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Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması... 'Aralık'ta düşmeye başlayacak!'

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyonu kontrol altına aldıklarını belirterek "Bundan sonrası aralık ayında baz etkisiyle düşmeye başlayacak. Size ve sayın Cumhurbaşkanı'mıza da söz verdim, veriyorum. Aralık ayından itibaren enflasyonun düşüşünü hissede hissede göreceğiz ve sizi seçime o noktada götüreceğiz" dedi.

Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması... 'Aralık'ta düşmeye başlayacak!'
Ekleme: 1.07.2022 - 20:47 Güncelleme: 1.07.2022 - 20:48 / Editör: Ozge Selin
Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması... 'Aralık'ta düşmeye başlayacak!'
Diyarbakır'daki temasları kapsamında AK Parti İl Başkanlığını ziyaret eden Nebati partililerle görüştü.

Nebati, AK Parti teşkilatlarında yer almanın önemine değinerek 'AK Parti teşkilatları demek hizmet üretmek, fakir fukarayı, kimsesizi dinlemek, onlarla hemhal olmak, ülkenin sorunlarına sahip çıkmak, ülkeyi sadece Diyarbakır ve Türkiye özelinde değil dünyanın küresel bakışı içerisinde konumlandırmak demek.' ifadesini kullandı.

Türkiye'nin 20 yıl önceki durumunun bugün ile kıyaslanması gerektiğini dile getiren Nebati, ülkedeki temel problemlerin çözüldüğünü, sağlıkta, eğitimde önemli gelişmeler yaşandığını belirtti.

Nebati, 'Elhamdülillah ötekileştirmenin bitirildiği, can, mal ve inanç güvenliğinin tam olarak uygulandığı bir dönemin taşıyıcıları olarak buraya geldik. Viranşehir'de kalp krizi geçirmiş babasını hastaneye götürürken burada kaybeden birisiyim. Yani Diyarbakır Devlet Hastanesi yolunda babamı kaybettim, 1990 yılında. Şimdi hastalarımızı ambulans uçaklarla ulaştırdığımız bir sağlık sistemi var.' diye konuştu.

Her ilde artık üniversite olduğunu belirten Nebati savunmada, her alanda Türkiye'nin iyi bir durumda olduğunu kaydetti.

Nebati, AK Parti'nin kıymetinin bilinmesi gerektiğini dile getirerek 'Cumhurbaşkanı'mız, liderimiz şu anda çıkıp diyor ki; '2023'te yapılacak genel seçimlerde adayım'. Ortağımız da 'Adayımız Recep Tayyip Erdoğan.' diyor. Pehlivan mindere giderken ne yapar, bekler. 'Kiminle yarışacağım?' diye. 'Nerede sizin adayınız, rakibim kim?' diyor, yok. Aday yok. Niye, çünkü onların hesabı başka. AK Parti bu milleti ötekileştirmeden hizmet üretip eser siyaseti yapıyor. Herkesi kardeş bilerek birlikte hareket ederek adımlarını atıyor.' şeklinde konuştu.

Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması... 'Aralık'ta düşmeye başlayacak!'

'Enflasyonu kontrol altına aldık'
Türkiye'de enflasyon olduğunu ancak dünyada da enflasyon olduğunu belirten Nebati, sonuçlar her ay açıklandıkça dünyada enflasyonun arttığının görüldüğünü bildirdi.

Nebati, Türkiye'de dünyadaki olaylardan kaynaklanan bir enflasyonla karşı karşıya olunduğuna işaret ederek şunları kaydetti:

'Size net söylüyorum, mayıs ayında aylık bazda toparlanma başladı. İnşallah haziran, temmuz, ağustosta verim çok yüksek Türkiye'de. Ufak tefek buralarda kuraklık var ama gıdada çok çok iyiyiz, verim yüksek. Dünyada emtia fiyatları, buğdayından, demirine, ham maddeye kadar sakinledi. Sakinlemenin de ötesinde düşmeye başladı.

Enflasyonu kontrol altına aldık. Bundan sonrası aralık ayında baz etkisiyle düşmeye başlayacak. Size ve sayın Cumhurbaşkanı'mıza da söz verdim, veriyorum. Aralık ayından itibaren enflasyonun düşüşünü hissede hissede göreceğiz ve sizi seçime o noktada götüreceğiz. Enflasyonu çalışanlara hissettirmeyecek bir sistem kurulmuş zaten. Nasıl kurulmuş, yılbaşında yüzde 31 emeklilere artış yapıldı, enflasyon farkıyla beraber. Temmuz ayına girdik, iki gün sonra enflasyon açıklanacak. Haziranın 6 aylık enflasyon farkı direkt çalışanların, emeklilerin cebine aktarılacak. Bu ne demektir, aşağı yukarı yüzde 40'lık bir artış demektir. Her 6 ayda bir güncelleme yapılır.'
'6 ayda bir enflasyon farkını veriyoruz'
Asgari ücretlileri ezdirmeyecek şekilde tedbir aldıklarını bildiren Nebati, dar gelirlilere aktarımda bulunduklarını, bulunmaya da devam edeceklerini belirtti.

Nebati konuşmasını şöyle sürdürdü:

'Görevimiz, dar gelirli olan kardeşlerimizin ihtiyaçlarını en hızlı şekilde gerçekleştirmek, yönetmek, karşılamak bununla ilgili de adımlarımızı atıyoruz. 6 ayda bir çalışanlarla, emeklilerle ilgili enflasyon farkını veriyoruz. Bu Türkiye Cumhuriyeti'nde AK Parti hükûmetleriyle ortaya konulan bir durumdur. Enflasyonun karşısında bugüne kadar ezilmedik, bundan sonra da ezilmeyeceğiz. Enflasyon karşısında ezilmediğimizin kanıtı, toplam enflasyonun üzerinde son 20 yılda reel olarak katlamalı artışlar gerçekleştirmişiz. Bunu bilelim.'

Bakan Nebati, AK Parti'nin güçlü bir parti ve teşkilat olduğunu dile getirerek Cumhurbaşkanı'nın her ay istisnasız il başkanları, kadın ve gençlik kolları, ana kademe il başkanları, belediye başkanlarıyla toplantı yaptığını aktardı.

Sorunların Cumhurbaşkanı'nın başkanlığındaki heyete aktarıldığını ve orada hızlı bir şekilde Cumhurbaşkanı'nın talimatlarıyla çözüm noktasına gittiğini belirten Nebati, 'Bu AK Parti teşkilatlarının en büyük avantajlarından biri.' dedi.

Ziyarette AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker, MKYK üyeleri Abdurrahman Kurt ve Alaattin Parlak, Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Suna Kepolu Ataman, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ve AK Parti İl Başkanı Muhammed Şerif Aydın da yer aldı.

Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması... 'Aralık'ta düşmeye başlayacak!'
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