Joe Biden ve Boris Johnson'dan NATO Zirvesi'nde 'soru' oyunu: ABD'li gazeteci gerçeği açıkladı

ABD Başkanı Joe Biden ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson, kendi ülkelerinin medyasına söz verip önceden belirlenen soruları cevapladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ise, rastgele soru aldı. ABD’li gazeteci Michael Tracey, "Erdoğan, önceden belirlenmeyen soruları cevapladı. Erdoğan'ın yardımcısı bana soru soracakların önceden seçilmediğini ve istediğim her şeyi sorabileceğimi söyledi." açıklamasında bulundu.

İspanya'nın ev sahipliğinde Madrid'de düzenlenen 32. NATO Zirvesi sona erdi. Zirveye Türkiye damga vurdu. İsveç ve Finlandiya'nın Türkiye'nin şartlarını kabul etmesiyle, iki ülke de davet aldı. Son gün ülke liderleri kameraların karşısına geçerek basın mensuplarının sorularını yanıtladı.O anlara dair ABD'li gazeteci Michael Tracey, dikkate değer notlar aktardı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda; Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, diğer ülke liderlerinin aksine önceden belirlenmemiş soruları kabul ettiğini, daha çok soru aldığını söyledi."HER ŞEYİ SORABİLECEĞİM SÖYLENDİ"Tracey şunları söyledi:"Erdoğan'ın yardımcısı bana soru soracakların önceden seçilmediğini ve istediğim her şeyi sorabileceğimi söyledi. Erdoğan bana söz hakkı verip sorumu cevapladı. Ukrayna için diplomasi çağrısı yapan az sayıdaki NATO lideri olduğunu, buna karşın ABD/İngiltere'nin askeri gerginliği tırmandırma çağrısı yaptığını belirttim."