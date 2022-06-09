  • USD: 17,09 - 17,12
  • EURO: 18,29 - 18,33
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Tarım Bakanlığı'ndan yeni gıda düzenlemesi! Ekmeğe mantar tozu yoğurda horoz ibiği

Tarım ve Orman Bakanlığı, Avrupa Birliği’nin yeni gıda düzenlemesi kapsamında bazı ürünlerin üretiminde mevzuat değişikliğine gitti. Buna göre, bazı ekmek çeşitleri ve çorba ürünlerine ekmek tozu konulabilecek. Öte yandan yoğurt tipi ürünlere ise horoz ibiği eklenebilecek.

Ekleme: 9.06.2022 - 12:08 Güncelleme: 9.06.2022 - 12:14 / Editör: Ozge Selin
Tarım Bakanlığı'ndan yeni gıda düzenlemesi! Ekmeğe mantar tozu yoğurda horoz ibiği
Avrupa Birliği'nin (AB) 'yeni gıda' düzenlemelerine uyum kapsamında, moleküler yapısı değiştirilmiş olanları da içine alan gıda mevzuatı hazırlandı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taslak yönetmeliğine göre, 2022'ye kadar Türkiye'de olmayan yeni gıdalar (novel food) piyasaya arz edilebilecek. Bu gıdaların bilimsel olarak insan sağlığına zararlı olmaması, güvenilirlik riski oluşturmaması şartı istenecek. Yeni gıda olarak listeye eklenmesi öngörülen gıda bir başkasının yerine kullanılabilecek.

DOMUZ YOK
'Yeni gıda' kapsamında bitkiler, mantarlar, algler, likenler, makrofunguslar, madde karışımları ve zenginleştirilmiş ekstre gıdalarda yer alabilirken, domuz kaynaklı yiyecekler yeni gıda listesinde olmayacak. Yeni gıdalar, AB mevzuatına uyum, bakanlık kararı ya da gerekli görülürse bilimsel komisyon kararıyla güncellenebilecek. Başka ülkelerden gelen geleneksel yiyecekler de yeni gıda listesine eklenebilecek. Taslak yönetmelikte yer alan listeye göre buğday kepeği ekstraktı, bira, süt ürünleri, meyve ve sebze suları ile et karışımlarında bulunabilecek.

Bitkisel diaçilgliserol yağı (gliserin katkılı), yemeklik yağ, sürülebilir yağlar, salata sosları, mayonez, öğün yerine geçen diyet gıdalar ve fırıncılık ürünlerinde yer alabilecek. Antarktik Krill yağı, alkolsüz içecekler, süt bazlı içecekler, sürülebilir yağlar ve soslar, yemeklik yağlar, kahvaltılık tahıllar, bazı ekmek çeşitleri, tatlı bisküviler, tahıl barları, takviye edici gıdalarda kullanılabilecek.

Fermente siyah fasulye ve soya fasulyesi ekstraktı, takviye edici gıda içeriklerinde bulunabilecek. Fosfatlanmış mısır nişastaları, fırıncılık ürünleri, makarna, kahvaltılık tahıl üretiminde kullanılabilirken, sentetik fukozillaktoz da süt ürünleri ile bebek formülleri ile çocuk gıdalarının içeriğinde yer alabilecek.

SÜT BAZLI İÇECEKLER HARİÇ
D2 vitamini içeren mantar tozu, kahvaltılık tahıl, bazı ekmek çeşitleri, çorba, süt ve süttozu, meyve suyu nektarı ve pastacılık ürünlerine konulabilecek. Horoz ibiği ekstraktı ise süt bazlı içecekler ve yoğurt tipi ürünlere eklenebilecek.

Organik silikon takviye edici gıdalara konulabilecek. Listeye göre kalamardan ekstrakte edilen yağ; süt bazlı içecekler hariç süt ürünleri, yağlar ve soslar, kahvaltılık tahıllar, fırıncılık ürünleri, tahıl barları, süt bazlı içecekler de dahil olmak üzere alkolsüz içecekler ve takviye edici gıdaların içeriğinde yer alabilecek.
Ege'de nefes kesen tatbikat! Hedefler tam isabet vuruldu: EFES 2022 Tatbikatı'na Başkan Erdoğan ve Bahçeli de katılıyor
NATO'ya girmek isteyen İsveç'te tansiyon çok yüksek! Başbakan 'vahşi' PKK'lı vekili mi seçti? Medya ateş püskürdü!
Yeni metrobüs yine yolda kaldı! İstanbullu dakikalarca araç bekledi! İBB'ye isyan
Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'dan pes dedirten sözler! Hakimle diyaloğu ve ifadesi davaya damga vurdu
Ankara'da mazgal rezaleti! Mansur Yavaş'a vatandaştan tepki: Kayığınız varsa çaya bekleriz
Bakan Türksat 5B için tarih verdi!
İETT şoförü yolcuların canını hiçe saydı! Direksiyon başında dizi izledi
PKK gelini HDP’li Semra Güzel’in vekilliği düşürülüyor: TBMM'de 5 birleşime katılmadı
CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer'den İzmir Körfezi'ndeki kirlilik için akılalmaz savunma: 2 bin yıldır var
Kaçak göçmenlerle ilgili yeni tedbirler! Bakan Soylu duyurdu: Bugün itibarıyla başlıyor
Efes-2022 Seçkin Gözlemci Günü'nün gece safhası nefes kesti
Çekmeköy'de CHP eliyle kirli provokasyon! Canan Kaftancıoğlu'nun algı operasyonu elinde patladı!
Terörün kökü kuruyacak: Bir ton esrar, 2 milyon 144 bin kök kenevir ele geçirildi
Rusya'ya iki kritik mesaj! Lavrov'a terör ve barış uyarısı
Ev sahibi ve kiracılar dikkat: Yeni kira artış oranı ne kadar oldu? O sözleşmeler geçersiz sayılacak!
Hazırlıklar tamamlandı! Ankara'dan emir bekleniyor!
ABD'li diplomat 'Türkiye'nin operasyondan geri adım atması için elimizden geleni yaptık' diyerek duyurdu!
HDP'den PKK itirafı!
Coşkun Başbuğ: Yunanistan yeni PKK oldu!
İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu'na 'alevi' vetosu!
Türkiye 4 kardeşi konuşmuştu! Fatih'teki siyanürlü intihar olayında flaş gelişme!

Türkiye 4 kardeşi konuşmuştu! Fatih'teki siyanürlü intihar olayında flaş gelişme!

Tarım Bakanlığı'ndan yeni gıda düzenlemesi! Ekmeğe mantar tozu yoğurda horoz ibiği

Tarım Bakanlığı'ndan yeni gıda düzenlemesi! Ekmeğe mantar tozu yoğurda horoz ibiği

Milli Hızlı Tren kaç yolcu taşıyacak? Tasarımı bu yıl tamamlanacak

Milli Hızlı Tren kaç yolcu taşıyacak? Tasarımı bu yıl tamamlanacak

Ankara'da etkili sağanak yerini doluya bıraktı!

Ankara'da etkili sağanak yerini doluya bıraktı!

Çin halkını uyardı! Pencereden virüs geliyor!

Çin halkını uyardı! Pencereden virüs geliyor!

Çiftçiye 30 milyon lira destek! Rekor başvuru geldi!

Çiftçiye 30 milyon lira destek! Rekor başvuru geldi!