Ankara selle mücadele ederken konserde oyun oynayan Mansur Yavaş'tan vatandaşa skandal cevap: Valiliğe iletin

Ankara, son günlerde selle mücadele ediyor. Son olarak dün 20 yaşındaki Busenur Doğanay, hayatını kaybetti. Ankara selle boğuşurken konserde oyun oynayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yeni bir skandal imza attı. Yavaş, kendisinden yardım isteyen bir vatandaşa "Siz de afet olarak Valiliğe iletin. Biraz da başkası elini taşın altına koysun. Her yere dilekçe verin, ATO’ya da verin." dedi.

Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrası birçok ilçede sel meydana geldi. Keçiören ilçesi İncirli Mahallesi'nde bulunan bir binanın bodrum katındaki daireyi sel suları bastı.21 yaşındaki Busenur Doğanay su basan dairede mahsur kaldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma dalgıçlarının çalışması sonucu Doğanay'ın cansız bedenine ulaşıldı.MANSUR YAVAŞ: BAŞKASI ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYSUNKenti etkisi altına alan şiddetli yağışlardan mağdur olan vatandaşlar Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan yardım istedi. Yavaş ise sel felaketinde mağdur olan vatandaşları Valiliğe yönlendirdi. Mansur Yavaş kameraya yansıyan görüntülerde şu ifadeleri kullandı:'Siz de afet olarak Valiliğe iletin. Biraz da başkası elini taşın altına koysun. Her yere dilekçe verin, ATO'ya da verin.' Yavaş'ın bu çıkışı tepkilere neden oldu.