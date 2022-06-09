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Sağanak yağmura rağmen asfalt attılar! Vatandaş çileden çıktı!

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan işçiler, 30 ton asfaltla Karakeçili Caddesi'ne geldiği öğrenildi. İşçiler, sağanak yağmur yağınca asfalt arabada donmaması için ilginç girişimde bulundu ve yerdeki suyun içine asfaltı dökme talimatı aldı. Öte yandan Ankara'da sel tehlikyesi hala geçmiş değil çünkü 1 hafta boyunca özellikle akşamları yağış devam edecek.

Sağanak yağmura rağmen asfalt attılar! Vatandaş çileden çıktı!
Ekleme: 9.06.2022 - 20:28 Güncelleme: 9.06.2022 - 20:30 / Editör: Ozge Selin
Sağanak yağmura rağmen asfalt attılar! Vatandaş çileden çıktı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bildirilen sağanak yağış uyarılarına rağmen Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Keçiören ilçesinde asfalt çalışması yaptığı ortaya çıktı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin, 7 Haziran günü Keçiören ilçesi Karakeçili Caddesi'ne asfalt çalışmasına geldiği öğrenildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan işçiler, sağanak yağmur yağacağını uyarılarına rağmen 30 ton asfaltla Karakeçili Caddesi'ne geldiği ifade edildi.

İşçilerin tüm uyarılarına rağmen, sağanak yağmur yağınca asfalt arabada donmaması için yetkililer ilginç girişimde bulundu ve yerdeki suyun içine asfaltı döktürdü.

Keçiören ilçesinden sorumlu asfalt sorumlusu şefin vatandaşların kendisini görüntülememesi için uzakta kaldığı öğrenildi.

'87 MİLYON LİRALIK KAMU ZARARI VAR'
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin asfalt çalışmalarıyla belediyeyi 87 milyon TL zarara yol açtığı belgelenmişti.

Sayıştay raporunda; Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ihale yasasını ihlal ederek 15 ayrı taşerona yaptırdığı asfaltın, 1 yıl geçmeden 45 noktada bozulduğu belirtilerek, '87 milyon liralık kamu zararı var' denilmişti.
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Sağanak yağmura rağmen asfalt attılar! Vatandaş çileden çıktı!
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