Hangi ilçeler il olacak? Veriler 25 ilçeyi işaret ediyor...
Türkiye'de 81 ile bağlı 922 de ilçe var. Özellikle büyükşehir merkezlerindeki kimi ilçelerin nüfusları birçok ilden bile büyük. Durum böyle olsa da il olabilmek için sadece büyük bir nüfusa sahip olmak yeterli değil. TÜİK verileri üzerinden bağlı olduğu ilin merkez ilçesine uzaklığı, nüfus büyüklüğü, sosyo-ekonomik koşulları gibi kriterler baz alındığında gerçekten hangi ilçeler il olmak için en iyi koşullara sahip? İşte, Türkiye'de bağlı olduğu ilin merkez ilçesine uzaklığı, nüfus büyüklüğü, sosyo-ekonomik koşulları gibi kriterlerle il olmaya en yakın ilçeler...
Türkiye'de 81 ile bağlı 922 de ilçe var. Özellikle büyükşehir merkezlerindeki kimi ilçelerin nüfusları birçok ilden bile büyük. Durum böyle olsa da il olabilmek için sadece büyük bir nüfusa sahip olmak yeterli değil. TÜİK verileri üzerinden bağlı olduğu ilin merkez ilçesine uzaklığı, nüfus büyüklüğü, sosyo-ekonomik koşulları gibi kriterler baz alındığında gerçekten hangi ilçeler il olmak için en iyi koşullara sahip? İşte bu sorunun cevabı...
Midyat, Mardin
Nüfus: 118.625 kişi
Yüksekova, Hakkari
Nüfus: 119.194 kişi
Kahta, Adıyaman
Nüfus: 127.534 kişi
Polatlı, Ankara
Nüfus: 127.526 kişi
Ünye, Ordu
Nüfus: 130.692 kişi
Ergani, Diyarbakır
Nüfus: 135.514 kişi
Kozan, Adana
Nüfus: 132.320 kişi
Elbistan, Kahramanmaraş
Nüfus: 141.977 kişi
Ereğli, Konya
Nüfus: 149.333 kişi
Lüleburgaz, Kırklareli
Nüfus: 153.027 kişi
Cizre, Şırnak
Nüfus: 155.182 kişi
Nazilli, Aydın
Nüfus: 160.581 kişi
Edremit, Balıkesir
Nüfus: 161.145 kişi
Bandırma, Balıkesir
Nüfus: 161.894 kişi
Fethiye, Muğla
Nüfus: 170.379 kişi
Erciş, Van
Nüfus: 173.606 kişi
Ereğli, Zonguldak
Nüfus: 175.726 kişi
Akhisar, Manisa
Nüfus: 176.000 kişi
Manavgat, Antalya
Nüfus: 245.740 kişi
Siverek, Şanlıurfa
Nüfus: 266.971 kişi
Çorlu, Tekirdağ
Nüfus: 284.907 kişi
İnegöl, Bursa
Nüfus: 286.848 kişi
Tarsus, Mersin
Nüfus: 347.314 kişi
Alanya, Antalya
Nüfus: 350.636 kişi
Gebze, Kocaeli
Nüfus: 399.558 kişi
İllere Göre Türkiye Nüfusu 2022
Türkiye nüfusu 2022 yılında 84.680.273 olup 41.915.985 erkek ve 41.698.377 kadından oluşmakta.
Yüzde olarak ise Böylece nüfusun %50,1'ini erkekler, %49,9'unu ise kadınlar oluşturmakta.
Bir önceki yılda Türkiye nüfusu 83 milyon 614 bin 362 kişiydi.
İllere göre Türkiye nüfusu
İstanbul 15.840.900
Ankara 5.747.325
İzmir 4.425.789
Bursa 3.147.818
Konya 2.277.017
Antalya 2.619.832
Adana 2.263.373
Şanlıurfa 2.143.020
Gaziantep 2.130.432
Kocaeli 2.033.441
Mersin 1.891.145
Diyarbakır 1.791.373
Hatay 1.670.712
Manisa 1.456.626
Kayseri 1.434.357
Midyat, Mardin
Nüfus: 118.625 kişi
Yüksekova, Hakkari
Nüfus: 119.194 kişi
Kahta, Adıyaman
Nüfus: 127.534 kişi
Polatlı, Ankara
Nüfus: 127.526 kişi
Ünye, Ordu
Nüfus: 130.692 kişi
Ergani, Diyarbakır
Nüfus: 135.514 kişi
Kozan, Adana
Nüfus: 132.320 kişi
Elbistan, Kahramanmaraş
Nüfus: 141.977 kişi
Ereğli, Konya
Nüfus: 149.333 kişi
Lüleburgaz, Kırklareli
Nüfus: 153.027 kişi
Cizre, Şırnak
Nüfus: 155.182 kişi
Nazilli, Aydın
Nüfus: 160.581 kişi
Edremit, Balıkesir
Nüfus: 161.145 kişi
Bandırma, Balıkesir
Nüfus: 161.894 kişi
Fethiye, Muğla
Nüfus: 170.379 kişi
Erciş, Van
Nüfus: 173.606 kişi
Ereğli, Zonguldak
Nüfus: 175.726 kişi
Akhisar, Manisa
Nüfus: 176.000 kişi
Manavgat, Antalya
Nüfus: 245.740 kişi
Siverek, Şanlıurfa
Nüfus: 266.971 kişi
Çorlu, Tekirdağ
Nüfus: 284.907 kişi
İnegöl, Bursa
Nüfus: 286.848 kişi
Tarsus, Mersin
Nüfus: 347.314 kişi
Alanya, Antalya
Nüfus: 350.636 kişi
Gebze, Kocaeli
Nüfus: 399.558 kişi
İllere Göre Türkiye Nüfusu 2022
Türkiye nüfusu 2022 yılında 84.680.273 olup 41.915.985 erkek ve 41.698.377 kadından oluşmakta.
Yüzde olarak ise Böylece nüfusun %50,1'ini erkekler, %49,9'unu ise kadınlar oluşturmakta.
Bir önceki yılda Türkiye nüfusu 83 milyon 614 bin 362 kişiydi.
İllere göre Türkiye nüfusu
İstanbul 15.840.900
Ankara 5.747.325
İzmir 4.425.789
Bursa 3.147.818
Konya 2.277.017
Antalya 2.619.832
Adana 2.263.373
Şanlıurfa 2.143.020
Gaziantep 2.130.432
Kocaeli 2.033.441
Mersin 1.891.145
Diyarbakır 1.791.373
Hatay 1.670.712
Manisa 1.456.626
Kayseri 1.434.357