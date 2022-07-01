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Beyaz Gazete
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Hangi ilçeler il olacak? Veriler 25 ilçeyi işaret ediyor...

Türkiye'de 81 ile bağlı 922 de ilçe var. Özellikle büyükşehir merkezlerindeki kimi ilçelerin nüfusları birçok ilden bile büyük. Durum böyle olsa da il olabilmek için sadece büyük bir nüfusa sahip olmak yeterli değil. TÜİK verileri üzerinden bağlı olduğu ilin merkez ilçesine uzaklığı, nüfus büyüklüğü, sosyo-ekonomik koşulları gibi kriterler baz alındığında gerçekten hangi ilçeler il olmak için en iyi koşullara sahip? İşte, Türkiye'de bağlı olduğu ilin merkez ilçesine uzaklığı, nüfus büyüklüğü, sosyo-ekonomik koşulları gibi kriterlerle il olmaya en yakın ilçeler...

Ekleme: 1.07.2022 - 19:00 Güncelleme: 1.07.2022 - 19:09 / Editör: Ozge Selin
Türkiye'de 81 ile bağlı 922 de ilçe var. Özellikle büyükşehir merkezlerindeki kimi ilçelerin nüfusları birçok ilden bile büyük. Durum böyle olsa da il olabilmek için sadece büyük bir nüfusa sahip olmak yeterli değil. TÜİK verileri üzerinden bağlı olduğu ilin merkez ilçesine uzaklığı, nüfus büyüklüğü, sosyo-ekonomik koşulları gibi kriterler baz alındığında gerçekten hangi ilçeler il olmak için en iyi koşullara sahip? İşte bu sorunun cevabı...

Hangi ilçeler il olacak? Veriler 25 ilçeyi işaret ediyor...

Midyat, Mardin
Nüfus: 118.625 kişi

Hangi ilçeler il olacak? Veriler 25 ilçeyi işaret ediyor...

Yüksekova, Hakkari
Nüfus: 119.194 kişi

Hangi ilçeler il olacak? Veriler 25 ilçeyi işaret ediyor...

Kahta, Adıyaman
Nüfus: 127.534 kişi


Hangi ilçeler il olacak? Veriler 25 ilçeyi işaret ediyor...
Polatlı, Ankara
Nüfus: 127.526 kişi

Ünye, Ordu
Nüfus: 130.692 kişi

Ergani, Diyarbakır
Nüfus: 135.514 kişi

Kozan, Adana
Nüfus: 132.320 kişi

Elbistan, Kahramanmaraş
Nüfus: 141.977 kişi

Ereğli, Konya
Nüfus: 149.333 kişi

Lüleburgaz, Kırklareli
Nüfus: 153.027 kişi

Cizre, Şırnak
Nüfus: 155.182 kişi


Nazilli, Aydın
Nüfus: 160.581 kişi

Edremit, Balıkesir
Nüfus: 161.145 kişi

Bandırma, Balıkesir
Nüfus: 161.894 kişi

Fethiye, Muğla
Nüfus: 170.379 kişi

Erciş, Van
Nüfus: 173.606 kişi

Ereğli, Zonguldak
Nüfus: 175.726 kişi

Akhisar, Manisa
Nüfus: 176.000 kişi

Manavgat, Antalya
Nüfus: 245.740 kişi

Siverek, Şanlıurfa
Nüfus: 266.971 kişi

Çorlu, Tekirdağ
Nüfus: 284.907 kişi

İnegöl, Bursa
Nüfus: 286.848 kişi

Tarsus, Mersin
Nüfus: 347.314 kişi

Alanya, Antalya
Nüfus: 350.636 kişi

Gebze, Kocaeli
Nüfus: 399.558 kişi

İllere Göre Türkiye Nüfusu 2022

Türkiye nüfusu 2022 yılında 84.680.273 olup 41.915.985 erkek ve 41.698.377 kadından oluşmakta.

Yüzde olarak ise Böylece nüfusun %50,1'ini erkekler, %49,9'unu ise kadınlar oluşturmakta.

Bir önceki yılda Türkiye nüfusu 83 milyon 614 bin 362 kişiydi.

İllere göre Türkiye nüfusu

İstanbul 15.840.900

Ankara 5.747.325

İzmir 4.425.789

Bursa 3.147.818

Konya 2.277.017

Antalya 2.619.832

Adana 2.263.373

Şanlıurfa 2.143.020

Gaziantep 2.130.432

Kocaeli 2.033.441

Mersin 1.891.145

Diyarbakır 1.791.373

Hatay 1.670.712

Manisa 1.456.626

Kayseri 1.434.357

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