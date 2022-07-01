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Euro bölgesinde enflasyon krizi! 25 yılın en yükseği...

Koronavirüs salgını ve Rusya Ukrayna savaşının ardından dünya genelindeli enflasyon artışı Euro Bölgesini de vurdu. Mayısta yüzde 8,1 olan yıllık enflasyon, enerji ve gıda maliyetlerinin artmaya devam etmesiyle haziranda yüzde 8,6'ya çıkarak kayıtlardaki en yüksek seviyeye ulaştı.

Ekleme: 1.07.2022 - 16:06 Güncelleme: 1.07.2022 - 16:12 / Editör: Ozge Selin
Euro bölgesinde enflasyon krizi! 25 yılın en yükseği...
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi'nin haziran ayına ilişkin enflasyon öncü verilerini yayımladı.

YÜZDE 8,6'YA YÜKSELDİ
Buna göre, Euro Bölgesi nde mayısta yüzde 8,1 olan yıllık enflasyon, geçen ay yüzde 8,6 a yükseldi. Enflasyona ilişkin beklenti haziranda yüzde 8,4'e yükselmesi yönündeydi. Euro Bölgesi'nde enflasyon, haziranda aylık bazda ise yüzde 0,8'e ulaştı.

Haziranda enflasyonun ana itici gücü, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle keskin şekilde yükselen enerji ve gıda fiyatları oldu.

Euro Bölgesi'nde haziran ayındaki enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 41,9 ile enerjide gerçekleşti. Enerjiyi, yüzde 8,9 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 4,3 ile enerji dışı sanayi ürünleri ve yüzde 3,4 ile hizmetler izledi.

Enflasyon, haziran ayında Fransa'da yüzde 6,5, İspanya'da yüzde 10, İtalya'da yüzde 8,5, Hollanda'da yüzde 9,9, Belçika'da yüzde 10,5, Estonya'da yüzde 22 ve Litvanya'da yüzde 20,5 seviyesinde ölçüldü.

25 YILIN EN YÜKSEĞİ
Euro Bölgesi'nde geçen ay enflasyon, verilerin Eurostat tarafından toplandığı son 25 yıldan beri ölçülen en yüksek seviyeye çıktı. Son 7 aydır art arda yükselişini sürdüren enflasyonun Avro Bölgesi kayıtları 1997 yılından itibaren tutulmaya başlanmıştı.

Enflasyon, geçen yazdan bu yana sürekli artarken geçen aylarda da zirve yapmıştı. Enflasyonda Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yüzde 2'lik hedefi, şimdiden 4 katından fazla aşıldı.

ECB, haziran ayı başındaki Yönetim Konseyi toplantısında, temmuz ayında 0,25 puanlık faiz artırımına işaret etmişti. Bu, 11 yıl içindeki ilk faiz artışı olacak. Banka ayrıca, eylülde faiz oranlarını daha da sert bir şekilde artırabileceğinin sinyallerini verdi. Bu da ana faiz oranının bu yıl bölgede pozitife dönebileceği anlamına geliyor.

Bu arada, Almanya'nın 10 yıllık tahvil faizi, Avro Bölgesi'nde enflasyon verisinin ardından 3,5 baz puan artarak yüzde 1,4 seviyesine çıktı.
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