Ankara'da sel felaketi! Su basan binada 20 yaşındaki Busenur Doğanay hayatını kaybetti...

Geçtiğimiz haftalarda sel sonrası sokakların göle döndüğü ve 4 vatandaşımızın hayatını kaybettiği Ankara'dan yine çok acı bir haber geldi. Etkili olan şiddetli yağış sonrası Keçiören'de su basan evde 20 yaşındaki 20 yaşındaki Busenur Doğanay yaşamını yitirdi. Olay yerine gelerek inceleme yapan Ankara Valisi Vasip Şahin, "Binanın arka tarafından ani su baskını olmuş. Yardım istediğinde su belli bir seviyeyi geçmiş" ifadelerini kullandı. Yaşananlar sonrası Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a tepki yağdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün bugün için sarı uyarı yaptığı iller arasında yer alan Ankara'da akşam saatlerinde sağanak yağış etkili oldu.



Özellikle Keçiören, Yenimahalle ve Etimesgut ilçelerinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Sürücüler suyla kaplanan yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Bazı araçlar suda sürüklendi.



Bazı bölgelerde araçlar yolda kalarak suya gömüldü. Suda sürüklenen bir motosiklet ise çevredeki bazı kişilerin çabası ile son anda kurtarıldı. Birçok noktada binaların giriş katlarında bulunan ev ve iş yerlerini su bastı. Vatandaşlar, kendi imkanlarıyla suyu boşaltmaya çalışırken, itfaiye ekipleri de su tahliye etmek için çalışma başlattı.



"BUSE DOĞANAY SU BASAN EVİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ"

Keçiören ilçesi İncirli Mahallesi'ndeki 4 katlı Umut Apartmanı'nı da sağanak ile birlikte su bastı. Yokuştan gelen sel suyu binanın içine girdi. Zemin kat ile kot-1'de bulunan daireler suyla doldu.



Kot-1'deki evde yaşayan Busenur Doğanay'ın evin suyla dolması üzerine mahsur kaldığı ihbarı yapıldı. İhbar üzerine AFAD, iftaiye ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.



Ankara Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma dalgıçları, binaya girerek arama başlattı. Bir taraftan da suyun tahliye edilmesi için çalışma yapıldı. Çalışmalar sonucunda Doğanay'ın cansız bedenine ulaşıldı. Doğanay'ın cesedi, yapılan incelemeden sonra evden çıkarılarak ambulansla Ankara Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Bu sırada Doğanay'ın komşuları gözyaşlarına boğuldu.



"YARDIM İSTEDİĞİNDE SU YÜKSELMİŞ"

Ankara Valisi Vasip Şahin, binaya gelerek inceleme yaptı. Vali Şahin, binanın bir anda suyla dolduğunu belirterek, "Eksi 1'de olduğu için oraya tamamen sular dolmuş. Orada hayatını kaybetti vatandaşımız. Komşusu çocuğun yardım talebini, sesini duyduğu için o da haklı olarak sinir krizi geçirdi. Arkadaşlarımız, bütün ekipler, dalgıçlar herkes hemen buraya yönlendirildi. Dalgıçlar kapı kapalı olduğu için ve su belli bir seviyeye kadar çıktığı için kapıyı açamadılar. Pencereden girmeye çalıştılar. Suyun tahliyesi de bir kaç motorla yapılmaya çalışıldı. Buraya ekipler en kısa sürede intikal edip, gerekli çabayı gösterdiler. Ama maalesef üzücü sonuç bir genç kızımız vefat etti. Mevcut eksi 1'in üzerindeki kota kadar, yani üst katın yarısına kadar su çıkmış. Binanın arka tarafından ani su baskını olmuş. Yardım istediğinde su belli bir seviyeyi geçmiş" ifadelerini kullandı.



KAYIP OLAN BİR KİŞİ ARANIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ankara Keçiören'de, saat 17 civarındaki yoğun yağış sonucunda su baskınına uğrayan bir eve ulaşıldığında, bir kişinin hayatını kaybetmiş olduğu anlaşılmıştır. Kayıp olan bir kişiyi arama çalışmaları devam etmektedir. Başımız sağ olsun" açıklamasında bulundu.



8 VATANDAŞ KURTARILDI

AFAD'dan Ankara'daki son duruma ilişkin açıklama yapıldı. Söz konusu açıklamada, "Ankara İl AFAD Müdürlüğümüze 112 Acil Çağrı Merkezi'nde 221 ihbarda bulunulmuştur. Ekiplerimizin çalışmaları ile İvedik'te 8 vatandaşımız mahsur kaldıkları yerlerden kurtarılmıştır" ifadelerine yer verildi.



Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamada; "İlimizde akşam üzeri yaşanan yoğun yağışlar nedeniyle Yenimahalle ve Keçiören ilçelerimizde ev ve işyerlerinin alt katlarında yer yer su baskınları yaşanmış olup; ekipler çalışmalarını sürdürmektedirler" denildi.



OSTİM 1467. CADDE TRAFİĞE KAPATILDI

Ostim 1467. Cadde, biriken yağmur suları nedeniyle trafiğe kapatıldı. Bir otomobil sürücüsü sudan çıkaramadığı aracını yolda bıraktı.



Arızalanan otomobillerin çekiciyle araç servislerine götürüldüğü, cadde üzerinde yer alan bazı dükkanların da su baskınlarına karşı önlem olarak kum torbaları ve taşlarla yığınak yaptığı görüldü.



Keçiören'de Cumhuriyet ve Çekirge Caddelerinde rögarlar taşarken, ulaşımda aksamalar meydana geldi. Tepebaşı Kavşağı ve Fatih Caddesi'nde bazı iş yerlerini su bastı. İş yeri sahipleri biriken suyu tahliye etmek için mücadele verdi. İtfaiye ekipleri de suların tahliyesi için çalışma yürüttü.



"DÜZENLİ OLARAK TEMİZLİĞİ YAPILMAYAN MAZGALLAR EN UFAK BİR YAĞIŞTA SU BASKININA SEBEP OLUYOR"

Sabah'a konuşan Ankara Ticaret Borsası Meclis Üyesi Abdulkadir Aydoğan, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bahar aylarında düzenli olarak temizliği yapılmayan mazgalların en ufak bir yağışta su baskınına sebep olduğunu söyledi.



Aydoğan; "Artık yağmur yağınca aklımız İvedik 1237. Caddede kalıyor. Ne zaman sağanak olsa soluğu buradaki sel baskınında alıyoruz. Özellikle bahar aylarında düzenli olarak temizliği yapılmayan mazgallar en ufak bir yağışta su baskınına sebep oluyor. Diyorum ya, 1237. cadde bizim korkulu rüyamız oldu. Esnaflarımız, çalışanlarımız canını kurtarmayı kâr bilir oldu. Mazgal ve giderlerin temizlenmediği her yıl sel baskınlarıyla esnafımızın maddi zarar yaşadığını üzülerek görüyoruz. Yapılacak iş çok kolay; mazgal ve giderler düzenli olarak temizlenecek. Akan su mazgalla sel baskınına sebep olmayacak. Ne yazık ki bunu Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne anlatamadık. Bizi üzen şu; esnafımız ve vatandaşlarımız bu basiret yoksunluğu ile mağdur olmaya devam ediyor" dedi



ÜNAL: "ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN MAZGALLARI ZAMANINDA TEMİZLEMEMİŞ OLMASI, ANKARA YİNE SELE TESLİM OLDU"

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi Birinci Başkanvekili Fatih Ünal; Ankara yine sele teslim olduğunu belirterek, "Ankara Büyükşehir Belediyesinin mazgalları zamanında temizlememiş olması, logarların bazılarının asfaltlanmış olması nedeniyle Ankara yine sele teslim oldu. ASKİ'nin bazı ihalelerinin Mansur Yavaş tarafından maliyetli bulunarak yarım bırakılmış olmasının da işyerlerinin sular altında kalmasına neden olduğu herkesçe mâlumdur. Keçiören'de sel dolayısıyla bir canımızı daha yitirdik. Tüm sorumluluk Ankara Büyükşehir Belediyesindedir. ASKİ Genel Müdürlüğü alınması gereken önlemleri bir an evvel almalıdır" ifadelerini kullandı.



"ASKİ NE YAPMASI GEREKIYORSA YAPSIN!"

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ise, "Keçiören'de aşırı yağış var. Caddelerde sel giden yerler var. Eve dönüş saati... Vatandaşlarımız dikkatli olsun. ASKİ de ne yapması gerekiyorsa yapsın!" ifadelerini kullandı.



"MANSUR YAVAŞ OYUN HAVASI OYNARKEN..."

Mehmet Ardıç: "Mansur Yavaş oyun havası oynarken, Ankaralılar evine gitmeye, su basan evlerini temizlemekle uğraşıyordu. Nitekim 21 yaşındaki Busenur Doğanay evini su basması sonucu hayatını kaybetti."



ANKARA VALİLİĞİ UYARMIŞTI

Ankara Valiliği; 29 Haziran'da yapılan açıklamada, "Yarın (30 Haziran) öğleden sonra Çamlıdere, Kızılcahamam, Çubuk, Akyurt ve Kalecik'te yağışlar kuvvetli. Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, fırtına, heyelan riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. Ankara Valiliği tarafından dün yapılan açıklamada; "Bugün (30 Haziran) öğle saatlerinden sonra ve akşam saatlerinde Ankara'da görülecek sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.



4 VATANDAŞIMIZ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

Geçtiğimiz haftalarda sel sonrası sokakların göle döndüğü Ankara'da 4 vatandaşımızın hayatını kaybetmişti.

