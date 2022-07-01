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İmzalar atıldı: NATO, deniz korsanlarına karşı Türk yazılımlarıyla hazırlanacak!

HAVELSAN tarafından geliştirilen milli yazılımlar, NATO'nun Batı Afrika'daki gemi kaçırma ve deniz haydutluğu olaylarına karşı seyir güvenliğini sağlayacak önlemlerin ele alınacağı Çok Uluslu Deniz Güvenliği Tatbikatı'nda kullanılacak. HAVELSAN ve NATO Deniz Güvenliği Mükemmeliyet Merkezi arasında imzalanan protokolle gelecek yıl yapılacak Çok Uluslu Deniz Güvenliği Tatbikatı'nda Türk yazılımları kullanılacak. Tatbikatta, Batı Afrika'daki gemi kaçırma, deniz haydutluğu olaylarına karşı seyir güvenliğini sağlayacak önlemler ele alınacak.

Ekleme: 1.07.2022 - 15:01 Güncelleme: 1.07.2022 - 15:18 / Editör: Ozge Selin
İmzalar atıldı: NATO, deniz korsanlarına karşı Türk yazılımlarıyla hazırlanacak!
HAVELSAN tarafından geliştirilen milli yazılımlar, NATO'nun Batı Afrika'daki gemi kaçırma ve deniz haydutluğu olaylarına karşı seyir güvenliğini sağlayacak önlemlerin ele alınacağı Çok Uluslu Deniz Güvenliği Tatbikatı'nda kullanılacak. Alınan bilgiye göre, NATO Deniz Güvenliği Mükemmeliyet Merkezi, 2012 yılında Aksaz Deniz Üs Komutanlığında kurulduktan sonra 5 yıl milli olarak görev yaptı. Deniz güvenliğinin uluslararası özelliği nedeniyle özellikle sınır aşan deniz suçlarıyla mücadele kapsamında merkezin NATO nezdinde akreditasyonu 2020 yılında gerçekleştirildi.

İmzalar atıldı: NATO, deniz korsanlarına karşı Türk yazılımlarıyla hazırlanacak!

Deniz Güvenliği Mükemmeliyet Merkezi, 51 personelle deniz güvenliğine yönelik eğitim, öğretim, tatbikat, konsept ve doktrin geliştirilmesi, standardizasyon ve analiz alanında 30 NATO ülkesiyle birlikte deniz güvenliğinde birlikte çalışabilirlik çerçevesinde görevler üstleniyor.

İmzalar atıldı: NATO, deniz korsanlarına karşı Türk yazılımlarıyla hazırlanacak!

HAVELSAN, merkezle iş birliği kapsamında Kasım 2021'de icra edilen Çok Uluslu Deniz Güvenliği Tatbikatı'nın üçüncüsünde tatbikat modülünü sağladı ve bu sayede 25 ülkenin gözlemci olduğu NATO tatbikatı gerçekleştirildi.

İmzalar atıldı: NATO, deniz korsanlarına karşı Türk yazılımlarıyla hazırlanacak!

Tatbikatın 4'üncü versiyonu 2023 sonbaharında gerçekleştirilecek. Bu tatbikatta da hedef ülkeler olarak Batı Afrika ülkeleri, Nijerya odaklı 16 ülke Türkiye'ye davet edilecek ve aynı sistemin kullanılması sağlanacak.

İmzalar atıldı: NATO, deniz korsanlarına karşı Türk yazılımlarıyla hazırlanacak!

Batı Afrika'daki gemi kaçırma ve deniz haydutluğu olaylarında alınan derslerle masa başında gerçekleştirilecek tatbikat, bölgesel, uluslararası güvenlik ile Türk bandıralı ticaret gemilerinin seyir güvenliği için önemli kazanımlar sağlayacak.

HAVELSAN ve NATO Deniz Güvenliği Mükemmeliyet Merkezi arasında imzalanan iş birliği protokolüyle NATO standartlarında bir veri modeli, deniz güvenliği karar destek sistemi, tatbikat modülünün kullanımı ve Türk savunma sanayisinin bu anlamda bir merkez haline gelmesi amaçlanıyor.

İmzalar atıldı: NATO, deniz korsanlarına karşı Türk yazılımlarıyla hazırlanacak!

'KATKIDA BULUNMAKTAN MEMNUNİYET DUYUYORUZ'
HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, Türk Deniz Kuvvetleri ile geliştirdikleri GENESİS, ADVENT gibi sistemlerin başarıyla görev yaptığını ve uluslararası alanda tercih edilir noktaya geldiğini belirtti.

İmzalar atıldı: NATO, deniz korsanlarına karşı Türk yazılımlarıyla hazırlanacak!

Milli olarak geliştirilen modüllerin NATO tatbikatlarında kullanılmasının da oldukça önem taşıdığını vurgulayan Nacar, 'Komuta kontrol ve savaş yönetim sistemlerinde öncü bir firma olarak bu alanlardaki desteklerimizi her zaman sürdüreceğiz. Coğrafi bilgi sistemleri ve bunların deniz versiyonlarının tatbikatlarda kullanılmasından, denizlerdeki münhasır ekonomik bölgelerin korunması, Batı Afrika'daki tehditlere karşı daha yetişmiş deniz gücünün oluşması adına katkıda bulunmaktan memnuniyet duyuyoruz.' ifadelerini kullandı
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