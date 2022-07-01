  • USD: 16,72 - 16,75
  • EURO: 17,47 - 17,50
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Çocuklarını 'söke söke' aldılar! İki Diyarbakır annesi daha evladına kavuştu...

İçişleri Bakanlığı, PKK/KCK terör örgütünden kaçan iki örgüt mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Diyarbakır Anneleri'nden iki aile daha, Jandarma ve Emniyet'imizin ortak çalışmasıyla, ısrarları ve inatlarının karşılığında çocuklarını, terör örgütünden söke söke aldılar" ifadelerini kullandı.

Ekleme: 1.07.2022 - 23:34 Güncelleme: 1.07.2022 - 23:37 / Editör: Ozge Selin
Çocuklarını 'söke söke' aldılar! İki Diyarbakır annesi daha evladına kavuştu...İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “İçişleri Bakanlığı koordinesinde Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK/KCK terör örgütünden kaçan 2 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu. 2015 yılında terör örgütünün kırsal alanına katıldıkları tespit edilen örgüt mensuplarının son olarak Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

Teslim olan örgüt mensuplarından A.T.'nin annesi 2020 yılından bu yana Diyarbakır Anneleri içinde yer alıyor. M.A. isimli örgüt mensubunun annesi ise Mart ayından bu yana Diyarbakır HDP İl Binası önünde bekleyişine devam ediyor. Böylelikle Evlat Nöbeti'nde kavuşan aile sayısı 37'ye, 2022 yılı içerisinde sadece ikna yoluyla ülkemize teslim olan örgüt mensuplarının sayısı ise 53'e yükseldi” denildi.

Çocuklarını 'söke söke' aldılar! İki Diyarbakır annesi daha evladına kavuştu...

Bakan Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Söke söke alırız. Diyarbakır Anneleri'nden iki aile daha Jandarma ve Emniyet'imizin ortak çalışmasıyla, ısrarları ve inatlarının karşılığında çocuklarını, terör örgütünden söke söke aldılar. Annelerin cesareti, PKK ve tüm terör örgütlerini ÇÖ-KER-TE-CEK” ifadelerine yer verdi.

Ek gösterge düzenlemesi ve öğrenci affında yeni gelişme...
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan muhalefete adaylık sorusu... '20 günde mi yıpranacak?'
ABD'den Ukrayna'ya 820 milyon dolarlık yeni yardım!
18-25 yaş arasındaki tüm gençlere ücretsiz! Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu açıkladı!
Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması... 'Aralık'ta düşmeye başlayacak!'
Ermenistan ile normalleşme adımları... Sınırın üçüncü ülke vatandaşlarına açılması için anlaşıldı!
KKTC'den BM'ye Rum kesimiyle iş birliği önerisi...
Bakan Nebati'den asgari ücret açıklaması... Yüzde 95'lık artış var!
128 milyar dolar yalanı tescillendi! CHP, Berat Albayrak'a tazminat ödeyecek!
Asgari ücret zammı açıklandı! Başkan Erdoğan asgari ücrete zam oranını bu sözlerle duyurdu! İşte asgari ücret 2022 temmuz zammı
Mossad ajanlarının tahliye talepleri reddedildi
Başkan Erdoğan'dan Suriye'ye operasyon mesajı: Yeni harekatlarla hedefimize ilerlemeye devam edeceğiz
Başkan Erdoğan'dan Yunanistan'a net mesaj: Böyle giderse gerekeni yapacağız
Ankara selle mücadele ederken konserde oyun oynayan Mansur Yavaş'tan vatandaşa skandal cevap: Valiliğe iletin
Danıştay korsanlığa ‘dur’ dedi: Savunma Sanayii Başkanlığı’na bağlı HEAŞ’ın ihalesi boşa çıktı
Fransa, Takuba Görev Gücü'nü Mali'den çekti!
Pınar Gültekin cinayeti davasında önemli gelişme: Avcı kardeşler...
TÜSİAD yine ekonomiyi hedef alıyor! ‘Dövizinizi yurtdışına kaçırın’ taktiği…
Joe Biden ve Boris Johnson'dan NATO Zirvesi'nde 'soru' oyunu: ABD'li gazeteci gerçeği açıkladı
Ankara'da sel felaketi! Su basan binada 20 yaşındaki Busenur Doğanay hayatını kaybetti...
Klasik otomobiller göz kamaştırdı Konya'da düzenlenen klasik otomobil sergisi büyük ilgi gördü!

Klasik otomobiller göz kamaştırdı Konya'da düzenlenen klasik otomobil sergisi büyük ilgi gördü!

Binlerce kişiyi dolandıran Kripto Kraliçe Ruja Ignatova FBI'ın en çok aranan 10 kişilik listesinde

Binlerce kişiyi dolandıran Kripto Kraliçe Ruja Ignatova FBI'ın en çok aranan 10 kişilik listesinde

Dünya Kupası'nda kullanılacak yeni sistem açıklandı

Dünya Kupası'nda kullanılacak yeni sistem açıklandı

Hangi ilçeler il olacak? Veriler 25 ilçeyi işaret ediyor...

Hangi ilçeler il olacak? Veriler 25 ilçeyi işaret ediyor...

İmzalar atıldı: NATO, deniz korsanlarına karşı Türk yazılımlarıyla hazırlanacak!

İmzalar atıldı: NATO, deniz korsanlarına karşı Türk yazılımlarıyla hazırlanacak!

Euro bölgesinde enflasyon krizi! 25 yılın en yükseği...

Euro bölgesinde enflasyon krizi! 25 yılın en yükseği...