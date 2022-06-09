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Sınırda 'operasyon' hareketliliği! Suriye Milli Ordusu’ndan geçit töreni!

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Tel Rıfat ve Münbiç'e yönelik sınır ötesi harekat sinyali vermesiyle gözlerin çevrildiği Suriye'de, hareketlilik devam ediyor. Olası harekatta Türk askeri ile birlikte cephede yer alacak olan Suriye Milli Ordusu bugün yüzlerce araç ve binlerce askerle konvoy düzenledi. SMO askerleri, hazır olduklarını ve harekatın bir an önce başlamasını istediklerini söyledi.

Sınırda 'operasyon' hareketliliği! Suriye Milli Ordusu’ndan geçit töreni!
Ekleme: 9.06.2022 - 18:29 Güncelleme: 9.06.2022 - 18:33 / Editör: Ozge Selin
Sınırda 'operasyon' hareketliliği! Suriye Milli Ordusu’ndan geçit töreni!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Bir gece ansızın girebiliriz' ifadeleriyle Suriye'nin kuzeyine operasyon sinyali vermesinin ardından, operasyonun yapılacağı tahmin edilen bölgelerde hareketlilik sürüyor.

Suriye Milli Ordusu (SMO), Suriye'nin Azez şehrinde 800 ila bin üyesi ile ağır orta ve hafif silahların da yer aldığı bir geçit töreni düzenledi. Törene SMO liderleri de katıldı.

TSK'nın olası harekatı öncesi Suriye'de hareketlilik başladı. Rejim karşıtı silahlı grupların bir araya gelerek oluşturduğu Suriye Milli Ordusu da harekat için hazırlıklara girişti.

Mevcut cephe hatlarını gözetleyen ve zaman zaman teröristlerin düzenlediği saldırı ve sızma girişimlerini de misilleme atışları ile püskürten SMO askerleri, harekat için tüm hazırlıkların tamam olduğunu söyledi.

YÜZLERCE ARAÇLA GEÇİT TÖRENİ

Suriye Milli Ordusu askerleri olası harekat öncesi hedefteki Tel Rıfat'a en yakın nokta olan Azez bölgesinde bir araya geldi.

Arazi şartlarına uygun olması için çamurla kaplanan üzerinde ağır silahların monte edildiği 200'ü aşkın araç ile Azez bölgesinde toplanan binlerce SMO askeri, savaşmaya hazır olduklarının mesajını verdi.

Suriye Milli Ordusu'ndan geçit töreni! Operasyon için geri sayım...
Türkiye'den gelecek talimatı beklediklerini ifade eden SMO askerleri, daha sonra araçlarıyla Azez, Soran ve Succo bölgesinde konvoy halinde turladı. SMO askerlerine konvoyun geçişi sırasında Suriyeli sivililer de alkışlarıyla destek verdi.
Sınırda 'operasyon' hareketliliği! Suriye Milli Ordusu’ndan geçit töreni!
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