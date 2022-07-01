Hangi ilçeler il olacak? Veriler 25 ilçeyi işaret ediyor...

Türkiye'de 81 ile bağlı 922 de ilçe var. Özellikle büyükşehir merkezlerindeki kimi ilçelerin nüfusları birçok ilden bile büyük. Durum böyle olsa da il olabilmek için sadece büyük bir nüfusa sahip olmak yeterli değil. TÜİK verileri üzerinden bağlı olduğu ilin merkez ilçesine uzaklığı, nüfus büyüklüğü, sosyo-ekonomik koşulları gibi kriterler baz alındığında gerçekten hangi ilçeler il olmak için en iyi koşullara sahip? İşte, Türkiye'de bağlı olduğu ilin merkez ilçesine uzaklığı, nüfus büyüklüğü, sosyo-ekonomik koşulları gibi kriterlerle il olmaya en yakın ilçeler...

Türkiye'de 81 ile bağlı 922 de ilçe var. Özellikle büyükşehir merkezlerindeki kimi ilçelerin nüfusları birçok ilden bile büyük. Durum böyle olsa da il olabilmek için sadece büyük bir nüfusa sahip olmak yeterli değil. TÜİK verileri üzerinden bağlı olduğu ilin merkez ilçesine uzaklığı, nüfus büyüklüğü, sosyo-ekonomik koşulları gibi kriterler baz alındığında gerçekten hangi ilçeler il olmak için en iyi koşullara sahip? İşte bu sorunun cevabı...Midyat, MardinNüfus: 118.625 kişiYüksekova, HakkariNüfus: 119.194 kişiKahta, AdıyamanNüfus: 127.534 kişiPolatlı, AnkaraNüfus: 127.526 kişiÜnye, OrduNüfus: 130.692 kişiErgani, DiyarbakırNüfus: 135.514 kişiKozan, AdanaNüfus: 132.320 kişiElbistan, KahramanmaraşNüfus: 141.977 kişiEreğli, KonyaNüfus: 149.333 kişiLüleburgaz, KırklareliNüfus: 153.027 kişiCizre, ŞırnakNüfus: 155.182 kişiNazilli, AydınNüfus: 160.581 kişiEdremit, BalıkesirNüfus: 161.145 kişiBandırma, BalıkesirNüfus: 161.894 kişiFethiye, MuğlaNüfus: 170.379 kişiErciş, VanNüfus: 173.606 kişiEreğli, ZonguldakNüfus: 175.726 kişiAkhisar, ManisaNüfus: 176.000 kişiManavgat, AntalyaNüfus: 245.740 kişiSiverek, ŞanlıurfaNüfus: 266.971 kişiÇorlu, TekirdağNüfus: 284.907 kişiİnegöl, BursaNüfus: 286.848 kişiTarsus, MersinNüfus: 347.314 kişiAlanya, AntalyaNüfus: 350.636 kişiGebze, KocaeliNüfus: 399.558 kişiİllere Göre Türkiye Nüfusu 2022Türkiye nüfusu 2022 yılında 84.680.273 olup 41.915.985 erkek ve 41.698.377 kadından oluşmakta.Yüzde olarak ise Böylece nüfusun %50,1'ini erkekler, %49,9'unu ise kadınlar oluşturmakta.Bir önceki yılda Türkiye nüfusu 83 milyon 614 bin 362 kişiydi.İllere göre Türkiye nüfusuİstanbul 15.840.900Ankara 5.747.325İzmir 4.425.789Bursa 3.147.818Konya 2.277.017Antalya 2.619.832Adana 2.263.373Şanlıurfa 2.143.020Gaziantep 2.130.432Kocaeli 2.033.441Mersin 1.891.145Diyarbakır 1.791.373Hatay 1.670.712Manisa 1.456.626Kayseri 1.434.357