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NATO'ya girmek isteyen İsveç'te tansiyon çok yüksek! Başbakan 'vahşi' PKK'lı vekili mi seçti? Medya ateş püskürdü...

Rusya Ukrayna savaşının ardından NATO'ya girmek isteyen İsveç ve Finlandiya'da hareketli günler yaşanıyor. Önümüzdeki aylarda seçime gidecek olan İsveç'te terör örgütü PKK üyesi ve İsveç Parlamentosu vekili Amineh Kakabahev, İçişleri ve Adalet Bakanı Johansson'a karşın yapılan güvensizlik oylamasında Johansson'a lehte oy kullanması ülkede tepkiyle karşılaştı. İsveç gazetesi Başbakan Andersson'a ateş püskürerek, Andersson'un partisi için ülkenin güvenliğini tehlikeye soktuğunu ve 'vahşi' olarak nitelendirdiği Kakabahev ile el sıkıştığını ifade etti.

Ekleme: 9.06.2022 - 12:54 Güncelleme: 9.06.2022 - 12:54 / Editör: Ozge Selin
NATO'ya girmek isteyen İsveç'te tansiyon çok yüksek! Başbakan 'vahşi' PKK'lı vekili mi seçti? Medya ateş püskürdü...
NATO'ya girmek isteyen İsveç'in Türkiye'nin taleplerine olumlu yanıt vermesi ülkedeki terör örgütü PKK yapılanmasını kızdırdı. Terör örgütü PKK üyesi ve İsveç Parlamentosu vekili Amineh Kakabahev birkaç haftadır İsveç'e kan kusan ifadeler ve paylaşımlarda bulunuyor.

Parlamentoda eşitlik olduğu için oyu belirleyici rol oynayan Kakabahev, dün ilginç bir şekilde İçişleri ve Adalet Bakanı Kakabahev Morgan Johansson'un lehine oy vermişti.

İsveç gazetesi Expressen, Başbakan Magdelena Andersson'un PKK'lı vekil Kakabahev'in dış politikada taviz vermek zorunda olmasına tepki gösterdi.

Gazete, Andersson'un 'tehlikeli bir oyun' oynadığını dikkat çekerej, bunun hükümete çok pahalıya mal olabileceğine dikkat çekti.

Expressen'e konuşan uzmanlar Magdelena'nın oynadığı kumarın sonuçlarının ağır olabileceği konusunda da uyarılarda bulundu.

Bu nedenle haberde, Başbakan'ın İçişleri ve Adalet Bakanı Johansson'ın tek başında düşmesine izin vermesi gerektiğine dikkat çekildi.

Johansson'u kurtarmaya çalışan Andersson genel olarak tepki topluyor. Expressen, PKK'lı vehil Amineh Kakabahev'i 'siyasi vahşi' olarak niteleyip yeniden müzakerelere başlamayı seçmesine de sert tepki gösterdi.

Ülkede bu inişli çıkış nedeniyle bir kaos ortamının yaşandığına dikkat çekilirken, aynı zamanda bu durumun NATO ilişkileriyle alakalı olarak Türkiye ile olan ilişkilere de zarar verileceğinden bahsedildi.

Aynı zamanda Türkiye ile olan NATO meselesinde İsveç, ABD'den medet umuyor. Andersson'un Kakabahev ile yaptığı anlşamının hızlı katılım fırsatına engel sağlayacağından bahsedilirkrne, "Belki ABD İsveç'in imdadına yetişir" dedi.

Gelecek hafta yapılacak İsveç'te yapılacak olan seçimler, 100 gün sonra sandığa gidecek olan hükümet için çok büyük öneme sahip.

Sosyal Demokratların en büyük vaatlerinden biri emekli vatandaşlarına yapacağı ek yardımlar. Bu nedenle de Kakabahev'in oyu yine kritik bir öneme sahip.

Basına açıklama yapan Kakabahev, kendilerine verilen sözlerine tutulmadığını ifade ederek İsveç'teki gidişattan mutlu olmadığını söylemişti. Kakabahev, "Eğer anlaşmaya uymazlarsa ben de önemli oylamalarda desteğimi çekeceğim" demişti.

Sosyal medya platformu Instagram'dan da nefret kusmaya devam eden vekil "İsveç, her zaman olduğu gibi Erdoğan'ın taleplerine ve açıklamalarına boyun eğiyor. Magdelena Andersson'un ve parlamentonun benim ve birçok özgürlük savaşçısının Türkiye'ye iadesi konusunda Büyükelçilik ve Türkiye'nin taleplerini göz ardı etmemeleri resmen bir skandal. Hatalı davranıyorlar." demişti.
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NATO'ya girmek isteyen İsveç'te tansiyon çok yüksek! Başbakan 'vahşi' PKK'lı vekili mi seçti? Medya ateş püskürdü!
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