaç edindik. Burada bulunan 1955 ile 1986 model arasındaki klasik araçların birbirinden özel, kendine özgü hikayeleri ve şehir efsaneleri var. Böyle bir etkinlik yaptık. Halkımızla buluşturduk. İnşallah beğenirler' diye konuştu.

Tantavi Kültür Merkezinde 4 gün boyunca sürecek olan sergi 09.00 ile 19.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.
Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması... 'Aralık'ta düşmeye başlayacak!'
Ermenistan ile normalleşme adımları... Sınırın üçüncü ülke vatandaşlarına açılması için anlaşıldı!
KKTC'den BM'ye Rum kesimiyle iş birliği önerisi...
Bakan Nebati'den asgari ücret açıklaması... Yüzde 95'lık artış var!
128 milyar dolar yalanı tescillendi! CHP, Berat Albayrak'a tazminat ödeyecek!
Asgari ücret zammı açıklandı! Başkan Erdoğan asgari ücrete zam oranını bu sözlerle duyurdu! İşte asgari ücret 2022 temmuz zammı
Mossad ajanlarının tahliye talepleri reddedildi
Başkan Erdoğan'dan Suriye'ye operasyon mesajı: Yeni harekatlarla hedefimize ilerlemeye devam edeceğiz
Başkan Erdoğan'dan Yunanistan'a net mesaj: Böyle giderse gerekeni yapacağız
Ankara selle mücadele ederken konserde oyun oynayan Mansur Yavaş'tan vatandaşa skandal cevap: Valiliğe iletin
Danıştay korsanlığa ‘dur’ dedi: Savunma Sanayii Başkanlığı’na bağlı HEAŞ’ın ihalesi boşa çıktı
Fransa, Takuba Görev Gücü'nü Mali'den çekti!
Pınar Gültekin cinayeti davasında önemli gelişme: Avcı kardeşler...
TÜSİAD yine ekonomiyi hedef alıyor! ‘Dövizinizi yurtdışına kaçırın’ taktiği…
Joe Biden ve Boris Johnson'dan NATO Zirvesi'nde 'soru' oyunu: ABD'li gazeteci gerçeği açıkladı
Ankara'da sel felaketi! Su basan binada 20 yaşındaki Busenur Doğanay hayatını kaybetti...
Başkan Erdoğan'dan NATO Zirvesi önemli açıklamalar!
Özlem Gürses, Mansur Yavaş’ın önünde böyle eğildi, yandaşlığın kitabını yazdı!
Türkiye Thodex vurgununu konuşmuştu: Faruk Fatih'in ağabeyinden pişkin talep
CHP'li Muratpaşa Belediyesi kanun tanımıyor! Danıştay düşürdü o devam etti!
Klasik otomobiller göz kamaştırdı Konya'da düzenlenen klasik otomobil sergisi büyük ilgi gördü!

Klasik otomobiller göz kamaştırdı Konya'da düzenlenen klasik otomobil sergisi büyük ilgi gördü!

Binlerce kişiyi dolandıran Kripto Kraliçe Ruja Ignatova FBI'ın en çok aranan 10 kişilik listesinde

Binlerce kişiyi dolandıran Kripto Kraliçe Ruja Ignatova FBI'ın en çok aranan 10 kişilik listesinde

Dünya Kupası'nda kullanılacak yeni sistem açıklandı

Dünya Kupası'nda kullanılacak yeni sistem açıklandı

Hangi ilçeler il olacak? Veriler 25 ilçeyi işaret ediyor...

Hangi ilçeler il olacak? Veriler 25 ilçeyi işaret ediyor...

İmzalar atıldı: NATO, deniz korsanlarına karşı Türk yazılımlarıyla hazırlanacak!

İmzalar atıldı: NATO, deniz korsanlarına karşı Türk yazılımlarıyla hazırlanacak!

Euro bölgesinde enflasyon krizi! 25 yılın en yükseği...

Euro bölgesinde enflasyon krizi! 25 yılın en yükseği...