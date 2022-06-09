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Rusya'ya iki kritik mesaj! Lavrov'a terör ve barış uyarısı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Rus mevkidaşı Lavrov, Ankara'da bir araya geldi. Türkiye iki mesaj iletti: Suriye terör örgütlerinden temizlenmeli. Ukrayna'da barış sağlanmalı. Lavrov, Türkiye'nin olası askeri harekâtına ilişkin sorusu üzerine şunları söyledi: "Türk dostlarımızın dış güçler tarafından sınırlarında oluşturulan tehditlerle ilgili hassasiyetlerini dikkate alıyoruz." dedi.

Rusya'ya iki kritik mesaj! Lavrov'a terör ve barış uyarısı
Ekleme: 9.06.2022 - 09:25 Güncelleme: 9.06.2022 - 09:30 / Editör: Ozge Selin
Rusya'ya iki kritik mesaj! Lavrov'a terör ve barış uyarısı
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın sona ermesi için dengeli ve objektif politika izleyerek dünyaya örnek olan Türkiye, kritik bir toplantıya ev sahipliği yaptı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmek üzere Ankara'ya gelen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la toplantılarda "tahıl koridoru" ve Suriye konusu masaya yatırıldı.

Rusya'ya iki kritik mesaj! Lavrov'a terör ve barış uyarısı

TERÖRE MÜSAADE EDİLMEMELİ
Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'ye yönelik PKK/YPG'nin artan tehdidi olduğuna değinen Çavuşoğlu, "Bu tehdide karşı tedbir almamız gerekiyor. Daha önce ABD ve Rusya ile Ekim 2019'da vardığımız mutabakatlar var.

Bunların da uygulanması konusunu ele aldık. Suriye'nin sınır bütünlüğü, toprak bütünlüğünün korunması gerektiğini bir kere daha vurguladık. Bu terör örgütlerine müsaade edilmemesi gerekiyor" değerlendirmesini yaptı.

Rusya'ya iki kritik mesaj! Lavrov'a terör ve barış uyarısı

Çavuşoğlu, "Hem Suriye'nin toprak bütünlüğünü tehdit eden hem bize yönelik tehditlerini artıran terör örgütlerinin bu ülkeden temizlenmesi gerekiyor" diye konuştu.

ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPARIZ
Çavuşoğlu, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın bir an önce müzakereler yoluyla sona erdirilmesinin bölge ve insanlığın yararına olacağını vurgulayarak, "Geçtiğimiz haftalarda müzakerelerden uzaklaşma olmuştu, fakat son günlerde gerek Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin yaptığı açıklamalar gerek bizim yaptığımız temaslarda tekrar müzakerelere dönme konusunda bir zeminin olabileceğini görüyoruz.

Rusya'ya iki kritik mesaj! Lavrov'a terör ve barış uyarısı

Her iki taraf da bu konuda mutabık kalırsa biz de kolaylaştırıcı rol üstlenen bir ülke olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız" dedi.

BM'NİN TAHIL PLANI MAKUL
Çavuşoğlu, "Ukrayna tahılının uluslararası piyasaya ihraç edilebilmesi için çeşitli fikirler ortaya çıktı ve en son BM'nin bir planı var. Bu konuda gemilerin denetlenmesi dahil BM, Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Türkiye arasında oluşturulabilecek bir işbirliğini içeren plandan bahsediyoruz.

Rusya'ya iki kritik mesaj! Lavrov'a terör ve barış uyarısı

Bu planı uygulanabilir görüyoruz. Dünyanın hem Ukrayna hem de Rusya Federasyonu'nun ihraç edeceği ürünlere ihtiyacı varsa bunun önünü hep birlikte açmamızda fayda var diye düşünüyoruz" dedi.

Rusya'ya iki kritik mesaj! Lavrov'a terör ve barış uyarısı

TÜRKİYE'Yİ DİKKATE ALIYORUZ
Lavrov, Türkiye'nin olası askeri harekâtına ilişkin sorusu üzerine şunları söyledi: "Türk dostlarımızın dış güçler tarafından sınırlarında oluşturulan tehditlerle ilgili hassasiyetlerini dikkate alıyoruz.

Rusya'ya iki kritik mesaj! Lavrov'a terör ve barış uyarısı

ABD, gayrimeşru şekilde orada bir örgütü besliyor ve biz buradaki hassasiyetlerinizi anlıyoruz. Rusya'yla ilgili de aynı şekilde dış aktörler, aynı faaliyetlerde bulunuyorlardı. Bu tehditlerin sınırlarımıza dayandığını biliyorsunuz. Suriye meselesiyle ilgili işbirliğimize devam edeceğiz."
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Rusya'ya iki kritik mesaj! Lavrov'a terör ve barış uyarısı
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