Asgari ücret zammı açıklandı! Başkan Erdoğan asgari ücrete zam oranını bu sözlerle duyurdu! İşte asgari ücret 2022 temmuz zammı

Asgari ücret zammı 2022 ne kadar oldu? Enflasyonun koronavirüs salgını ve Rusya-Ukrayna savaşı sonrası küresel olarak artması ile alım gücü düştü. Asgari ücrete temmuz zammı tarihte ilk kez gündeme geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, 'Vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz.' çıkışı ile talimatı vermesi sonrası işçi ve işverenler asgari ücrete zam için bir masaya oturdu. Çalışma Bakanlığı'nın arabuluculuğu ve devletin fedakarlığı ile asgari ücret zammı 2022 belli oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe'de düzenlenen özel programla asgari ücret zammını açıkladı. İşte Başkan Erdoğan'ın son dakika asgari ücret zammı açıklaması ve milyonların merak ettiği, 'Asgari ücret zammı 2022 ne kadar oldu?' sorusunun yanıtı...ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2022 NE KADAR OLDU? BAŞKAN ERDOĞAN'DAN SON DAKİKA ASGARİ ÜCRET ZAMMI AÇIKLAMASIBaşkan Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde asgari ücret zammı açıklamasını yaptı. Erdoğan, işçiyi enflasyona ezdirmeme sözünün tutulduğunu, işverenin de mağdur edilmediğini söyledi.Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ASGARİ ÜCRET 2022 ZAMMI açıklaması şöyle:Aziz milletim, değerli basın mensupları sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Türkiye maruz kaldığı ekonomik tuzaklara karşı kendi geliştirdiği ekonomik programı uygulamaktadır. Enflasyon sadece ülkemizin değil tüm dünyanın en öncelikli sorunudur. Bizim kendi gerçeklerimiz ve alışkanlıklarımız nedeniyle ülkemizde enflasyon rakamları farklı tezahür etmektedir. Bu anlayış ile dünyadaki her gelişmeyi yakından takip ederken, vatandaşlarımızın çözümleri için çalışıyoruz. 4 yıldır uyguladığımız ekonomik programda öncelikli olarak insanlarımızın işlerini, aşlarını korumak olmuştur.Fahiş fiyat artışları ve enflasyon nedeniyle vatandaşlarımızın yaşadığı zorluğu asla görmezden gelmedik. Tedbirleri devreye aldık, almaya devam ediyoruz.Çalışanlarımızı sadece enflasyona ezdirmemekle kalmayıp alım gücünü daha da destekleyeceğiz. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışması ile tarihi bir artış olan yüzde 50,3'ü gerçekleştirmiştik. Bütün yükü işverenin üzerine yıkmadık. Asgari ücret kadar olan maaş kısımlarındaki vergileri almadık. Enflasyonun yol açtığı kamburun maaşların yetersiz kalmasına sebep olduğunu tespit ettik. Gereken hazırlıkların yapılmasını istedik.Kamu çalışanlarına zaten yüzde 40'ın üzerinde enflasyon farkı zammı yapılacak. Bakanlığımızın tüm taraflarlaa yaptığı çalışma sonrası yeni bir asgari ücret zammı belirledik.Asgari ücreti açıklıyorum. Asgari ücrete yüzde 30 oranında bir artış yaptık. Asgari ücret net 5 bin 500 lira.TİSK BAŞKANI'NDAN ASGARİ ÜCRET ZAMMI AÇIKLAMASITİSK Başkanı Özgür Burak Akkol asgari ücret zammı açıklması yaptı. Akkol, 'Güzel bir asgari ücret belirledik. Yeni yılda asgari ücrete bir kez daha zam yapılacak. Hayırlı uğurlu olsun. İşbirliğimizi devam ettirmeye gayret edeceğiz.' dedi.ASGARİ ÜCRET 2022 NE KADAR OLDU?Asgari ücret 2022 ne kadar oldu? Gün boyunca bu soru milyonlarca kişi tarafından yanıt aradı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenecek özel programda ulusa seslenecek. Erdoğan, 'Asgari ücret zammı ne kadar olacak?' sorusunun yanıtını verecek.TEMMUZ ZAMMI İÇİN ENFLASYON BEKLENTİSİAsgari ücrete temmuz zammı ilk kez yapılacak. Koronavirüs pandemisi sonrası dünyada enflasyon patladı. Enflasyon alım gücünü düşürürken Türkiye'de 6 aylık enflasyon beklentisi 40,75 oldu. Asgari ücret temmuz zammının yüzde kaç oranında olacağı merak ediiliyor. En az yüzde 20 olması beklenen zam oranının yüzde 40'a kadar çıkabileceği belirtiliyor.Yönetmelikte asgari ücretin yürürlüğe girme tarihiyle ilgili ifadeler, 'Asgari ücret başka bir yürürlük tarihi belirtilmediği takdirde yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer' şeklinde değiştirildi.ASGARİ ÜCRET KARARI RESMİ GAZETE'DEMevzuat gereği Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun aldığı zam kararı, Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihi takip eden ayın başında uygulamaya giriyor. Yeni asgari ücret rakamının bugün açıklanması halinde, artışın 1 Temmuz itibarıyla geçerli olabilmesi için yönetmelik değişikliğine gidildi ve Resmi Gazete'de yayımlandı.TİSK'TEN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASITürk-İş yeni asgari ücretin net 6 bin 391 liranın altında kalmamasını isterken, işveren kesimini temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) işletmelerin içerinde bulunduğu koşulların da göz önünde bulundurularak dengeli bir artış yapılmasını istiyor.MEVCUT ASGARİ ÜCRET NE KADAR?Geçen yıl brüt 3 bin 577 lira, net 2 bin 825 lira olarak uygulanan asgari ücret yüzde 50'lik artışla 2022 yılı için brüt 5 bin 4 lira, net 4 bin 253 lira olarak belirlenmişti.Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 5 bin 879 lira 70 kuruş düzeyinde. Bunun 5 bin 4 lirasını brüt asgari ücret, 775 lira 62 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 100 lira 8 kuruşunu ise işveren işsizlik sigorta fonu kalemi oluşturuyor.ASGARİ ÜCRET ZAM ORANI HESAPLARIBrüt asgari ücrete yüzde 20 oranında zam yapıldığında asgari ücret brüt 6004.80 lira, net 5104.08 liraya çıkacak. Yüzde 25 artışla asgari ücret brüt 6.255 lira, net 5316.75 lira, yüzde 30 artışla brüt 6505.40 lira, net 5742.09 lira, yüzde 35 artışla da brüt 6755.40 lira, net 5742.09 liraya yükselecek.