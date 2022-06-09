Yeni metrobüs yine yolda kaldı! İstanbullu dakikalarca araç bekledi! İBB'ye isyan

Yerel seçimler öncesi "İstanbul'da her sorunu çözeceğiz", "Toplu ulaşım problem olmaktan çıkacak" gibi vaadlerle göreve gelen CHP'li İBB, toplu taşıma da olmak üzere işleyen tüm sistemi adeta çıkmaza soktu. İstanbul'da her gün yaşanan metro, tramvay, İETT, metrobüs kaza ve arızalarına bugün bir yenisi daha eklendi. Sabah saatlerinde İBB'nin yeni aldığı Otokar marka bir metrobüs arıza yaptı. Onlarca metrobüs yolda kaldı. Binlerce yolcu ise mağdur oldu.

İstanbul'da göreve gelmeden önce verdiği vaadlerin hiçbirini yerine getirmeyen CHP'li İBB yönetimi, şehrin sorunlarını çözmek bir yana işleyen düzeni de bozdu.Özellikle yaptığı zamlar ve arıza-kazalar nedeniyle toplu taşımayı içinden çıkılmaz bir hale getirdi. Ulaşım sisteminin çökmesi nedeniyle her gün binlerce vatandaş mağdur oldu. Metrobüsün dakikalarda gelmemesi yolcuları isyan ettirirken, duraklarda büyük kalabalık oluştu. Yaklaşık yarım saat boyunca araç gelmesini bekleyen binlerce kişi gidecekleri yerlere geç kaldı. Çok sayıda kişi sosyal medyada İBB yönetimine tepki gösterdi.İşte o paylaşımlardan bazıları;İHALE YANDAŞA GİTMİŞTİİstanbul'da son dönemde sürekli arızalanan otobüs ve metrobüsler nedeniyle gündem olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yeni metrobüslerinin ihalesinin arkasından Özgür Karabat ismi çıkmıştı. 60 yeni metrobüs aracının ihalesi, CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın mali müşavirliğini yaptığı Akia Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş'ye verilmişti.*Özgür KarabatİBB yönetimi, İETT araçlarının bakım, onarım ve işletmesinin ihalesini verdiği Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş. adlı şirkete ayrıca 14 ihale daha vermişti. İBB Meclisi AK Parti Grubu da İmamoğlu, Karabat ve Ulaşım AŞ Genel Müdürü Remzi Baka'nın aynı karede görüldüğü fotoğrafları paylaştı.İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, İETT otobüsleri için daha önce her garaj için değişik firmaların aldığı bakım ihalelerinin tamamının, bu dönemde tek bir firmaya verildiğini belirtmişti. Göksu, bu firmanın da bakımları yapmadığını işaret etmişti. Göksu, "Özgür Karabat milletvekili olduktan sonra bu firmadan ayrılmıştı dediler ama esas milletvekili olduktan sonra mali müşaviri oldu. İronik olanı şudur: Otobüslerin bakım onarımı için Mercedes firması bile yetersiz bulunarak elenmiş. 'Sen yetersizsin ihaleye giremezsin' diyorlar. Mercedes de 30 sayfalık savunma gönderiyor. Bakımlarda kalitesiz yan sanayi ürünleri kullanılmış" diyerek yaşanan skandala işaret etmişti.