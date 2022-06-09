Tarım Bakanlığı'ndan yeni gıda düzenlemesi! Ekmeğe mantar tozu yoğurda horoz ibiği

Avrupa Birliği'nin (AB) 'yeni gıda' düzenlemelerine uyum kapsamında, moleküler yapısı değiştirilmiş olanları da içine alan gıda mevzuatı hazırlandı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taslak yönetmeliğine göre, 2022'ye kadar Türkiye'de olmayan yeni gıdalar (novel food) piyasaya arz edilebilecek. Bu gıdaların bilimsel olarak insan sağlığına zararlı olmaması, güvenilirlik riski oluşturmaması şartı istenecek. Yeni gıda olarak listeye eklenmesi öngörülen gıda bir başkasının yerine kullanılabilecek.DOMUZ YOK'Yeni gıda' kapsamında bitkiler, mantarlar, algler, likenler, makrofunguslar, madde karışımları ve zenginleştirilmiş ekstre gıdalarda yer alabilirken, domuz kaynaklı yiyecekler yeni gıda listesinde olmayacak. Yeni gıdalar, AB mevzuatına uyum, bakanlık kararı ya da gerekli görülürse bilimsel komisyon kararıyla güncellenebilecek. Başka ülkelerden gelen geleneksel yiyecekler de yeni gıda listesine eklenebilecek. Taslak yönetmelikte yer alan listeye göre buğday kepeği ekstraktı, bira, süt ürünleri, meyve ve sebze suları ile et karışımlarında bulunabilecek.Bitkisel diaçilgliserol yağı (gliserin katkılı), yemeklik yağ, sürülebilir yağlar, salata sosları, mayonez, öğün yerine geçen diyet gıdalar ve fırıncılık ürünlerinde yer alabilecek. Antarktik Krill yağı, alkolsüz içecekler, süt bazlı içecekler, sürülebilir yağlar ve soslar, yemeklik yağlar, kahvaltılık tahıllar, bazı ekmek çeşitleri, tatlı bisküviler, tahıl barları, takviye edici gıdalarda kullanılabilecek.Fermente siyah fasulye ve soya fasulyesi ekstraktı, takviye edici gıda içeriklerinde bulunabilecek. Fosfatlanmış mısır nişastaları, fırıncılık ürünleri, makarna, kahvaltılık tahıl üretiminde kullanılabilirken, sentetik fukozillaktoz da süt ürünleri ile bebek formülleri ile çocuk gıdalarının içeriğinde yer alabilecek.SÜT BAZLI İÇECEKLER HARİÇD2 vitamini içeren mantar tozu, kahvaltılık tahıl, bazı ekmek çeşitleri, çorba, süt ve süttozu, meyve suyu nektarı ve pastacılık ürünlerine konulabilecek. Horoz ibiği ekstraktı ise süt bazlı içecekler ve yoğurt tipi ürünlere eklenebilecek.Organik silikon takviye edici gıdalara konulabilecek. Listeye göre kalamardan ekstrakte edilen yağ; süt bazlı içecekler hariç süt ürünleri, yağlar ve soslar, kahvaltılık tahıllar, fırıncılık ürünleri, tahıl barları, süt bazlı içecekler de dahil olmak üzere alkolsüz içecekler ve takviye edici gıdaların içeriğinde yer alabilecek.