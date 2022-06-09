Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın'ın Çiftlik Bank sisteminde 'bank' adını izinsiz kullanarak 'Bankacılık Kanunu'na muhalefet' suçunu işledikleri gerekçesiyle yargılanmalarına devam edildi.SUÇU YARGIYA ATTIİstanbul Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu kardeşler Mehmet ve Fatih Aydın cezaevinden ses ve görüntü bilişim sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.Son dakika: Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın’dan pes dedirten sözler! Hakimle diyaloğu ve ifadesi davaya damga vurdu"Bizi neyle suçluyorlar anlamadım" diyen Fatih Aydın'ın ardından savunma yapan bir Çiftlik Bank davasının bir numaralı ismi Mehmet Aydın, "Patent başvurum üzerine Çiftlik Bank ismini bana tescillediler. Türkiye'nin farklı bölgelerinde 7 tane çiftlik açtım ve tabelalarımı oluşturdum.Çiftlik Bank tabelalarını asmadan önce belediyelerden izin aldım" dedi. Türkiye'de 160 tane şarküteri bayiliği açtığını da söyleyen Aydın, "Bunlar da belediyelerden izin alarak tabelalarını astılar.Ne zaman hakkımızda kötü haberler çıkmaya başladı, sanki ilk defa asıyormuşuz gibi BDDK sorun oluşturmaya başladı. 'Bizim de başımız yanmasın' gibi düşünülerek zorlama bir dava açıldı" şeklinde konuştu.HAKİMLE İLGİNÇ DİYALOGBankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) kusurlu olduğunu öne süren Aydın, "Çünkü BDDK'nın belediye ve bankalara şunu demesi lazım, 'izin yada ruhsat verirken bu ismin kullanılmasını onay vermemesine…' İsmi kullandığım süre zarfında hiçbir bankacılık faaliyetinde bulunmadım. Para toplamadım" diye konuştu.Hakimin "Para toplamadın mı" sorusu üzerine Aydın, "Biz oyun hizmetleri satışı yaptık. Karşılığında fatura kestik yani bu para toplama değildir" dedi."MERAK EDİYORUM BU İŞLERİ"Mahkeme hakimi sanıklara duruşmalara katılmak isteyip istemediklerini sordu. Duruşmalara katılmak istediğini söyleyen Fatih Aydın, "Merak ediyorum bu işleri" dedi.Kardeşi Mehmet Aydın'ın ise tam aksine katılmak istemediğini söylediği davada mahkeme Çiftlik Bank davasına dair ağır ceza mahkemesindeki dosyayı incelemek üzere isteyerek duruşmayı erteledi.3 YILA KADAR HAPİS İSTEMİİstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) başvurusu sonucu şüpheliler hakkında soruşturma yapıldığı belirtildi.Her iki şüphelinin Çiftlik Bank organizasyonunun yetkilisi olduğu anlatılan iddianamede, şirketlerle ilgili yapılan paylaşımlarda, reklamlarda ve tesislerde "Bank" ifadesinin kullanıldığının belirlendiği kaydedildi. BDDK raporunda açıklandığı üzere "Bank" ifadesini kullanmak için "Bankacılık Kanunu" gereğince ilgili kurumlardan izin alınmadığı vurgusu yapıldı.Son dakika: Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'dan pes dedirten sözler! Hakimle diyaloğu ve ifadesi davaya damga vurdu"Bank" kelimesini yetkili oldukları şirketlerin tanıtımında, ürünlerin üzerinde ve reklamlarında izinsiz kullandığını kaydeden savcılık 'Bankacılık Kanunu'na muhalefet' suçundan 3'er yıla kadar hapis cezalarını istedi.