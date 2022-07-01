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Binlerce kişiyi dolandıran Kripto Kraliçe Ruja Ignatova FBI'ın en çok aranan 10 kişilik listesinde

'Kripto Kraliçe' olarak anılan Ruja Ignatova isimli dolandırıcı, FBI'ın en çok aranan 10 kişilik listesine alındı. Ignatova, Bitcoin'e rakip olacak bir kripto para birimi geliştirdiğini söyleyerek binlerce kişiyi milyarlarca euro dolandırdı ve sırra kadem bastı.

Ekleme: 1.07.2022 - 12:42 Güncelleme: 1.07.2022 - 12:53 / Editör: Ozge Selin
Binlerce kişiyi dolandıran Kripto Kraliçe Ruja Ignatova FBI'ın en çok aranan 10 kişilik listesinde
Ağustos 2014 ve Mart 2017 yılları arasında Pakistan'dan Brezilya'ya, Kanada'dan Norveç'e ve hatta Filistin'e, onlarca ülkeden milyarlarca euronun OneCoin'e aktığı hesaplanıyor.

OneCoin soygununun başarısı, yalnızca bir sahte kripto para birimi değil aynı zamanda bir saadet zinciri olmasına bağlanıyor.

Ponzi olarak anılan bu sistemle 2017'de ortadan kaybolana dek, Ignatova 4 milyar Dolar elde etti.

Binlerce kişiyi dolandıran Kripto Kraliçe Ruja Ignatova FBI'ın en çok aranan 10 kişilik listesinde

Manhattan Federal Savcısı Damian Williams, Ignatova'nın kripto para birimlerinin ilk yıllarındaki kafa karışıklığını mükemmel bir zamanlama ile Dolandırıcılık planı için kullandığını söyledi.

FBI kaçak isimleri 'en çok arananlar listesine', geniş toplumdan ihbar yardımı alabilmek için ekliyor.

Binlerce kişiyi dolandıran Kripto Kraliçe Ruja Ignatova FBI'ın en çok aranan 10 kişilik listesinde

Federal Soruşturma Bürosu, Bulgar kadının tutuklanmasına katkı sağlayacak bilgiye 100 bin dolar ödül verileceğini duyurdu.

EN SON YUNANİSTAN'A GİDEN BİR UÇAĞA BİNERKEN GÖRÜLDÜ
Ignatova hakkında 2019 yılında sekiz farklı bankacılık suçu ile dava açıldı. Ruja Ignatova bu listedeki tek kadın durumunda bulunuyor.

BBC için haberi takip eden Jamie Bartlett, FBI listesinin, 2017 yılında Ignatova'nın sırra kadem basması sonrası en önemli gelişme olduğunu söyledi.

Bartlett, dolandırıcı kadının bulunamamasının en önemli sebebi olarak, en az 500 milyon dolarla kaçmış olmasını gösteriyor.

Binlerce kişiyi dolandıran Kripto Kraliçe Ruja Ignatova FBI'ın en çok aranan 10 kişilik listesinde

Gazeteci, Bulgar kadının yüksel kalite kimlikler kullandığını ve görünüşünü değiştirdiğine inanıldığını da söylüyor.

Ignatova son kez 2017 yılında Bulgaristan'dan Yunanistan'a giden bir uçağa binerken görüldü.
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Binlerce kişiyi dolandıran Kripto Kraliçe Ruja Ignatova FBI'ın en çok aranan 10 kişilik listesinde

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